Кирилл Рубцов обожает пешие прогулки по Москве. Они его и вдохновляют на новые роли, и влюбляют в людей / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актер театра и кино Кирилл Рубцов.

Новогодняя суета позади, наступили рабочие будни. Но в городе еще царит зимняя сказка. Актер Кирилл Рубцов в свободное от работы время не спеша гуляет по Цветному бульвару. «Вечерка» присоединилась к променаду.

Возле Цирка Никулина на Цветном бульваре, как всегда, людно. Найдя друг друга среди толпы, мы отправились вместе с актером в сторону Трубной улицы.

— Так приятно гулять по Москве! Город за последнее время очень преобразился. Хотя многие были недовольны, когда шло активное строительство. Думаю, люди просто не любят перемен, ведь неизвестность пугает. Но в итоге — красота. Хочется постоянно гулять, — признается Кирилл Рубцов.

Актер живет в Тимирязевском районе столицы, но часто приезжает в центр по работе, да и чтобы просто приятно провести здесь время. Недалеко от бульвара находится Московский драматический театр С.А.Д., который Кирилл Рубцов основал вместе с друзьями.

— Мы всем коллективом очень ждем завершения пандемии. Самое страшное для артиста — это отобрать у него сцену и зрителей. И так как театры могут работать только на 25 процентов, а у нас зал на 100 мест, приглашать 25 человек на спектакль невыгодно, — поясняет актер. — При спектаклях онлайн, как мне кажется, театр теряет смысл, ведь отсутствует обмен энергиями.

Неспешно гуляя по Трубной улице, Кирилл Викторович делает небольшие остановки, чтобы полюбоваться зимним городом и пересекающими улицу переулками. Это вдохновляет актера.

— Находясь здесь, кажется, будто оказался в Европе, — рассказывает Рубцов. — Кстати, в детстве редко, но мы с семьей приезжали в цирк. Я его не любил, а вот мороженое, которое мне покупали перед представлением, обожал.

Многие кафе и рестораны еще пестрят новогодними украшениями. Кирилл Рубцов иногда бывает здесь, чтобы перекусить.

— А летом в одном из кафе можно сидеть на подоконнике и пить кофе, — отметил актер.

Еще в свободное от работы время Рубцов любит кататься на коньках.

— Каток на Красной площади превосходный. Свет, музыка, вкусный чай создают невероятную атмосферу. Кстати, однажды в новогоднюю ночь я поехал сюда встречать год под бой курантов и удивился.

На площади было столько людей, что ощущение массового восторга захватило меня, — поделился воспоминаниями актер.

Еще одна страсть артиста — лыжи. Катается Рубцов на горнолыжных склонах Подмосковья. А летом пересаживается на велосипед и рассекает по Тимирязевскому парку.

— А еще у нас какие-то умельцы в лесной зоне сделали спортивный зал под открытым небом. Приятно тренироваться даже в дождь. Но зимой, конечно, хожу в обычный спортзал, — рассказал Рубцов.

ДОСЬЕ

Кирилл Рубцов в 2008 году окончил Театральное училище имени Щукина. В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где служит по настоящее время. Также сегодня актер работает над несколькими многосерийными фильмами под режиссерством Михаила Вассербаума, Анарио Мамедова и Дмитрия Петруня.

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