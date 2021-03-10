Формы на меня работают

Певица, модель «плюс сайз» и мама тройняшек Татьяна Магидова / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это певица, модель «плюс сайз» и мама тройняшек Татьяна Магидова.

Татьяна Магидова недавно стала финалисткой шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».«Вечерка» пообщалась с артисткой о творческих планах, удачном амплуа и семье.

— Татьяна, вы в финале шоу. Какие чувства сейчас испытываете?

— Конечно, эмоции переполняют, но я была уверена, что дойду до этого момента. И я счастлива, что именно проект «Ну-ка, все вместе!» стал для меня первым после долгого музыкального перерыва в жизни. Я считаю, что это очень хороший старт.

— Какие планы после окончания проекта?

— Я буду развиваться в музыкальной карьере, создавать новый репертуар, писать авторские песни и даже подумываю сделать полноценную концертную программу. А еще я бы очень хотела поучаствовать в других телевизионных шоу.

— У каждого артиста есть амплуа. Какое у вас?

— Я часто выступаю в образе 1930–1940-х годов, пою песни той эпохи, а однажды меня даже сравнили со шведской и американской актрисой прошлого столетия Гретой Гарбо. Многие отмечают, что мне идет этот стиль, да я и сама чувствую себя в нем комфортно. К тому же на нашей эстраде такой образ редкость.

— Как складывается общение с другими участниками шоу? Конкурируете между собой?

— Нет, я человек доброжелательный, открытый, и я очень люблю талантливых музыкантов, поэтому о зависти и конкуренции речи нет. Во время съемок мы все очень сдружились, поддерживали друг друга, обменивались контактами.

— Вы мама тройняшек. Как удается совмещать семью и творчество?

— После рождения сыновей мне пришлось оставить творчество на долгое время. Но сейчас моим детям уже по 12 лет, они достаточно самостоятельные, стало намного легче, к тому же мне периодически помогает брат.

— Вы из Смоленской области. Почему решили переехать в Москву?

— Я родилась там, успела пожить в Краснодарском крае, после школы поступила в ростовский вуз. А в Москву я переехала из-за проекта «Стань звездой». Это одно из самых первых шоу талантов на ТВ. Его продюсеры ездили по всей России и искали ярких исполнителей, которым потом предстояло пройти кастинг в Москве. Я прошла региональный этап, приехала в столицу. Отбор был настолько жестким, что в день вылетали десятки людей. Я продержалась всего два дня. Меня не взяли из-за внешних данных, я была слишком полная для них. Но благодаря этому шоу я познакомилась с огромным количеством творческих людей.

— Не осталось ли комплексов после этого шоу?

— Когда-то я старалась худеть, а сейчас я понимаю, что это работает на меня и прибавляет индивидуальности. Я умею преподнести себя так, что на недостатки никто не обращает внимание и все видят во мне только плюсы.

— Как относитесь к столичному метро?

— С рождением детей я приобрела автомобиль и стала реже пользоваться метро. Хотя оно периодически спасает меня от пробок. А однажды я с сыновьями решила спуститься в подземку, и для них это был настоящий праздник. Они, как на экскурсии, рассматривали все, не отрывались от окон. Наше метро, действительно, очень красивое. Еще у меня есть мечта — провести там фотосессию ночью.

ДОСЬЕ

Татьяна Магидова всегда любила петь и посвящала этому все свободное время. Но образование она получила совсем не музыкальное. Татьяна окончила Ростовский государственный университет путей сообщения по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Сейчас певица уже более 20 лет живет в Москве.

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