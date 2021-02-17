Характер крепче стали

Скульптор Николай Савенков / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Николай Савенков создает удивительные миниатюрные скульптуры из железа. «Вечерке» художник рассказал, как ему удалось заполонить все киоски Москвы своими работами.

— Николай, как случилось, что ваши работы стали столь узнаваемыми?

— Я много читаю и смотрю большое количество фильмов. И как-то сам собой вырабатывается такой мужской стиль. Началось все с того, что я хотел сделать подарок другу — в прошлом профессиональному военному. Хотелось сделать какой-то оригинальный подарок. И я решил создать для него именной подстаканник — получился этакий увесистый сувенир, но полезный. Украсил я его миниатюрным оружием. Он до сих пор пьет из него чай, а я делаю уже совсем другие сувениры — на заказ. Наверное, потому что в каждый из них вкладываю свою душу. Вживаюсь в образ.

— На ваших стальных сувенирах много декора — цепи, канаты, фрагменты вещей. Любите мелкие детали?

— Да, я стараюсь все делать натуралистично. Но, поверьте, все это приварено мной на совесть — оторвать невозможно. В том-то и прелесть моих работ — они очень крепкие. Пока еще никто не обращался за ремонтом — ни цепи, ни краны, ни шестеренки — ничего не отвалилось. Просто приваривать надо правильно — у меня пять сварочных аппаратов, и потому я могу создавать то, что в другой мастерской, к примеру, делают пять разных человек.

— А откуда берется сырье?

— Моя мастерская находится среди трех больших автомастерских и одного ателье по тюнингу. Старые двигатели, детали глушителей, многие старые механизмы — все это может пойти в дело. Но иногда приходится и изобретать — для спортсменов-теннисистов я вручную сделал стальную сетку, для ветеранов-пограничников долго возился над изготовлением скульптур собак, а для группы железнодорожников создал подстаканники из рельсов.

— Кто ваша главная «целевая аудитория»?

— Как правило, это мужчины. Особенно нравятся мои сувениры военным. Каких только подстаканников я им ни делал — и в виде подводных лодок, и танков, и катеров! Несмотря на темы, изделия получаются легкими и очень правдоподобными. Вместе с тем все это из стали и железа, значит, прочное и сломать очень трудно. Когда берешь в руки, кажется, что все это очень просто. Но на деле — чтобы приварить одну цепь на якоре подстаканника-корабля уходит целый день!

— А вы делаете только подарки?

— Не только. Но мне нравится делать именно их. До больших скульптур я не дорос, работаю в миниатюре. Но недавно за пару минут заварил коляску — корпус треснул, и за ремонт просили большие деньги.

ДОСЬЕ

Николай Савенков — житель ТиНАО. Начинал как ювелир, но, разочаровавшись в ювелирном искусстве, занялся изготовлением авторских работ — стальных сувениров на самые разные темы и сюжеты. Его вещи узнаваемы своей оригинальной брутальностью, прочностью и фирменным, чисто мужским стилем самобытного стимпанка.

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