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Час на гармонию
музыкант Элиш Сансызбай / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Час на гармонию

Маргарита Мартовская

Интервью

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это музыкант Элиш Сансызбай.

Элиш Сансызбай — участник и финалист конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Он выступает на сцене вместе с сестрой Алиной, аккомпанируя на рояле. Они переехали в Москву из Алма-Аты ради хорошего музыкального образования. О семье и творчестве пианист рассказал «Вечерке».

— Элиш, на днях вы вышли в финал конкурса «Синяя птица». Какие эмоции получаете от шоу?

— Мы давно следим за конкурсом, причем всей семьей. На проекте участвовали наши друзья, и мы болели за них. Поэтому выступить на этой сцене было для нас настоящей мечтой. Мы хотели пройти в финал, и вот нам это удалось. Я очень горжусь нашим с сестрой дуэтом. А ведь всего год назад мы даже не думали о большой сцене. Дело в том, что мы с Алиной учимся в Джазовой академии по классу фортепиано. И моя 12-летняя сестра серьезно занимается вокалом. Когда Алине потребовался аккомпанемент, она просила меня помочь, так пришла идея дуэта.

— Волнительно ли каждый раз выходить на сцену? Как боретесь с этим чувством?

— Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне помогает концентрация: я сосредотачиваюсь, выхожу на сцену с дрожью в груди, но это чувство пропадает уже спустя 5–10 секунд после начала выступления.

— Кем вы видите себя через пять лет? Планируете и дальше развиваться в музыкальном направлении?

— Я пока не задумывался о будущем, но знаю, что хочу развиваться в музыкальной сфере и стать знаменитым артистом.

— Сколько сейчас уходит времени на занятия музыкой?

— На занятия по музыке уходит 3–4 часа в день. Час — на сольфеджио и гармонию, 1,5–2 часа на разбор произведений и час — на тренировку техники.

— Не возникает ли с сестрой творческих конфликтов?

— С сестрой конфликтов нет, но есть недопонимание. Бывает, она поет мимо нот или я играю не то, что нужно. Иногда я могу сыграть то, что мне нравится, но не нравится ей. В этом случае мы спрашиваем у мамы, как лучше.

— Как появилась любовь к музыке?

— Любовь к музыке была с детства, но страсть и желание быть лучшим появилось год назад. Я разбирал «Вальс» Шопена и не мог его сыграть, мне стало обидно, что я не могу это сделать. Я захотел бросить музыку, но правильно говорят, что утро вечера мудренее. Ночью, во сне, пришло понимание, как нужно сыграть. На следующий день у меня все получилось, я разобрал произведение и сыграл его! Это было невероятное чувство успеха, уверенности в своих силах. Так и появилась настоящая любовь к музыке.

— Современные подростки предпочитают слушать модных исполнителей. А что слушаете вы?

— Я слушаю разных исполнителей, все зависит от того, что происходит у меня в голове. Я начинаю визуализировать музыку, в том числе и джазовые фортепианные произведения. Их я слушаю больше всего, например, когда иду по улице. Музыка дает мне заряд бодрости, и я иду быстрее.

—Вы помните ваш переезд в Москву? Как впечатления от этого города?

— О переезде в Москву я узнал последний. Это было очень неожиданно, больше всего я волновался о новой школе. Но ребята оказались очень общительными и дружелюбными.

ДОСЬЕ

Элишу Сансызбаю 16 лет. Он учится в Академии джаза Игоря Бутмана. На конкурсе «Синяя птица» их с сестрой выступление спровоцировало конфликт в жюри между Николаем Цискаридзе и Димой Биланом. Билану понравилось, как Алина исполнила песню Пугачевой «Старинные часы», а Цискаридзе возмутился таким недетским репертуаром.

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