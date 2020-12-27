Вопреки пандемии. «Мосинжпроект» ставит рекорды и завоевывает награды

Строители метро на выходе проходческого щита «Виктория» на Большой кольцевой линии / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Уходящий год стал серьезным испытанием для многих отраслей города. На передовой оказались не только медики, но и строители. Именно они в рекордно короткий срок — чуть более месяца — возвели инфекционный госпиталь в Вороновском, сдали станции Московского метрополитена, занимались сооружением дорог и других знаковых объектов. О достижениях и победах столичных строителей в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Об инновационных технологиях в метростро­ении и планах на будущее, рекорде Гиннесса и престижных международных наградах, а также внедрении новых стандартов безопас­ности и качества рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мос­инжпроект» — компании — генпроектиров­щика и генподрядчика ключевых градострои­тельных программ столицы.

— Юрий Николаевич, подходит к концу 2020 год. Для москвичей он стал серьезным испытанием. Повлияла ли пандемия на работу «Мосинжпроекта»?

— Благодаря грамотным и последовательным действиям мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с пандемией сейчас можно говорить о стабилизации ситуации. Трудно было вес­ной, когда из-­за закрытых границ осложни­лась работа с подрядчиками из ближнего зару­бежья. Люди не могли въехать в страну, воз­никли сложности с укомплектованием рабо­чих бригад.

Сейчас на объектах метрополитена сохраняет­ ся мобилизационная численность людей для выполнения поставленных задач. При этом в «Мосинжпроекте» соблюдаются все предпи­сания мэра Москвы: 30 процентов офисных со­трудников работают удаленно, на стройпло­щадках и в офисах под строгим контролем дей­ствует масочный режим.

— Какие объекты московской подземки были закончены в этом году?

— В марте открылись шесть новых станций ме­тро: «Юго-­Восточная», «Окская», «Стаханов­ская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово» на Некрасовской и Большой кольцевой линиях.

Кроме того, «Мосинжпроект» создал и продол­жает развивать на базе станции «Нижегород­ская» крупнейший не только в Москве, но и в Европе одноименный транспортно-­переса­дочный узел. Он объединил под одной крышей станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линий, одноименную станцию Московского центрального кольца, платформы Горьковской железной дороги (МЦД­2) и остановки наземного транспорта. Здесь обустроено полноценное функциональ­ное общественное пространство с боль­шой площадью озеле­нения.

В августе был сдан в эксплуатацию вто­рой этап электродепо «Руднево» для обслу­живания Некрасов­ской линии метропо­литена.

Возводится Троицкая линия метро — рабо­ты идут на пяти стан­циях первой очереди строительства, уже закончена проходка пяти тоннелей из восьми.

Развернуто строи­тельство трех стан­ций Люблинско-­Дми­тровской линии до «Физтеха», начата проходка на трех оставшихся участ­ках — строится один тоннель между «Ули­цей 800­-летия Москвы» и «Лианозово» и два — от «Лианозо­во» до «Физтеха».

Активно строятся станции «Пыхтино» и «Внуково» на прод­лении Калининско­-Солнцевской линии. На «Пыхтино» ведется устройство монолитных конструкций станции, на «Внуково» близятся к завершению устройство ограждающих кон­струкций котлована и вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. На завершаю­щем этапе возведение опор метромоста между станциями «Пыхтино» и «Внуково».

Началась подготовка к проектированию двух новых радиальных линий: Рублево-­Архан­гельской и Бирюлевской.

В ближайшее время планируем завершить строительство станции «Электрозаводская» на Большой кольцевой линии метро, а также подземную пересадку между станциями «Пе­тровский парк» Большого кольца и «Динамо» Замоскворецкой линии.

— «Мосинжпроект» принял участие в строительстве инфекционного госпиталя в Вороновском. Как удалось завершить главную стройку года в рекордные сроки?

— На этот объект руководством города были пе­реброшены мощные трудовые ресурсы, боль­шое количество подрядных организаций. «Мосинжпроект» выступил генпроектиров­щиком и генподрядчиком проекта.

С первого дня всю работу в круглосуточном ре­жиме координировал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев. Проектировали клинику при помощи BIM­технологий — информаци­онного моделирования зданий, что тоже со­кратило сроки. Строители сумели уложиться в срок не многим более месяца. Госпиталь про­служит городу не менее 50 лет.

— Весной 2020 года «Мосинжпроект» поставил мировой рекорд по тоннелепроходке. Как фиксировали рекорд и стоит ли ждать от компании новых достижений подобного масштаба?

— В марте на строительстве Московского метро­политена одновременно работали 23 тоннеле­ проходческих комплекса. Работу механизиро­ванных машин на объектах в течение пятими­ нут снимали 48 свидетелей. Затем все видео­ и фотодоказательства отправили в офис Guinness World Records в Лондоне, после чего судья Джоан Брент вынесла решение об уста­новлении нового мирового рекорда.

В наших планах поставить еще не один рекорд, поскольку «Мосинжпроект» продолжает рабо­ту над такими мегапроектами, как Большая кольцевая линия, новые радиальные ветки: Троицкая, Бирюлевская, Рублево-­Архангель­ская. Возводятся знаковые гражданские объ­екты — Национальный космический центр и небоскреб 1 Tower в «Москве­-Сити».

— В этом году «Мосинжпроект» получил престижную международную награду, которую называют строительным «Оскаром»: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой взял премию MIPIM в номинации «Лучший объект культуры и спорта». Кто составлял конкуренцию проекту?

— Нашими соперниками на конкурсе MIPIM Awards были пекинский культурный центр Guardian Art Center и стадион Тоттенхэм Хот­спур в Лондоне.

Такие победы работают на имидж компании и подтверждают высокий уровень профессионализма столичных строителей и сотрудников компании «Мосинжпроект». Кроме того, высо­кие оценки международных экспертов нагляд­но показывают качество и уровень объектов, а также задают определенную планку для бу­дущих проектов.

— Вы возглавили «Мосинжпроект» в мае нынешнего года. Какие нововведения ждут холдинг?

— Главное изменение — создание структурного подразделения, отвечающего за разработку планов по качеству и безопасности. Это новая политика компании, которая включает в себя как охрану труда и здоровья работников, так и управление рисками для окружающей среды и экологии. Фактически это культура поведе­ния на рабочем месте, а поскольку стройпло­щадка — место повышенной опасности, здесь должна действовать жесткая система регла­ментов.

Следующий важный шаг сделаем в наступаю­щем году — запланирована сертификация компаний холдинга на соответствие требованиям ряда международных стандартов к системе менеджмента качества ISO, уже стартовал про­цесс по разработке и введению основных документированных процедур.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Нельзя говорить о высокой производительно­сти и изменении культурно­-строительной сре­ды, пока не соблюден высокий стандарт охра­ны труда и качества выполняемых работ.

Наша главная задача — изменить у строителей восприятие вопросов безопасности и качества. Чтобы каждый сотрудник сам для себя стал ме­неджером по этим вопросам, это и есть культу­ра безопасности. Наша компания готова к вне­дрению современных мировых подходов к ох­ране труда, организации работы персонала, логистике и культуре производства, причем на всех уровнях — от проектирования до строй­площадки.

— Все ли подрядчики готовы внедрять новые стандарты?

— Руководители подрядных организаций долж­ны решить, смогут ли они следовать новому курсу на повышение культуры строительства, или им проще перестать сотрудничать. Безо­пасное и качественное производство — это не дополнительное обременение, а вполне оправ­данные затраты, которые впоследствии дают положительный экономический эффект, но при условии, что в нем будут заинтересованы не только сотрудники группы компаний «Мос­инжпроект», но и работники подрядных и суб­подрядных организаций.

— В последние годы московское метро строится ударными темпами. За счет чего удается строить так быстро?

— В основном процесс ускоряется за счет приме­нения новых технологий и опыта, полученного за время строительства метро. Например, со­временный проходческий комплекс — это фак­тически мини­завод. Он в автоматическом ре­жиме разрабатывает и выносит грунт и монти­рует кольца обделки тоннеля. Кроме того, при­меняются новые технологии по креплению котлованов, появляются новые буровые уста­новки, фрезы по раскрытию грунта, тельферы, грейферы и другое современное строительное оборудование.

— Как изменился процесс проектирования?

— Разумеется, прогресс не обошел стороной и эту сферу. Раньше расчеты готовили неделями, а сейчас те же объемы программа высчитывает за минуту. Но в вопросе проектирования боль­шое значение имеет и управленческий фактор. Я ставлю перед собой задачу вывести в приори­тет инжиниринг. Для этого в «Мосинжпроекте» создается центр компетенций в области BIM­ технологий — информационного моделирова­ния зданий.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Внедрение цифровых технологий позволит по­высить точность принимаемых проектных ре­шений, даст возможность сквозного планиро­вания проектов, позволит сократить сроки пу­сконаладочных работ и снизить проектные риски.

— Расскажите о планах на следующий год.

— В 2021 году планируем подойти к готовности Большой кольцевой линии метро — завершить проходку всех тоннелей линии, произвести устройство верхнего строения пути, обкатку тоннелей и пусконаладку систем безопасности и жизнеобеспечения. К вводу подготовим 11 станций на Большом кольце, вводиться они будут поэтапно.

Что касается знаковых проектов компании — в следующем году «Мосинжпроект» планирует закончить строительство низкоэтажной части Национального космического центра, а также достроить фундамент высокоэтажной части и выйти на непрерывный цикл ее возведения. Продолжим строительство и главного девело­перского проекта компании с символическим названием 1 Tower — самого высокого жилого небоскреба не только в России, но и в Европе.

В конце года надеемся на переезд в новый офис в Мневниках, который строится в составе транспортно-­пересадочного узла на базе стан­ции БКЛ «Мневники». А если говорить о планировании в течение ближайших лет, то холдинг выйдет на возведение Рублево­Архангельской и Бирюлевской линий метро и завершит строи­тельство Троицкой линии. Также будут достро­ены Юго-­Восточная хорда и Южная рокада.

Безусловно, приоритетом для «Мосинжпроек­ та» были и остаются задачи, поставленные мэ­ром Москвы Сергеем Собяниным и главой Стройкомплекса Андреем Бочкаревым, по дальнейшей реализации главных градострои­тельных программ города. Кроме того, в следу­ющем году компания АО «Мосинжпроект» пла­нирует выйти на российский и международ­ный рынки.

ФАКТ

В АО «Мосинжпроект» функционируют системы обучения как для действующих сотрудников, так и для выпускников вузов, которые приходят сюда работать. Хороших специалистов обучают и воспитывают на собственном предприятии. Для этого используется дистанционное образование. Управление кадрами в «Мосинжпроекте» осуществляют, ориентируясь на матричную систему. Это гибкая практика, преимущество которой заключается в отсутствии бюрократических регламентов. Все задачи решаются оперативно.

ЦИФРА

4 щита гиганта диамет­ром 10 мет­ров работа­ют на строи­тельстве тоннелей Большой кольцевой линии.

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