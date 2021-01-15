Алексей Немерюк: Нам в семье всегда говорили о храбрости, ответственности и выборе пути

Министр столичного правительства Алексей Немерюк на закрытии мотосезона. Права на управление мотоциклом он получил в 40 лет / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города считается одним из самых молодых управленцев. Он известен не только своими решениями на занимаемом им посту, но и любовью к экстремальным видам спорта. О них, о семье и о том, как воспитывать детей, «Вечерняя Москва» поговорила с Алексеем Немерюком для рубрики «Зеркало для героя».

Быть примером

— Алексей Алексеевич, вы решили сменить имидж. Почему?

— Уже год прошел, как я отпустил небольшую бороду. Говорят, легкая небритость может украшать мужчину. Хотя это, на мой взгляд, должны прежде всего делать поступки.

— Какие, например?

— Самые разные. Жизнь складывается из рутинных дел и задач, больших и маленьких свершений, череды мгновений, встреч с разными людьми. На работе приходится принимать разные решения. Так, в этом году не проводим фестивали: угроза распространения коронавирусной инфекции диктует новые правила поведения. Человек должен позаботиться о себе: надеть маску, перчатки, соблюдать дистанцию. Это и вежливость по отношению к другим людям: если вы болеете или являетесь бессимптомным носителем, вы таким образом предупредите распространение опасной инфекции и не заразите других, надев маску и перчатки. Все это тоже приходится объяснять людям. Некоторые до сих пор нарушают правила. Приходится городу принимать непопулярные решения. Но без них безопасность большинства может быть под угрозой… Это только пара примеров.

— А если не из рабочих будней?

— Мы про поступки? Тогда здесь важно то, как ты ладишь с семьей, близкими, находишь ли время на общение с друзьями, как готов проводить выходные. Хотя их крайне мало.

— Давайте про семью.

—Здесь важно взаимопонимание. И пример. Каждый отец сыновей — а у меня их двое — должен быть тем самым примером, о котором говорили классики, о котором все больше и больше задумываются специалисты сейчас.

— Почему, как на ваш взгляд?

— Это связано с большим информационным полем. Вне зависимости от возраста ребенку трудно в нем разобраться. Доступность гаджетов и практически любого уровня информации может привести не к тем ориентирам, к которым мы привыкли. Нам, и мне, и моему брату в том числе, в семье всегда говорили о храбрости, смелости для будущих мужчин, о выборе собственного жизненного пути, об ответственности за родных и близких, об умении защитить и в то же время быть помягче с младшими в семье. В моем детстве просто раскладывали, что такое хорошо и что такое плохо. Как в известном стихотворении: грязный — плохо, чистый — хорошо; умеешь защищать других — молодец, а если кто-то обижает — это уже совсем никуда не годится; порядок вокруг и в голове — то, что нужно, а хаотичность в словах, действиях, поступках — до добра не доводят.

Услышать про дядю

— А как это объяснить детям?

— Если можно так выразиться, лучше говорить на их языке. Моим сыновьям нравится спорт. Выбирали разные направления, но приглянулась борьба. Взрослые, в том числе я, объясняем им, что кулаками ничего не решить, нужно уметь договариваться. Постоять за себя — это хорошо, пригодится в жизни. Но пока для этого достаточно ринга. Да и в любой борьбе тренеры учат думать головой, а не просто размахивать руками-ногами. Это большая внутренняя работа. И для подростков она вполне понятна. Другой способ объяснить что-то — через игру. Но есть и серьезные разговоры, ведь сыновья — это будущие мужчины.

— О чем говорите обычно?

— Тем всегда много: от бытовых дел и обсуждения, кому что приготовить на ужин, до более отдаленных планов. Конечно, я интересуюсь их учебой, что они читают, смотрят, какие игры выбирают, чем хотят увлечься.

— На все это нужно время. Как его найти?

— Со временем всегда сложно. Помню, когда Саша и Егор были маленькими, я ездил на работу рано утром. Если выедешь чуть позже, все, считай, ты в пробке простоишь. Мы жили в Зеленограде. Люблю те места до сих пор — они самые родные. И видел я сыновей, только когда они спят. Утром уезжаю — темно, они в кроватках спят. Приезжаю — уже поздно, они третий сон видят. Через несколько недель такого режима в качестве руководителя Департамента торговли и услуг города сыновья перестали меня узнавать. Я приезжаю, слышу от них «дядя». Какой дядя? Папа! Иногда ловлю себя на мысли, что в сутках хочется добавить часов.

«Спутник» и «Орленок»

— О Зеленограде. Часто туда приезжаете?

— Периодически. Зеленый, красивый город. Знаю все улицы, короткие пути, объездные дороги. Могу провести лучше любого навигатора и с закрытыми глазами. Детьми его весь исходили и изъездили на велосипедах. Наверное, все маршруты быстро освоил, с друзьями любил устраивать длительные вылазки. Конечно, нам, детям, быстро надоедали одни и те же пути, и мы старались найти что-то новое, разработать свою карту местности и тайных троп. Радовались, когда удавалось заехать еще дальше и изучить что-то на ходу.

— А помните свой первый большой велосипед?

— Первые велосипеды в наше время были совершенно другие, не такие, как сейчас. Ни звоночков, ни разных расцветок, ни большого выбора моделей и форм. Мой первый двухколесный друг — «Орленок». Мне тогда было 12 лет, и на своем велике я объезжал весь округ вдоль и поперек. Затем на смену ему пришел «Спутник», которым я пользовался вплоть до института. Учеба и дальнейшая работа немного снизили степень увлечения двухколесным транспортом, но иногда я вспоминаю о нем и с утра могу проехать от дома до работы. Сейчас у меня фэтбайк, который иногда меняю на мотоцикл. Всетаки любовь к двухколесному виду транспорта осталась с детства.

Доброта — главный тренд

— А в Москву из Зеленограда как ездили, когда учились в вузе?

— На электричках. Бывает, сидишь, читаешь, готовишься к зачетам или к лекциям по пути. Время так быстро пролетало.

— У вас два высших образования. Куда после вузов решили пойти работать?

— Мне нравилось учиться, работать начал сразу после окончания вуза, а спустя год, отучившись в Высшей школе международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, ушел в коммерческие структуры. Бизнес — интересный опыт, нужно отвечать за себя, за других, это дает своего рода закалку — быть готовым к любым трудностям, которые испытывали предприниматели в те годы. Для меня всегда родным был Зеленоград, я там работал в управе, а затем — в префектуре.

— Вы очень тепло говорите о Зеленограде, как родном городе. А в Москве есть любимые места?

— Да, и их немало. Можно долго говорить о знаковых местах и памятниках, красивых усадьбах и больших парках, широких набережных и умных двориках. Но, когда мы говорим о любимых местах, мы обязательно их с кем-нибудь ассоциируем. Я бы выделил бронзового Юрия Никулина на Цветном бульваре.

— Как героя?

— Да, в первую очередь доброго, веселого, такого знакомого с детства. Юрий Никулин — тот герой, к которому в детстве я, мои родные и друзья относились с невероятным восторгом и огромным почтением. Да не только к нему, а к цирку в целом, который представлял в том числе и Никулин. Все тогдашние выступления казались какими-то фантастическими. Можно даже сказать, нереальными. А Юрий Никулин — один из легендарных людей нашей большой страны. Все выросли на его фильмах, а цирк на Цветном бульваре стал культовым местом для горожан и туристов. Он и сейчас собирает тысячи и тысячи людей, которые живут в Москве и приезжают в столицу. Помню, как многие радовались, когда осенью 2000 года на Цветном бульваре перед зданием Московского цирка Никулина состоялось открытие памятника, в котором был увековечен образ доброго и отзывчивого человека, способного рассмешить любого. Мне кажется, доброта всегда будет в приоритете, и если говорить о главных качествах для людей, то это именно то самое, которое нужно поставить на первое место.

— А вы добрый?

— По крайней мере стараюсь быть таковым. Но чаще приходится «пользоваться» другими качествами — строгостью, объективностью, принципиальностью.

— А что такие качества помогает выработать?

— Внутренняя дисциплина и спорт. Все это, по моему убеждению, должно присутствовать в жизни любого человека.

Огромная любовь

— Вы по натуре экстремал?

— Да, без сильных ощущений, драйва и экстрима никуда.

— Какое было первое экстремальное занятие?

— Небо. Это огромная любовь. Я начинал с парашютного спорта. Получил звание мастера, набрав 298 прыжков в свою воздушную копилку. Однако потом во время попытки установить национальный рекорд произошла непредвиденная авария.

— Что случилось?

— Планировался красивый полет. 200 человек должны были собраться в одну фигуру в воздухе. Для установления рекорда были приглашены специалисты, а малейшая ошибка, например неправильное движение в воздухе, могла привести к тому, что эксперты бы не засчитали попытку. Так и получилось, к сожалению. Один из спортсменов перепутал глиссаду. Своими ногами на высоте он врезался мне в колено. Удар был настолько сильным, что я получил сложнейший перелом. Почти с болтающимся коленом я приземлился. Мне пришлось в воздухе держать ногу. Казалось, что она вот-вот оторвется. Внизу уже ждали медики. Стало страшно, когда они стали колоть обезболивающие. Шок был сильным. Тогда появилось сообщение, что мой прыжок привел к гибели. Эту новость услышал мой родной брат, когда ехал за рулем автомобиля по своим делам. Он остановился на обочине, позже признался, что внутри все похолодело. Однако он решил позвонить мне и очень обрадовался, что я остался жив. Потом были долгие месяцы лечения, реабилитации, восстановление заняло порядка полутора лет. Врачи сказали, что я никогда не вернусь в небо.

— И вы скучали по небу?

— Еще как! Это была огромная тоска. Только представьте: сборы на земле, шутки между теми, кто поднимается первый раз, и теми, кто это делает много раз подряд; вот ты взлетаешь на 4–5 километров, а потом прыгаешь. И тишина. Нет ничего вокруг. Только небо и ты. Пожалуй, ни с чем не сравнимые ощущения. Сильнее только любовь.

— Но вы вернулись?

— Да. Как пелось в одной песне, «давай же прыгнем в эту чистоту и окунемся, словно в воду. Лишь робкий в небе видит пустоту, а любящий в нем чувствует свободу». Поэтому и вернулся. Мой друг, тренер и наставник Сергей Разомазов отмечал свой юбилей. Конечно, все это происходило на земле и в небе. Так я прыгнул еще раз.

По снежным склонам

— В семье у вас кто-то тоже прыгает с парашютом?

— Как-то уговаривал супругу, но большее влияние оказал Сергей Разомазов. Смотрю, а они уже в самолете летят. Так и случился ее первый прыжок. Но в семье сейчас больше зимними видами спорта все увлекаются. Это сноуборд и лыжи.

— И все экстремалы?

— Неважно, какого рода это будет экстрим: кто-то выбирает кататься на скейте, другие предпочитают сноуборд, горные лыжи, а кому-то нравится сидеть за рулем мотоцикла или заниматься борьбой. Я все из этого люблю. И моя семья тоже. Даже с моим очень плотным графиком находится время для занятий. Сейчас их немного. Есть мечта повторить прыжок с воздушного шара, который выполнили с друзьями в 2017 году. Отказавшись из-за травмы от парашютного спорта, заменил его в свое время другими экстремальными увлечениями: сноубордом, хелиски (разновидность горнолыжного спорта, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам. — «ВМ»). Приучил к катанию на доске и двух своих сыновей.

Бывает так, что на склоне они меня могут обогнать. Как минимум одну неделю в холодный сезон захватываем в горах, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Пока не беру их в экстремальные поездки — на Камчатку и в Хакасию. Но думаю, пройдет пара лет, и можно будет спокойно ездить и в те края вместе.

Два колеса и ветер

— Вы говорили как-то, что увлеклись и мотоциклами. Как с этим экстримом? Более пяти лет назад решился получить права. Записался в автошколу, брал уроки вождения. Права получил. Важно не просто иметь ламинированную бумажку с фотографией и подтверждением, что ты можешь сесть за руль мотоцикла, нужно действительно учиться. Навыки и безопасность — главное в этих вопросах.

— Быстро освоили?

— Достаточно. Ездил тренироваться по вечерам, иногда и ночами на автодроме. Только после того, как стал чувствовать себя уверенно, выехал на дорогу. Важно, что первые годы ты имеешь право ездить только сам, без пассажира.

— А теперь уже берете попутчиков?

— Конечно! Сейчас уже можно.

— Любой спорт — это поиск единомышленников. В каждом виде их нашли?

— Да, не без этого. В парашютном спорте для меня главной фигурой остается Сергей Разомазов. В боксе были и друзья, и учителя из других стран. На зимние поездки мы собираем большую и теплую компанию, но в первую очередь — это близкие и родные. Они поддерживают меня и в любви к мотоциклам. Есть и коллеги — байкеры. Среди них — Максим Ликсутов и Александр Прохоров. Это сближает.

ДОСЬЕ

Родился 28 апреля 1975 года во Владикавказе. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «менеджмент»; в 1997 году — Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по программе «Международный бизнес». Мастер спорта по парашютному спорту. Свободно владеет английским языком.

С 1997 по 2003 год работал в коммерческих структурах. С 2003 по 2004 год — заместитель главы управы района Крюково города Москвы по вопросам экономики и потребительского рынка. С 2004 по 2012 год занимал должность заместителя префекта Зеленограда. Курировал вопросы в сфере потребительского рынка и услуг, развития физкультуры и спорта, рекламы и оформления города, обеспечения занятости населения. С 20 апреля 2012 года — руководитель Департамента торговли и услуг города.

14 июня 2017 года назначен министром правительства Москвы, руководителем Департамента торговли и услуг города Москвы. Действительный государственный советник города Москвы 1-го класса. 22 февраля 2019 года назначен первым заместителем руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы. Женат. Воспитывает двоих сыновей.

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