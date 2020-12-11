Парк детства моего

Продюсер и пианистка Карина Погосбекова гуляет по Останкинскому парку / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это продюсер и пианистка Карина Погосбекова.

Останкинский парк для Карины Погосбековой не просто очередное место для прогулок. Окрестности этого парка — ее родные места, где она росла и куда теперь приводит своих детей. Здесь пианистка и назначила встречу с «Вечеркой».

С Погосбековой мы встретились возле главных ворот дворцово-паркового ансамбля.

— Вся моя жизнь связана в этими местами и с районом Останкино. Сначала я жила на Ботанической улице. Соседи в летнее время, кстати, часто выходили на улицу и садились на лавочки именно под нашими окнами. Они любили слушать мои репетиции. А потом мы переехали на улицу Академика Королева, — рассказала Карина Львовна.

С самого детства родители возили ее гулять в Останкинский парк — сначала на коляске, а потом и на санках.

— Здесь, кроме Останкина, находятся Ботанический сад и ВДНХ. Раньше они были отгорожены друг от друга забором. А теперь даже не замечаешь, как переходишь из одного парка в другой. Помню, даже вход был платный. Но местные жители знали, где пройти мимо охраны, — вспоминает пианистка.

Карина Погосбекова наблюдала все изменения, которые происходили в парке. Она застала еще те времена, когда здесь стояли детские цепочные карусели и старенькое колесо обозрения.

— В 90-е парк, конечно, запустили, и даже ходили нехорошие слухи об этих местах. А теперь поставили много детских и спортивных площадок с тренажерами. Восстановили разрушенный стадион, — добавляет продюсер.

В парке растут могучие дубы, которые были здесь еще при Шереметевых — около 2 200 лет назад.

А еще в парке в советское время из старых сломанных деревьев вырезали сказочных персонажей.

— С мамой мы всегда проходили мимо скульптур из дерева: царевны и богатыря с мечом. Второго я безумно боялась, поэтому закрывала глаза и просила маму провести меня за руку, — вспоминает Погосбекова.

Еще Карина любит узкие улочки в районе Консерватории имени Чайковского, где она преподает.

— Еще классно заходить в подъезды старых домов, но они, к сожалению, почти все закрыты. Недавно удалось побывать в одном из таких. В Чистом переулке у нас был концерт в уютном зале, ключ от него нужно было забрать у охранника в соседнем доме. В том подъезде была лепнина ХIХ века и ажурные чугунные перила, — вспоминает Карина.

Пианистка особенно любит играть в красивых залах.

— Однажды мы выступали с Зурабом Соткилавой (оперный певец, народный артист СССР. — «МВ»), который исполнял романс Чайковского. Вдруг погас свет, а зал без окон. И мне пришлось на ощупь играть, но я справилась. А потом зажгли свечи. Это было невероятно! — добавляет Карина.

ДОСЬЕ

Карина Погосбекова родилась в Москве в семье ученых. Окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Выступала с мастерами оперной сцены, в том числе с Еленой Образцовой и Маквалой Касрашвили. 12 лет была концертмейстером народного артиста СССР Зураба Соткилавы.

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