Ищите свое место силы. Интервью с художником Даниилом Федоровым

Фото: Александра Иванишина

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях своего любимого дела. Сегодня о тонкостях работы современного художника рассказал живописец Даниил Федоров.

Потомственный художник Даниил Федоров (на фото) рассказал «Вечерке», где черпает вдохновение и как происходит работа над очередным произведением.

— Понятие «художник» изменилось за века. Современный живописец — это светская, медийная личность. Что еще важно для этой профессии?

— Жизнь идет вперед. Развивается социум, меняются ритмы и ценности. Интуиция художника помогает чувствовать время, и востребован тот, кто это понимает и умеет быть интересным. Действительно, некоторые художники являются известными, медийными личностями, знаковыми фигурами в обществе. Яркий, состоявшийся человек всегда интересен. Люди тянутся к творческой силе, мастерству, а это — результат последовательной работы над собой и над своей техникой.

— Художник — это ваша работа? Или творчество и карьера несовместимы?

— Да, это моя профессия. Как всякий труд, она приносит радости и неудачи, но это любимое дело, которому я посвящаю жизнь. Создание произведений искусства — это вызов и большой душевный и физический труд. Я портретист. Я вижу смысл своей работы в том, чтобы относиться к людям с пониманием, видеть их лучшие стороны и передавать свое впечатление на холсте. К заказной работе я тоже отношусь как к творческой.

— Существует ли понятие «вдохновение» у современных художников?

— Конечно, без вдохновения ничего создать невозможно. Но и пассивно ждать его не приходится, надо упорно работать. Иногда и сроки помогают — стимулируют принятие решения. Я человек обязательный, прилагаю все усилия, чтобы получился достойный результат. Часто черпаю вдохновение в природе. Летом езжу писать этюды в Тульскую область, мое место силы, где была наша семейная усадьба.

— Приходилось ли вам браться за проекты, к которым не лежала душа?

— Такие проекты были, но я искал разные подходы. Любая работа по-своему интересна. Если найти решение, «изюминку», можно сделать очень интересный проект. Каждый человек уникален. Я всегда старался найти то, что мне нравится в герое, и показать это ярко и выразительно.

— У вас множество и наград. Это важно для вас?

— В моей студии есть стена с грамотами, фотографиями. Для меня это напоминание о том, за что они были получены. Своего рода маяк. Для меня профессиональная оценка, конечно, очень важна. Это и принадлежность к академии, и членство в союзах художников. Я горжусь тем, что мои вещи представлены в Московском музее современного искусства, в крупных художественных музеях страны и значимых частных собраниях.

ДОСЬЕ

Даниил Федоров принадлежит к творческой династии Осиповых–Федоровых. Произведения мастера представлены в крупных художественных музеях России и частных собраниях. Даниил Федоров — член Союза художников России, Московского Союза художников, почетный академик Российской академии художеств.

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