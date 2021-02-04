Встретила любовь на «Динамо»

Актриса театра и кино Евгения Розанова / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса театра и кино Евгения Розанова.

В столице много красивых и интересных районов. Но роднее всех — тот, в котором родился и вырос. Для актрисы Евгении Розановой это окрестности станции метро «Динамо». Там, в Петровском парке, «Вечерке» и удалось с ней встретиться.

В детстве будущая актриса часто приходила сюда с братом Саввой, хотя жила ее семья тогда возле «Савеловской».

— Там практически негде было гулять, а здесь много зелени, парк, похожий на лес, и необычный Путевой дворец. Кстати, недавно я вернулась из-за границы и узнала, что его построили в турецком стиле. Архитектор тогда вдохновлялся мечетями и храмами. Для меня это было открытием, — призналась Розанова. — Здесь почти не бывает толп туристов, так как толком никто не знает про это место или думают, что оно закрыто. Летом мы с лучшим другом можем кататься тут на велосипеде или выйти на легкую пробежку.

Беседуя, мы обошли дворец и не спеша дошли до стадиона. С районом «Динамо» у актрисы связаны воспоминания не только о приятных прогулках.

— Здесь находится музыкальная школа, в которой я училась 12 лет — сначала по классу скрипки, а потом поступила на вокал. Тут же встретила свою первую любовь. И потом еще три года снимала квартиру. Я очень скучаю по району. Если заказываю посылку, то пишу здешний адрес. Мне приятно приехать сюда даже по мелкому делу, провести хотя бы часок. К тому же и папа тут живет, — рассказала Евгения.

Но актриса по жизни старается не привязываться к местам — как морально, так и физически она нуждается в движении. А в октябре Розанова исполнила свою мечту — сняла жилье на Тверском бульваре.

— Все мое обучение и театральная жизнь приводили именно сюда: ГИТИС, Театр на Малой Бронной, МХАТ имени Горького, театр «У Никитских ворот». Так классно и комфортно я не чувствовала себя нигде. Поэтому однажды я пообещала, что буду здесь жить. И недавно совершенно случайно мне подвернулся подходящий вариант, — поделилась актриса.

Период пандемии для Розановой в рабочем плане был застойным. Несмотря на то что Евгения получила немало ролей в проектах, которые стартанули после снятия некоторых ограничений, актриса решила задуматься о своем деле.

— Я пытаюсь запустить свой бизнес, который станет мне опорой. Также хочется сделать свое короткометражное кино или веб-сериал. Для съемок я выбрала бы юг Москвы — за его своеобразность. Глядя на эти индустриальные кварталы, можно подумать, что ты уехал в другую область, — поделилась Евгения Розанова. — Вообще я люблю столицу. Здесь можно реализовать свой потенциал. Ритм города вдохновляет на действие.

ДОСЬЕ

Евгения Розанова окончила ГИТИС в 2014 году. Ее актерский дебют на сцене состоялся в Театре на Малой Бронной в 2012 году. Снималась в сериале «Универ». Наибольшую популярность обрела, сыграв одну из главных ролей в фантастическом триллере «Выжить после», а также после выхода сериала «Земский доктор. Возвращение».

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