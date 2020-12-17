Свищу легато и стаккато. Интервью с Владой Маринкевич

Фото: Из личного архива Влады Маринкевич

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это музыкант Влада Маринкевич.

Влада Маринкевич — участница конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия». Девушка покоряет сердца слушателей уникальной способностью — художественным свистом. С помощью своего навыка она может исполнить любое произведение.

— Влада, что дало вам участие в конкурсе «Синяя птица»?

— Возможность показать большому количеству людей необычный и красивый жанр, который когда-то был популярным, а сейчас немного позабыт. Я доказала, что свистеть можно совершенно разную музыку и это будет интересно звучать. Для меня это первый опыт выступления с живым оркестром, что оказалось незабываемо. Было очень важно услышать мнение и советы очень авторитетных людей — членов жюри.

— Страшно было выходить на сцену перед известными артистами?

— Я немного волновалась, но радость выступления в таком прекрасном проекте пересиливала волнение. Сам номер я хорошо подготовила, поэтому за него меньше переживала, а вот беседа с членами жюри — это было непредсказуемо. Неизвестно было, как они отреагируют, понравится ли им. А для меня было важно узнать их мнение.

— Как планируете дальше развиваться в этом необычном направлении?

— Мне бы хотелось, чтобы этот жанр стал более популярным. Сейчас, когда я рассказываю кому-то о том, что умею художественно свистеть, не все люди понимают, о чем я. При этом свист вполне может звучать как музыкальный инструмент, например флейта. И возможности его очень широкие.

— Что любите исполнять?

— Мне интереснее выбирать современные треки, а маме очень нравится, когда исполняю классику. Кстати, когда пришло понимание, что нужно развиваться именно в этом жанре, со мной занимались мама и бабушка: педагогов и школ по художественному свисту мы не нашли. Свистеть они не умеют, но помогают мне с выбором репертуара, подсказывают, где есть неточности в нотах, в ритме, в дыхании, где лучше добавить вибрато (изменить высоту, силу или громкость пения), свистеть стаккато (отрывисто, отделяя звуки паузами) или легато (плавный переход одного звука в другой без паузы)

— Нужно ли как-то подготавливаться к продолжительному свисту?

— Думаю, у меня очень хорошо прокачаны мышцы лица. Это вопрос натренированности. Как говорит мама, я себя обезопасила от мимических морщин в будущем. Специальных упражнений я не делаю. Но стараюсь расслаблять мышцы в промежутках перед исполнениями. Иначе при непрерывном свисте мышцы может даже сводить.

— Вы уже решили, с чем свяжете свою жизнь?

— Планирую пойти по стопам родителей и стать экономистом, а свист будет для меня хобби, с которым я никогда не расстанусь. Думаю, что в жизни каждого человека должно быть место для творчества и физической активности.

— Вы коренная москвичка. Как передвигаетесь по городу?

— Я передвигаюсь чаще на небольшие расстояния. Но когда выбираюсь с друзьями в центр, предпочитаю ездить на метро. Это быстро и комфортно.

— Какие станции метрополитена ваши любимые?

— «Театральная» и «Площадь Революции» особенно впечатляют.

ДОСЬЕ

Владе Маринкевич 15 лет. Она часто становится участницей различных шоу. Например, в 2018 году она выступала на чемпионате мира по свисту в Японии, участвовала в «Минуте славы» в 2013 году. Заниматься этим творчеством она стала благодаря дедушке — он постоянно насвистывал что-то. Так и девочка начала исполнять знакомые мелодии свистом.

Читайте также: «Куча идей в голове»: Сергей Жуков заявил о желании спеть с Моргенштерном