Целый космос под землей

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Музей космонавтики находится в двух шагах от станции метро «ВДНХ». А директор музея Наталья Артюхина живет на юго-западе Москвы, тоже на Калужско-Рижской линии. Так что ей удобнее всего добираться на работу на метро.

— Наталья Витальевна, вы руководите музеем уже давно. Как за это время менялась станция «ВДНХ»?

— Шесть лет назад после долгой реконструкции открыли старый северный вестибюль. И это, конечно, станцию очень разгрузило. За последние несколько лет вокруг сделали полное благоустройство, все отремонтировали, поэтому находиться там сейчас сплошное удовольствие.

— Вы, наверное, любите ее больше других станций?

— Нет, мне с детства больше всего нравится «Новослободская» за ее неповторимые витражи. Каждый раз, когда я там оказываюсь, переношусь в мир сказок Бажова.

— Как вы коротаете время в дороге?

— Чаще всего, конечно, читаю. Или смотрю сюжеты на экранах, которые расположены на стенах составов. Очень нравятся подборки новостей — все по делу и действительно очень интересно. Обязательно останавливаю свое внимание на викторинах, которые там проводятся.

— В 2016 году был запущен тематический поезд «Поехали!», дизайн которого был основан на материалах из вашего музея. Были еще совместные проекты?

— Мы много сотрудничали с Центром профориентации метрополитена: проводили совместные мероприятия, встречи с космонавтами и планшетные выставки на космическую тематику прямо в вестибюлях станций. В прошлом году мы совместно с Московским метрополитеном ко Дню космонавтики выпустили специальную серию карт «Тройка» в двух вариантах: на одном изображен космический корабль «Восток-1», пролетающий над планетой, на втором — монумент «Покорителям космоса». Первый тираж у нас разошелся меньше чем за полдня. Эти карты можно найти в сувенирном магазине музея.

— На каких станциях есть космическая тематика?

— На «Добрынинской», открытой за 11 лет до полета Гагарина, в середине 1960-х появилось интересное смальтовое панно «Утро космической эры» (кстати, первый зал нашего музея носит точно такое же название). А на мозаичном триптихе в вестибюле станции портрет первого космонавта несут советские спортсмены. Еще я читала, что на создание облика двух новых станций Большой кольцевой линии — «Зюзино» и «Калужской» — авторов дизайн-проекта вдохновили Константин Циолковский и работы архитекторов-футуристов и что эти станции будут выполнены в космическом стиле. Более того, интерьеры одной из станций планировали сделать похожими на каюту космического корабля.

ДОСЬЕ

Наталья Артюхина родилась 19 августа 1969 года. Окончила Московский государственный открытый педагогический институт (1995 год) и психологический факультет МГУ (2002 год). В 2010–2014 годах — исполнительный директор Московского планетария. Директор Музея космонавтики с 11 февраля 2014 года.

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