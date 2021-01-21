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Обладаю суперсилой
Актер Евгений Морозов / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Обладаю суперсилой

Ирина Ковган

Интервью

Учиться ремеслу лучше у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с профессионалами, влюбленными в свое дело. О работе актера рассказывает звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов.

Актер Евгений Морозов ради роли готов забыть о личном комфорте. Так, однажды он сидел в яме с волком. А теперь и вовсе решил окунуться в мир проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия». О типичных для актера рабочих буднях он рассказал «Вечерке».

— Евгений, вам нравится быть популярным?

— Конечно, но согласитесь, что моя популярность держится в определенном диапазоне. То есть я свободно могу гулять по Москве, спуститься в метро. И тем не менее это открывает многие двери. Но иногда я устаю от своей реакции на большое количество людей.

— Почему решили поучаствовать в «Танцах со звездами»?

— Я никогда не дружил с танцами. В театральном институте я был тем самым парнем, который стоял где-нибудь в последнем ряду и делал пару движений, только чтобы отстали. А когда танцевал дома, моя возлюбленная Маруся все время надо мной смеялась. Это стало одной из причин, почему я решил принять участие в «Танцах со звездами».

Другая причина — я всегда тихонько восторгался танцорами, у меня захватывало дух, когда я смотрел балет, бальные или современные танцы. Я думал, что я даже приблизительно не смогу так двигаться. Как ни странно, этой осенью я задумался, как было бы здорово потанцевать. И буквально через пару недель получил приглашение в проект. Я принял предложение с радостью и сейчас с удовольствием знакомлюсь с миром танца, получаю громадное удовольствие!

— На что вы готовы пойти ради хорошей роли?

— Я уже на многое пошел. Например, когда я играл в сериале «Лондонград. Знай наших», часть сцен мы снимали в Лондоне с английскими актерами. Я тогда не очень хорошо знал язык, а мой персонаж был страшно болтливый. Тогда мне приходилось учить по 12 страниц монолога на английском языке. А его же нужно было не просто рассказать, но еще и сыграть.

А еще для меня настоящим экстримом стал сериал «Зулейха открывает глаза». Мало того что я всегда мечтал поработать с Чулпан Хаматовой, Сергеем Маковецким, это уже само по себе было приятным стрессом, так еще и на съемках мы тонули в холодной Каме, сидели в яме с волком и барахтались полуодетые в снегу.

Обладаю суперсилойАктер Евгений Морозов / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

— Есть у вас роль мечты?

— Я хочу сыграть персонажа, которого нельзя определить как положительного или отрицательного. У человека ведь всего пять базовых эмоций: гнев, страх, печаль, радость, любовь. Что же получается, три из пяти — отрицательные? Я предпочитаю думать, что все эмоции — это мои эмоции, а не положительные или отрицательные.

— Вас описывают как брутального мужчину с глазами ребенка. Так ли это?

— Именно так я себя и чувствую. Это могло бы погубить меня. Замороженный ребенок, запуганный углом, ремнем. Вроде тело выросло, а душа осталась такой же, как раньше. Но это стало моей суперсилой. Маленький Женя отвечает за творчество, за нежность.

ДОСЬЕ

Евгений Морозов родился 21 августа 1983 года в Симферополе. Играл в Крымском академическом театре. В 2005 году переехал в Москву. В 2010 году окончил ВГИК. Сотрудничал с Центром имени Мейерхольда. Известность Евгению принесли роли в сериалах «Лондонград. Знай наших», «Невеста комдива» и «Зулейха открывает глаза».

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