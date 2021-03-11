Солдаты и шахматисты отдыхают

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня о том, как правильно защищать жизнь человека, рассказал руководитель направления личной охраны столичного агентства Александр Войцеховский.

11 марта отмечается День сотрудников частных охранных агентств. «Вечерка» узнала у Александра Войцеховского, из чего состоят трудовые будни столичных телохранителей.

— Александр, в кино мы часто видим охранников — очень крупных мужчин в строгом костюме, очках и с микронаушником в ухе. Насколько образ близок к реальности?

— Это все стереотипы. Телохранитель необязательно должен быть крупным и брутальным. Многое зависит от заказчика. Да, часто медийные личности ищут себе именно большого внушительного телохранителя с суровым взглядом.

Это, кстати, в основном для России характерно. Когда высокий статус человека обязывает его иметь личную охрану. Тогда заказчик уделяет большое внимание именно внешнему виду сотрудников. Хочет, чтобы они производили солидное впечатление. Строгий костюм тоже выбирается как классический вариант. Это такая охрана напоказ. Сейчас в равной степени распространена другая практика, когда телохранители не выделяются из толпы.

Они находятся не вплотную к клиенту, а на расстоянии визуального контакта. Со стороны вы и не заметите их. Но специалисты контролируют ситуацию вокруг охраняемого лица. Они могут оперативно вмешаться, если заметят угрозу клиенту.

— Важно ли наличие опыта службы в армии для карьеры телохранителя?

— Нет, это не ключевой критерий. Когда я подбираю новых сотрудников, то не обращаю на это внимания. Да, в армии учат работать с оружием и стрелять. Но там речь идет о боевых условиях. А телохранитель работает совершенно в другой обстановке. Он ведь находится не на поле боя. Зачастую это общественные места. Здесь нужны другие навыки.

Большое значение имеют спортивные достижения. Опыт в боксе, смешанных единоборствах, тайском боксе, борьбе и так далее. Вообще телохранитель — это не тот человек, который ведет перестрелку с киллерами или вступает в какую-то драку. Его главная задача не допустить этой драки или огневого контакта. Аналитическое мышление должно быть развито максимально. Он должен видеть ситуацию на несколько шагов вперед.

Здесь все как в шахматах. Выигрывает тот, кто может просчитать ситуацию. А тот, кто бездумно переставляет фигуры, проигрывает.

— В каком режиме работают телохранители?

— Все индивидуально. Все условия обговариваются с заказчиком. Кому-то нужно сопровождение только от дома до офиса. Другим необходима личная охрана круглосуточно. Графики тут могут быть разные. Смены могут иногда длиться около 12 часов. Это тяжелая работа.

— Можно ли сказать, что телохранителям удается прикоснуться к жизни селебрити, они ведь сопровождают их в самых дорогих ресторанах?

— Это самое большое заблуждение. Люди думают, что охранник везде следует за заказчиком и может пить те же дорогие вина, что его клиент, и так далее. Это не так. Телохранитель всегда находится в напряжении. Он следит за окружающей ситуацией, ищет потенциальные угрозы, пока, например, заказчик смотрит оперу в театре. Фактически охранник проживает жизнь другого человека. Не живет своей. Это сложно психологически. Поэтому нужно быть устойчивым к такому виду стресса.

ДОСЬЕ

Александр Войцеховский родился 15 июня 1982 года. Более семи лет занимается личной охраной знаменитостей, бизнесменов и других VIP-клиентов. Не служил в Российской армии, но занимался боксом и смешанными единоборствами.

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