Первые после Бога

Главный врач больницы № 15 Валерий Вечорко в рабочем кабинете. На переднем плане — новогоднее украшение на столе. Как будет отмечать приходящий праздник, Валерий Иванович еще не знает / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 29 декабря, корреспондент «Вечерки» побеседовал о жизни во время пандемии с одним из героев нашего времени — главврачом больницы № 15 имени Филатова по фамилии Вечорко.

Конечно, обойти вниманием такое созвучие названия газеты и фамилии врача мы не могли. И напросились на интервью к главврачу больницы № 15 им. Филатова Валерию Вечорко. Время для беседы в своем графике он нашел с трудом. И дело отнюдь не в совещаниях или большом количестве бумаг, бюрократических проволочках. Каждая минута рабочего графика главврача примерно равна одной человеческой жизни. Потому что за 60 секунд вполне можно успеть спасти критичного пациента. Или, потеряв эти 60 секунд, не спасти. Интервью переносилось несколько раз, однако в 9 утра накануне выхода газеты Валерий Иванович нашел небольшое «окошечко» и уделил время назойливым корреспондентам.

— Валерий Иванович, как сейчас живет больница?

— В целом все как обычно. Лечим больных. Только пациенты теперь к нам поступают не как раньше, а с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Плановую помощь мы сейчас временно не оказываем. К нам доставляют по скорой либо с адреса, либо из КТ-центра. Также к нам привозят людей из других медучреждений с какими-то патологиями, у которых был выявлен коронавирус.

— Как проходит рабочий день?

— Я приезжаю в больницу рано утром. Сначала иду в свой кабинет, решаю текущие задачи. Работы очень много. Утром проходят конференции, на которых мы обсуждаем итоги прошедших суток. Докладывают и коменданты корпусов, и дежурные реаниматологи, и заместители. Обсуждаем наиболее тяжелых пациентов и тех, кто находится у нас в роддоме. После этого уделяю немного времени документам, их скапливается много. Если этого не сделать, бумагами завалит весь кабинет. Поэтому что-то нужно срочно подписать, что-то изучить. А потом я, как правило, иду в красную зону. Это происходит около 9–10 часов утра.

— Долго приходится там находиться?

— По-разному. Могу и на три, и на четыре, и на шесть часов. Зависит от объемов работы. Там работают с определенной периодичностью почти все наши сотрудники. Там же мы устраиваем консилиумы. У нас лежат более 1,5 тысячи пациентов, и иногда мы разделяемся по разным отделениям, чтобы охватить как можно больше. Когда возвращаюсь, работаю над разными задачами, но цель одна — улучшить работу больницы. Ведь нельзя сказать, что у нас все идеально. Так не бывает. Каждый день мы оттачиваем каждый участок нашей работы. Для меня принципиально важно, чтобы было четко понятно, что нужно сделать, когда это будет исполнено и кто ответственный. Помимо этого, мой телефон не перестает звонить ни на минуту. Сыпятся СМС и сообщения в мессенджерах. И я не могу не ответить, ведь люди звонят за помощью. Уделяю внимание каждому случаю. Про себя не люблю говорить, но в этом плане я гиперответственный человек.

— Ночуете на работе часто?

— Весной довольно часто приходилось оставаться, работы было больше, в том числе организационной. Осенью тоже был период такой, непростой. Сейчас полегче, но иногда остаюсь тоже, чтобы доделать все дела.

— Врачи уже привыкли к мысли о коронавирусе и тому, что с ним придется работать еще какое-то время?

— Я бы сказал, свыклись. Привыкают обычно к хорошему. Конечно, сначала картина была совсем непонятная, сейчас есть опыт и понимание, как с этим вирусом работать. Смены у всех сотрудников разные: кто-то работает сутки через трое, кто-то через день. Мы стараемся, конечно, идти навстречу. Люди ведь не железные, но это как-то на второй план уходит. На первом плане — надо — значит надо, будем работать. Сегодня у нас в больнице есть пациенты как тяжелые, так и средней тяжести.

— Какое настроение у медиков сейчас?

— Боевое, предновогоднее, рабочее.

— Хочется ли вернуться в то время, когда не было пандемии?

— Конечно, хочется. Иногда проскакивает такая мысль: «Быстрее бы это все закончилось, чтобы и мы, и все люди могли вернуться к жизни, когда можно было хотя бы на выходных что-то себе позволить, съездить куда-то». Но сейчас время другое. Не до отдыха...

— По чему вы больше всего скучаете из той жизни?

— Не могу вам сказать, это личные моменты. Если в целом, то раньше все было планомерно, а сейчас все слишком быстро, несемся, как частицы в адронном коллайдере. Ну вот по цифрам просто сравните: раньше мы потребляли 400 килограммов жидкого кислорода, а сейчас — 8 тонн.

Разница существенная. И это все нужно не в момент покупать, а спрогнозировать заранее, чтобы при необходимости все было под рукой. И это только одна из задач.

СПРАВКА

Валерий Вечорко родился 1 августа 1973 года. Трудовую деятельность начал фельдшером скорой помощи в Чернобыльской зоне отселения. С 2016 года возглавляет больницу № 15 В 2020 году награжден госпремией РФ за достижения в области гуманитарной деятельности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова с заболевшими коронавирусом работают 2575 медицинских специалистов. За вклад в борьбу с пандемией 309 медиков больницы № 15 в 2020 году были удостоены государственных и городских наград. За время пандемии более 500 тысяч москвичей получили медицинскую помощь. На вакцинацию в столице записались уже более 50 тысяч жителей города. Москвичи сдали плазму с антителами к новой коронавирусной инфекции более 10,5 тысячи раз. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, составляет более 615 тысяч. С начала пандемии врачи центра телемедицины провели более 820 тысяч консультаций для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и участников пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V».

Помимо давно существующих больниц, в Москве пациентов с коронавирусом принимают 5 резервных госпиталей. К 2023 году число цифровых медицинских исследований в столице увеличится до 10 миллионов. Сейчас более 80 процентов всего диагностического оборудования в столице — цифровое.

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