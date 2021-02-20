Алексей Шапошников: Свято храним память московских ополченцев

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице, на Ленинградском проспекте, 27, открывается памятный знак 18-й дивизии Московского народного ополчения. Это произойдет 2 марта. О патриотической программе «Память Московского народного ополчения», которая уже шесть лет реализуется в столице, 19 февраля рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

— Алексей Валерьевич, городская программа по увековечиванию подвига Московского народного ополчения (МНО) была принята еще в 2015 году. В чем ее главный смысл?

— Тема Великой Отечественной войны и защитников Родины священна для нашего народа. Для столицы история Московского народного ополчения — личная гордость, боль и память… Инициируя программу, мы ставили себе целью, в первую очередь, достойно сохранить память о бойцах народного ополчения. За эти годы произошло много важных событий, в реализации мероприятий активно участвуют ветеранские и общественные организации: Московский городской совет ветеранов, Московский комитет ветеранов войны, Совет ветеранов МИД РФ, Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил, сообщества родственников ополченцев. И все, кто причастен к программе, стали единым сообществом людей, значимой в городе общественной силой, объединенной светлыми патриотическими идеями.

— Что реализовано в рамках программы за этот период?

— Благодаря общим усилиям мы смогли сформировать уже целый историко-культурный пласт: открываются новые памятники и приводятся в надлежащий вид существующие монументы, организуются экскурсии для школьников по местам боев дивизий МНО, выпускаются тематические издания, проводятся конференции и выставки, памятные и патронатные акции. Важно отдельно сказать о большой исследовательской работе, установлении исторической правды о роли московских ополченцев, исследовании архивов, поиске реальных фактов об участниках сражений.

И здесь нельзя не отметить актуальность поддержки деятельности поисковых отрядов. В прошлом году в рамках празднования 75-летия Великой Победы, несмотря на пандемию, реализация программы продолжилась. Несомненно, одним из самых значимых событий стало открытие 3 декабря в Екатерининском парке памятного знака, посвященного 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района города Москвы. Еще в феврале 2020 года на площадке Московского парламентского центра состоялась Вторая межрегиональная конференция «Московское народное ополчение 1941 года: История. Подвиг. Память», вышла в свет очередная книга Владимира Каримова «Они отстояли Москву. Московская битва. День за днем». В октябре прошлого года состоялась памятная акция «Время помнить!» с участием родственников ополченцев и школьников с поездкой в Вязьму, на мемориал «Богородицкое поле». В декабре 2020 года на площадке парламентской библиотеки был организован конкурс детских художественных работ «На защите сердца Отчизны».

— Что планируется сделать в этом году в рамках юбилейных мероприятий?

— В 2020 году сформирован общественный оргкомитет по проведению мероприятий к 80-летию начала формирования МНО и Битвы за Москву. В его состав вошли председатели законодательных собраний, представители ветеранских и общественных организаций, эксперты. Есть план памятных мероприятий, в том числе — торжественное открытие памятных знаков 18-й и 21-й дивизиям ополчения, работы по установке которых уже завершены. Планируется выпустить второй том книги «Московская битва. День за днем», провести очередную конференцию.

— Работа по установке памятных знаков дивизиям МНО продолжалась несколько лет. Что в итоге?

— Да, работы по установке памятных знаков, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, велись несколько лет. Закладные камни на месте будущих памятников были открыты в начале осени 2016 года, сама установка памятников была инициирована Московской городской думой при поддержке правительства Москвы. Дума утвердила следующие адреса установки: 6-й дивизии — в Екатерининском парке; 18-й дивизии — на Ленинградском проспекте, у дома 27; 21-й дивизии — на территории сквера напротив здания управы района Дорогомилово. Расположение памятников выбирали с учетом мест формирования дивизий. Каждый из этих памятников — место скорби и гордости за наших отцов, дедов, вставших на пути врага.

Они должны быть примером для наших детей. На их подвиге должны воспитываться будущие поколения. Уверен, что в этом году мы все сможем снова встать в строй Бессмертного полка и пройти единой колонной памяти Московского народного ополчения.

ИСТОРИЯ

Военный совет Московского военного округа 2 июля 1941 года принял постановление о добровольной мобилизации москвичей в народное ополчение. Всего за пять дней в столице сформировали для отправки на фронт 12 стрелковых дивизий. В ряды ополчения для защиты Москвы встали около 160 тысяч человек. Понеся страшные потери, они не дали врагу прорваться к Москве.

Читайте также: Помощник рядом: Учителя будут проводить бесплатные уроки для московских школьников