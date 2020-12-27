Вопреки пандемии. «Мосинжпроект» ставит рекорды и завоевывает награды
Уходящий год стал серьезным испытанием для многих отраслей города. На передовой оказались не только медики, но и строители. Именно они в рекордно короткий срок — чуть более месяца — возвели инфекционный госпиталь в Вороновском, сдали станции Московского метрополитена, занимались сооружением дорог и других знаковых объектов. О достижениях и победах столичных строителей в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Об инновационных технологиях в метростроении и планах на будущее, рекорде Гиннесса и престижных международных наградах, а также внедрении новых стандартов безопасности и качества рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» — компании — генпроектировщика и генподрядчика ключевых градостроительных программ столицы.
— Юрий Николаевич, подходит к концу 2020 год. Для москвичей он стал серьезным испытанием. Повлияла ли пандемия на работу «Мосинжпроекта»?
— Благодаря грамотным и последовательным действиям мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с пандемией сейчас можно говорить о стабилизации ситуации. Трудно было весной, когда из-за закрытых границ осложнилась работа с подрядчиками из ближнего зарубежья. Люди не могли въехать в страну, возникли сложности с укомплектованием рабочих бригад.
Сейчас на объектах метрополитена сохраняет ся мобилизационная численность людей для выполнения поставленных задач. При этом в «Мосинжпроекте» соблюдаются все предписания мэра Москвы: 30 процентов офисных сотрудников работают удаленно, на стройплощадках и в офисах под строгим контролем действует масочный режим.
— Какие объекты московской подземки были закончены в этом году?
— В марте открылись шесть новых станций метро: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово» на Некрасовской и Большой кольцевой линиях.
Кроме того, «Мосинжпроект» создал и продолжает развивать на базе станции «Нижегородская» крупнейший не только в Москве, но и в Европе одноименный транспортно-пересадочный узел. Он объединил под одной крышей станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линий, одноименную станцию Московского центрального кольца, платформы Горьковской железной дороги (МЦД2) и остановки наземного транспорта. Здесь обустроено полноценное функциональное общественное пространство с большой площадью озеленения.
В августе был сдан в эксплуатацию второй этап электродепо «Руднево» для обслуживания Некрасовской линии метрополитена.
Возводится Троицкая линия метро — работы идут на пяти станциях первой очереди строительства, уже закончена проходка пяти тоннелей из восьми.
Развернуто строительство трех станций Люблинско-Дмитровской линии до «Физтеха», начата проходка на трех оставшихся участках — строится один тоннель между «Улицей 800-летия Москвы» и «Лианозово» и два — от «Лианозово» до «Физтеха».
Активно строятся станции «Пыхтино» и «Внуково» на продлении Калининско-Солнцевской линии. На «Пыхтино» ведется устройство монолитных конструкций станции, на «Внуково» близятся к завершению устройство ограждающих конструкций котлована и вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. На завершающем этапе возведение опор метромоста между станциями «Пыхтино» и «Внуково».
Началась подготовка к проектированию двух новых радиальных линий: Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
В ближайшее время планируем завершить строительство станции «Электрозаводская» на Большой кольцевой линии метро, а также подземную пересадку между станциями «Петровский парк» Большого кольца и «Динамо» Замоскворецкой линии.
— «Мосинжпроект» принял участие в строительстве инфекционного госпиталя в Вороновском. Как удалось завершить главную стройку года в рекордные сроки?
— На этот объект руководством города были переброшены мощные трудовые ресурсы, большое количество подрядных организаций. «Мосинжпроект» выступил генпроектировщиком и генподрядчиком проекта.
С первого дня всю работу в круглосуточном режиме координировал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев. Проектировали клинику при помощи BIMтехнологий — информационного моделирования зданий, что тоже сократило сроки. Строители сумели уложиться в срок не многим более месяца. Госпиталь прослужит городу не менее 50 лет.
— Весной 2020 года «Мосинжпроект» поставил мировой рекорд по тоннелепроходке. Как фиксировали рекорд и стоит ли ждать от компании новых достижений подобного масштаба?
— В марте на строительстве Московского метрополитена одновременно работали 23 тоннеле проходческих комплекса. Работу механизированных машин на объектах в течение пятими нут снимали 48 свидетелей. Затем все видео и фотодоказательства отправили в офис Guinness World Records в Лондоне, после чего судья Джоан Брент вынесла решение об установлении нового мирового рекорда.
В наших планах поставить еще не один рекорд, поскольку «Мосинжпроект» продолжает работу над такими мегапроектами, как Большая кольцевая линия, новые радиальные ветки: Троицкая, Бирюлевская, Рублево-Архангельская. Возводятся знаковые гражданские объекты — Национальный космический центр и небоскреб 1 Tower в «Москве-Сити».
— В этом году «Мосинжпроект» получил престижную международную награду, которую называют строительным «Оскаром»: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой взял премию MIPIM в номинации «Лучший объект культуры и спорта». Кто составлял конкуренцию проекту?
— Нашими соперниками на конкурсе MIPIM Awards были пекинский культурный центр Guardian Art Center и стадион Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.
Такие победы работают на имидж компании и подтверждают высокий уровень профессионализма столичных строителей и сотрудников компании «Мосинжпроект». Кроме того, высокие оценки международных экспертов наглядно показывают качество и уровень объектов, а также задают определенную планку для будущих проектов.
— Вы возглавили «Мосинжпроект» в мае нынешнего года. Какие нововведения ждут холдинг?
— Главное изменение — создание структурного подразделения, отвечающего за разработку планов по качеству и безопасности. Это новая политика компании, которая включает в себя как охрану труда и здоровья работников, так и управление рисками для окружающей среды и экологии. Фактически это культура поведения на рабочем месте, а поскольку стройплощадка — место повышенной опасности, здесь должна действовать жесткая система регламентов.
Следующий важный шаг сделаем в наступающем году — запланирована сертификация компаний холдинга на соответствие требованиям ряда международных стандартов к системе менеджмента качества ISO, уже стартовал процесс по разработке и введению основных документированных процедур.
Нельзя говорить о высокой производительности и изменении культурно-строительной среды, пока не соблюден высокий стандарт охраны труда и качества выполняемых работ.
Наша главная задача — изменить у строителей восприятие вопросов безопасности и качества. Чтобы каждый сотрудник сам для себя стал менеджером по этим вопросам, это и есть культура безопасности. Наша компания готова к внедрению современных мировых подходов к охране труда, организации работы персонала, логистике и культуре производства, причем на всех уровнях — от проектирования до стройплощадки.
— Все ли подрядчики готовы внедрять новые стандарты?
— Руководители подрядных организаций должны решить, смогут ли они следовать новому курсу на повышение культуры строительства, или им проще перестать сотрудничать. Безопасное и качественное производство — это не дополнительное обременение, а вполне оправданные затраты, которые впоследствии дают положительный экономический эффект, но при условии, что в нем будут заинтересованы не только сотрудники группы компаний «Мосинжпроект», но и работники подрядных и субподрядных организаций.
— В последние годы московское метро строится ударными темпами. За счет чего удается строить так быстро?
— В основном процесс ускоряется за счет применения новых технологий и опыта, полученного за время строительства метро. Например, современный проходческий комплекс — это фактически минизавод. Он в автоматическом режиме разрабатывает и выносит грунт и монтирует кольца обделки тоннеля. Кроме того, применяются новые технологии по креплению котлованов, появляются новые буровые установки, фрезы по раскрытию грунта, тельферы, грейферы и другое современное строительное оборудование.
— Как изменился процесс проектирования?
— Разумеется, прогресс не обошел стороной и эту сферу. Раньше расчеты готовили неделями, а сейчас те же объемы программа высчитывает за минуту. Но в вопросе проектирования большое значение имеет и управленческий фактор. Я ставлю перед собой задачу вывести в приоритет инжиниринг. Для этого в «Мосинжпроекте» создается центр компетенций в области BIM технологий — информационного моделирования зданий.
Внедрение цифровых технологий позволит повысить точность принимаемых проектных решений, даст возможность сквозного планирования проектов, позволит сократить сроки пусконаладочных работ и снизить проектные риски.
— Расскажите о планах на следующий год.
— В 2021 году планируем подойти к готовности Большой кольцевой линии метро — завершить проходку всех тоннелей линии, произвести устройство верхнего строения пути, обкатку тоннелей и пусконаладку систем безопасности и жизнеобеспечения. К вводу подготовим 11 станций на Большом кольце, вводиться они будут поэтапно.
Что касается знаковых проектов компании — в следующем году «Мосинжпроект» планирует закончить строительство низкоэтажной части Национального космического центра, а также достроить фундамент высокоэтажной части и выйти на непрерывный цикл ее возведения. Продолжим строительство и главного девелоперского проекта компании с символическим названием 1 Tower — самого высокого жилого небоскреба не только в России, но и в Европе.
В конце года надеемся на переезд в новый офис в Мневниках, который строится в составе транспортно-пересадочного узла на базе станции БКЛ «Мневники». А если говорить о планировании в течение ближайших лет, то холдинг выйдет на возведение РублевоАрхангельской и Бирюлевской линий метро и завершит строительство Троицкой линии. Также будут достроены Юго-Восточная хорда и Южная рокада.
Безусловно, приоритетом для «Мосинжпроек та» были и остаются задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Стройкомплекса Андреем Бочкаревым, по дальнейшей реализации главных градостроительных программ города. Кроме того, в следующем году компания АО «Мосинжпроект» планирует выйти на российский и международный рынки.
ФАКТ
В АО «Мосинжпроект» функционируют системы обучения как для действующих сотрудников, так и для выпускников вузов, которые приходят сюда работать. Хороших специалистов обучают и воспитывают на собственном предприятии. Для этого используется дистанционное образование. Управление кадрами в «Мосинжпроекте» осуществляют, ориентируясь на матричную систему. Это гибкая практика, преимущество которой заключается в отсутствии бюрократических регламентов. Все задачи решаются оперативно.
ЦИФРА
4 щита гиганта диаметром 10 метров работают на строительстве тоннелей Большой кольцевой линии.
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