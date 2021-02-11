Взрывная любовь

Александр Попов / Фото: Александр Попов, «Вечерняя Москва»

Ежедневно в метро встречаются чужие друг другу люди, но есть и те, кто работает бок о бок в подземке долгие годы. В преддверии Дня всех влюбленных рассказываем историю Данилы и Таисии Кувичко.

При строительстве станции «Рижская» применяют буровзрывные работы. Их проводят профессионалы своего дела, а материал для взрывов выдают другие специалисты. Здесь работает семейный тандем — Данил и Таисия Кувичко — оба трудятся в АО «Мосметрострой». Он — взрывник, а она — раздатчица материала. «Вечерке» пара рассказала о трудностях и радостях своей работы.

На будущей «Рижской» Большой кольцевой линии метро — станции глубокого заложения — Таисия и Данил не первый год. Металлические тюбинги за их спиной свидетельствуют о проделанной работе: для того чтобы соорудить подземный объект, нужно противостоять крепкой породе. Расчищать ее приходится с применением техники и ручного труда. А порой — и взрывов.

— Данил, Таисия, тяжелая у вас работа?

— Работа сложная, требует особого расчета, — говорит Данил Валерианович об особенностях профессии взрывника.

Как и у раздатчика материалов, — добавляет его супруга. — Главное — ответственность, а работу всегда мы выполняли по всем правилам и инструкциям. Здесь никакие семейные отношения не идут в расчет. Я выдаю материал по путевке, а он спускается на глубину и подрывает его. Доверие здесь в первую очередь профессиональное.

— У вас, наверное, огромный опыт работы. Вы помните, как все начиналось?

— Страшно было когда-то давно, на первых порах. С годами пришли уверенность и опыт, а хорошая подготовка развеяла практически все страхи, — сказала Таисия.

На протяжении жизненного и профессионального пути у нас были очень хорошие учителя, — добавляет Данил. — В свое время я пошел по стопам своего отца — он работал взрывником на севере. В «Мосметрострое» отец трудился главным инженером по технике безопасности. Строителем была и мама, позже она стала преподавателем черчения.

— Посещали ли вас когда-нибудь мысли сменить профессию?

— К буровзрывным работам получили допуск уже после свадьбы и своему выбору никогда не изменяли. И нам не скучно — ни на работе, ни дома. Живем душа в душу. У нас нет даже намека на усталость, о которой могут жаловаться другие люди. Несложно и работать бок о бок, в одну смену, — признается Таисия. — Секретом успеха считаю наше повышенное чувство ответственности: за дом, сыновей, которых воспитали, за работу. Хоть сложную, опасную, но такую любимую.

— А ваши дети — тоже строители?

— Дети не пошли по нашим стопам, хотя у нас два поколения строителей в семье, — отмечает Данил. — Но здесь, я считаю, каждый свой путь выбирает сам, и мы, как любящие родители, счастливы быть для детей примером того, что нужно беречь то, что имеешь. Особенно когда речь идет о семье.

Хочется, чтобы у молодого поколения всегда были хорошие наставники и люди, которые могут подсказать, как быть в разных жизненных ситуациях, — сказала Таисия. — Вот, например, и хорошая, добрая газета «Вечерка» — отличный наставник. Любим и читаем всей семьей.

ДОСЬЕ

Таисия Кувичко пришла работать в «Мосметрострой» в 1984 году, принимала участие в создании станции «Боровицкая». Данил Кувичко пришел в «Мосметрострой» после окончания училища — 31 августа 1987 года. Работал сварщиком на переходе «Чеховской». С Таисией познакомился во время строительства «Петровско-Разумовской».

Читайте также: