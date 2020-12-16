Юрий Назаров: Я сибиряк и себе не изменяю

Юрий Назаров / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Народный артист России Юрий Назаров, за плечами которого роли более чем в трехстах фильмах и сериалах, и сегодня не может пожаловаться на внимание к себе со стороны режиссеров.

В интервью «Вечерке» актер Юрий Назаров рассказал, какое качество ценит в людях превыше всего.

— Юрий Владимирович, многие говорят, что актеру ум не нужен...

— Нет, нет. Были актеры очень умные, типа Михаила Чехова, или Дикий Алексей Денисович. Редко, но встречаются. Понимаете, какая штука — совесть, мне кажется, главное. Как бы ее ни предавать.

— Чем ее мерить? У каждого свое представление.

— Есть такое стихотворение: «Я ватник, я потомственный совок, я в СССР рожден во время оно». И так далее, хорошее стихотворение...

— Сейчас есть две категории в актерской среде — «ватники» и «люди с хорошими лицами», так они себя называют… А в советское время было разделение на «красных» и «белых»?

— Да служили все, под козырек, и вперед. А вот такие «идиоты» вроде меня — так там, под козырьком, и остались.

Ну вам грех жаловаться, 2020 год непростой, а у вас три фильма вышли…

— Нет, нет, я не жалуюсь. Я говорю: при всем моем «научном коммунизме», я еще не надоел, еще кому-то нужен.

— Ну вот про фильмы... Один из самых драгоценных для меня — «Мы с дедушкой», такое вот незавлекательное название. Режиссер Саша Кулямин дело это состряпал, сам вкалывал, и мы старались.

— И в прошлом году девять картин у вас было. То есть вы снимаетесь…

— Ну раньше это снималось, потом выходило на экраны. А сегодня снялось, а что будет — бог его знает. Кто с кем как себя поведет... Сегодня вот так.

— Помню, в одном интервью вы сказали, что, когда снимались в «Зеркале» у Тарковского, даже не думали, что это гениальное кино. А бывало наоборот: вы надеялись, что «это будет шедевр», а лента оказалась так себе? Сюрпризы случаются?

— Сюрпризы... Ну, в «Маленькой Вере» (художественный фильм режиссера Василия Пичула. Вышел в 1988 году и стал одним из символов перестройки. — «ВМ») вон сколько актерских «взводов» было, а я попал туда случайно, потому что исполнитель моей роли заболел, у него операция была.

С «Маленькой Верой» какая история — когда ругали ее на чем свет стоит, я тоже всей душой это поддерживал. Ездили мы по всей стране, показывали фильм. И в каком-то киноклубе какие-то умные слова эксперты говорили, что-то там про монтаж… И встала вдруг какая-то женщина, в чем-то из панбархата позапрошло-вековой моды, в какой-то беретке: «Господи! Да какой там монтаж — не монтаж, вы скажите: «Жить-то как?!» И вот на вопрос «Жить-то как?» мы часто не отвечаем.

По-человечески надо жить, не по-скотски, не по-хамски, не по-животному. А у нас как-то этот момент упустили слегка. Сколько мы навредили сами себе…

—Когда произносите «мы», вы говорите обо всем народе?

— Да, потому что я родился в светлом 1937-м. Я помню 1941 год, помню каждый божий его день, последние известия от Советского информбюро: «в результате тяжелых кровопролитных боев наши части оставили, оставили, оставили, оставили...» Вот этот вот ужас помню. А зимой вроде задержали немцев. А кто задержал? А задержали сибиряки. А я-то сибиряк! Сибиряку четыре года, сопли по колено, но грудь от гордости распирает. Вот сегодня мы национальную идею ищем, это, по-моему, бред какой-то.

Сейчас мы отметили 75 лет Победы. А кто победил-то? Коммунизм победил. И на него столько сейчас наврано, налгано, напридумано... Мол, коммунизм — это одни репрессии. Бред сивой кобылы, потому что репрессии — это трагедия хамства нашего.

— Значит Алексей Серебряков прав, утверждая, что национальная идея наша — это хамство?

— Нет, не прав, не соглашусь. Все наши Ломоносовы, Пушкины, Толстые, Чеховы, да кого ни возьми, все люди были, и у всех идеология была человеческая, гуманистическая, воспитующая. Гоголь великий наш...

— Уже не наш.

— Какой идиот это вам сказал? В Киеве говорят коллеги ваши. Он наш, его не разорвешь. Вот Лесь Сердюк (советский и украинский актер театра и кино, народный артист Украины. — «ВМ») спрашивал: а Гоголь чей — ваш или наш? Вы, говорил, все лучшее забираете. А я так скажу: Гоголь — наш общий, и мы общие... Господь создал человека по образу и подобию своему из праха. А женщину из ребра, потому что ребро — единственная кость в организме без мозга. Ну, это победа патриархата.

— Ой, ваши слова: если удовольствие в сексе разделить на 10 частей, 9 надо отдать женщине.

—Так это знают все гинекологи, неврологи, что у женщины эмоции сильнее.

— Тогда женщины-актрисы должны быть сильнее, чем актеры-мужчины, если они все на эмоциях?

— Так артисту любому вообще-то эмоции нужны, но еще хорошо бы совесть иметь.

— Это ваша тема, про совесть вы любите...

— Моя тема, да, потому что не надо забывать, что ты вчера исповедовал, чему служил... Ну человек же человеком должен оставаться. А он иногда становится скотиной. Причем самой страшной скотиной, потому что обычная ради развлечения, ради удовольствия не убивает.

Юрий Назаров / Фото: Елена Булова, «Вечерняя Москва»

Господи, да взять только цивилизованную, извините меня, Германию и блокаду Ленинграда. Я говорю: за одну блокаду Ленинграда, если совесть какая-то есть или наметки совести, им никогда не оправдаться. С младенцами мы не воевали, а они воевали. Девочка на руках в Трептов-парке у нашего солдата — это не выдумка, это истина…

Мы с Кириллом Столяровым (актер театра и кино, телеведущий, 1937–2012 годы. — «ВМ») в 1963-м, что ли, году, попали в Чехословакию на съемки. Ну, первая заграница — как первая любовь, все чувства обострены. И где-то в какой-то там забегаловке, под пивочко, ля-ля-тополя, какой-то обиженный советской властью чех, какой-то сын каких-то там юристов нам объяснял — и то не так, и это не так у нас. И когда уже нам вроде крыть нечем стало, я ему говорю: ну мы ж вас спасли. И этот самый чех вдруг отвечает: да не надо мне про это рассказывать, мне, говорит, в 1945-м 11 лет было, помню взятие Праги, свинец свистит по улицам, вылез, говорит, я посмотреть, что там и как, и вот ваш солдат, на тебя похож (в меня пальцем ткнул), выскочил, под задницу коленом меня — и с улицы прогнал. Конечно, я обиделся тогда, а сейчас-то понимаю, что солдат ваш меня спас.

Какое ему, казалось бы, дело было до придурка этого местного, но вот человеческое в советском солдате всегда было…

— Так, интересно, это русский характер или это характер коммуниста?

— А коммунизм-то с русским-то характером не расходился никогда.

— И сейчас не разошелся?

— Нет, нет. В русском характере много всякого интересного, и чтобы, так сказать, спасти весь мир, и добровольно в колонию попроситься к этим самым, к побежденным... Понимаете, это только мы можем так. Ну, авось мы, опираясь на Михаила Васильевича Ломоносова, выберемся из этого… Мы все равно для Запада — нелюди. Афрославяне, понимаете? Они крутили, вертели чужими руками всяко-разно. А мы по чести, по совести — кого мы обидели? Генри Лонгфелло, помните же такого поэта, да? «Песнь о Гайавате». Рабыня не человек, ей пользуются как вещью...

— У вас ведь десять внуков? Кто-нибудь из них разделяет ваши установки и вашу позицию. Или вы на эти темы разговариваете только с журналистами, а в семье — нет?

— Почему, разговариваю. Мне одна из любимейших дочерей кричит: «Папа, я тебя умоляю — только не «коммунизм», это слово не произноси». Ну, дойдет до них когда-нибудь. Потому что наше дело правое! Я гражданин Советского Союза, и я мечтаю, чтобы человечество поумнело, чтобы оно не наращивало мышцы ядерные, которых уже на шесть шариков накоплено. Ну договариваться надо!

Как у нас в СССР любили Украину! Вы вспомните «Трактористов» пырьевских, а там Клим Ярко (фильм 1939 года Ивана Пырьева. Главную роль Клима Ярко сыграл Николай Крючков. — «ВМ»). Или Леонид Быков в фильме «В бой идут одни старики»: «Мы над Украиной летим, над родненьким, над нашим, над своим».

То, что империя была — это вранье чистое. Российская Федерация жила хуже всех союзных республик.

Надо, чтобы мы поумнели и оставались людьми, потому что, если не поумнеем, с такими возможностями атомными нас просто не будет, и все.

ДОСЬЕ

Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В огромной фильмографии актера более 300 ролей, 34 из них — главные. Зрители помнят Юрия Назарова по фильмам «Земля Санникова», «Истинный полдень», «Горячий снег», «Маленькая Вера» и многих других. Активно снимается и сегодня.

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