Маргарита Аброськина: Отдам роль подруге

Фото: Из личного архива Маргариты Аброськиной

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актриса Маргарита Аброськина.

Актриса Маргарита Аброськина знакома зрителям по сериалам «Толя-робот» и «Настя, соберись!». Она рассказала «Вечерке» про свои будущие проекты, уход из театра и конкуренцию.

— Маргарита, вы снимаетесь в романтической комедии «Быть» режиссера Александра Ковтунца, а еще вы будете главной героиней в новом спортивном сериале «Регби». У вас за спиной серьезные занятия художественной гимнастикой. Спорт ваш постоянный спутник?

— Да, он меня не оставляет, чему я рада. Для этого проекта я хожу на тренировки по боксу, а еще нас поместили в самые настоящие «голливудские» условия — во время самоизоляции мы с другими актрисами жили с настоящими регбистами. Мы занимались по их системе и жили по их распорядку дня.

— А какой вид спорта для вас сейчас ближе всего?

— Летом влюбилась в бег благодаря тренерам регбисток, которые занимались с нами. Для меня это своеобразная медитация, я не стремлюсь ставить рекорды и выигрывать марафоны.

— Вы долго работали в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Не скучаете по сцене?

Да, действительно, я играла там четыре года у Валерия Фокина. Но в какой-то момент поняла, что мне стало сложно совмещать съемки и репетиции. Мне тогда дали главную роль, а параллельно с этим — два проекта в Москве. Были дни, когда я ночью снималась в фильме, утром летела на самолете на репетицию, а после опять на ночную смену. Но я поняла, что совмещать не получается.

Поэтому пришлось сделать выбор. Съемки мне приносили больше удовольствия — все же там почти каждый день новые сцены, динамика. Я в тот момент выбрала кино. Но все же я скучаю по театру, по его энергетике и атмосфере.

— У вас есть настоящие друзья в актерской среде или вы воспринимаете их как соперников?

— Во мне есть соревновательный дух, но я научилась бороться с ним. Головой-то я понимаю, что в кино нет такого понятия — «первая», но мне хочется, чтобы все хорошие роли были моими. Но если мне не досталась какая-то роль, значит, за ней последует что-то «мое».

А насчет дружбы… Мне повезло найти замечательных людей, которые меня окружают. Я с института, уже лет десять, дружу с Настей Уколовой. Да, мы можем не так часто списываться и видеться, но всегда поддерживаем друг друга. А еще у нас есть такая договоренность — если одна из нас идет на пробы и понимает, что роль не ее и другой она подходит больше, то всегда пишем об этом, скидываем нужные контакты или сами рассказываем продюсерам друг про друга.

— Скажите честно, в метро часто ездите?

— Сейчас мне удобнее ездить на такси, потому что на съемки я всегда собираю огромный рюкзак, так как съемочный день длится по 12 часов. Часто случаются переработки, и хочется, чтобы все необходимое было у меня под рукой. А с большим рюкзаком в метро не очень удобно.

— А может, есть какие-то станции, которые нравятся вам, например, по внешнему виду?

— Да, мне нравится «Маяковская». Если на ней встать на разные концы платформы и начать тихо говорить, то из-за структуры помещения человек на другой стороне все равно тебя услышит. Я помню, как в институте мы с друзьями выходили на ней и переговаривались. А «большие» станции с несколькими переходами меня немного пугают.

ДОСЬЕ

Маргарита Аброськина родилась в Москве 25 июня 1994 года. Окончила Театральное училище имени Щепкина в 2015 году. С этого же года начала работать в Александринском театре в Санкт-Петербурге, где сыграла в спектаклях «Три сестры», «Ревизор», «Преступление и наказание». Снималась в фильмах «Хороший день», «Спасти Пушкина» и других.

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