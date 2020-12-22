Пойдем на разведку. Интервью с Юрием Кобаладзе

Фото: Из личного архива Юрия Кобаладзе

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с профессионалами, которые рассказывают читателям о любимом деле. Сегодня о преподавании и разведке рассказал Юрий Кобаладзе.

Юрий Кобаладзе с 2014 года занимает пост заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО. До этого он был разведчиком. «Вечерке» Юрий Георгиевич рассказал, верит ли в теорию искусственного вброса коронавируса и назвал свои любимые книги.

— Юрий Георгиевич, кем вы себя считаете — разведчиком, журналистом или дипломатом?

— Скажу так, своей причастностью к Службе внешней разведки я горжусь, хотя и очень давно там не работаю. Отмечу, что я ни о чем в жизни не жалею. Считаю, что мне очень повезло, и я всегда был в нужное время и в нужном месте.

— Сейчас вы преподаете молодежи. Что вы думаете о своих студентах?

— Они другие. Но и жизнь изменилась радикально. Многие вещи, среди которых они живут, — в наше время попросту не существовали. Например, смартфоны и планшеты. Для нас основным было чтение книг. Но ведь при том количестве соблазнов, что есть сейчас, наивно требовать от молодежи той же преданности чтению, что у нас.

— Существует книга, о которой бы вы могли сказать, что она перевернула вашу жизнь?

— Такого тотального влияния ни одна отдельно взятая книга на меня не произвела. Но есть несколько, которые я перечитываю. Например, «Дон Кихот». Или «Красное и черное» Стендаля. Это для меня одно из самых загадочных произведений. Сколько я ее ни читаю, никак не могу докопаться до ее сущности.

— А самый любимый или эпохальный для вас фильм?

— Есть один такой. Он вне конкуренции. Это «Амаркорд» Федерико Феллини. А еще обожаю творчество Георгия Данелии. Плюс люблю пересматривать старое черно-белое голливудское кино.

— Рассвет вашей карьеры журналиста и, наверное, разведчика пришелся на разгар холодной войны — 1980 год. Что изменилось за 40 лет?

— К сожалению, сейчас все очень похоже, и это меня огорчает. Память о тех временах должна удерживать нас от сползания к классической холодной войне. Но многие ее атрибуты уже присутствуют. Не хочу искать виновных. Но все стороны несут свою долю ответственности. Главная задача нынешних и будущих политиков — не допустить действительного повторения прошлого.

—Это был непростой год. У всех на устах слово «пандемия».

— Бесспорно, она изменит мир. Вернее, уже изменила. Даже если предположить, что он заканчивается прямо сейчас, то в том — старом понимании — мы к нормальной жизни уже не вернемся. Маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция. Кстати, китайцы к этому пришли значительно раньше нас. Мне бы очень хотелось верить, что это не поменяет наши привычки настолько, что мы вообще все уйдем в себя.

— Вы верите в теорию заговора относительно коронавируса?

— Я в искусственный вброс коронавируса не верю. Как и в принципе не доверяю конспирологии. Эти вбросы о том, что кому-то нужно уничтожить половину человечества, потому что нас стало слишком много, и, мол, есть некое правительство в бункере, которое решило несколько подстричь популяцию людей, — это бред. И глупость.

— Как собираетесь отметить Новый год?

— Встречать буду в кругу семьи. Правда, большая ее часть уже разъехалась. Но супруга пригласила пару гостей. Будет скромный праздник. Но если учесть, что я провел четыре недели в больнице с коронавирусом, отдых мне не повредит. С детства у меня есть три любимых новогодних блюда: салат оливье, ореховый торт и сациви. Мама готовила шикарный сациви. Вот я желаю всем, чтобы как минимум эти три блюда были у всех на новогоднем столе! С наступающим!

ДОСЬЕ

Юрий Кобаладзе, генерал-майор Службы внешней разведки, журналист, профессор МГИМО МИД России родился в Тбилиси в 1949 году. Окончил в 1972 году факультет международной журналистики МГИМО. Позже, пройдя обучение в Краснознаменном институте КГБ СССР, работал в третьем английском отделе Первого главного управления КГБ СССР. С 1977 по 1984 год был в Лондоне в качестве корреспондента Гостелерадио.

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