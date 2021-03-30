Процентный опцион застрахует риски бизнеса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк РФ повысил ключевую ставку (КС) на 25 базисных пунктов (до 4,5 процента) впервые с 2018 года. По его оценкам, тренд на улучшение экономических показателей сохраняется, и эксперты обсуждают перспективы бизнеса при возможном дальнейшем повышении КС.

О рисках и возможностях их снижения мы поговорили с Эльвирой Дробышевой, ру­ководителем Управления сред­него корпоративного бизнеса «Банка Санкт­-Петербург».

— Как может сказаться повышение КС на работе со средним бизнесом?

— В первую очередь повышение КС коснется компаний, у кото­рых есть обязательства перед банками — по кредитам, при­вязанным к индикаторам, по­высятся ставки. Это может вы­звать определенные сложно­сти: если крупный бизнес ча­сто использует финансовые инструменты, позволяющие застраховать риски, то компа­нии малого и среднего бизнеса (МСБ) не всегда знают о таких возможностях. Хотя за послед­ нее время финансовая грамот­ность собственников значительно выросла, и средний бизнес стал больше использо­вать финансовые продукты с защитой капитала.

— Что предлагают банки, чтобы снизить возможные риски?

— Предприниматели могут получить кредит с фиксированной ставкой, импортеры могут выбрать международный аккредитив с постфинансировани­ ем как альтернативу классического финансирования. Или можно застраховать процентные риски с помощью процентного опциона САР (хеджи­ровать свой кредит), рынок таких предложений активно развивается.

Руководитель Управления сред­него корпоративного бизнеса «Банка Санкт-Петербург» Эльвира Дробышева / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

— Чем отличаются эти финансовые инструменты?

— Фиксированные ставки по кредитам сегодня почти не предлагают либо процент по ним значительно выше. Причем в договорах с фиксированной ставкой, скорее всего, будет оговорка: если КС или ставка MosPrime Rate повысится на определенное количество процентных пунктов, то банк вправе увеличить в одностороннем порядке ставку по кредиту. Аккредитив — хороший вариант, но он позволяет получить финансирование только под определенный контракт, а это длительный процесс: надо договориться с поставщиками о смене способа расчетов, подписать дополнительные соглашения и так далее. Опцион САР позволяет уйти от риска значительного повышения КС и других индикаторов, не ограничивая клиента в суммах и сроках.

— Что он дает клиенту?

— Опцион САР (процентный опцион) — инструмент хеджирования, страхования рисков. Соглашение САР устанавливает лимит ставки по кредитному договору, и выше этого лимита она не поднимется. Иначе говоря, опцион САР позволяет компании зафиксировать любую верхнюю границу индикатора на любой срок и на любую сумму. Компания платит премию при заключении сделки, а страховой случай — повышение КС. Если КС стабильна или снижается, то предприниматель получает выгоду. Например, в декабре прошлого года крупный промышленный холдинг, производящий оборудование для металлургии, получил в нашем банке кредит в размере 700 миллионов рублей и заключил сделку по процентному опциону САР на 400 миллионов, выплатив банку фиксированную премию. При КС выше лимита холдинг получит от банка разницу между текущим значением КС и этим лимитом.

— Подойдут ли такие инструменты для среднего бизнеса?

— Сложные финансовые инструменты (а опцион как раз их них) банки обычно предлагали для крупных игроков или на крупные сделки, а на средние и мелкие сильно повышали стоимость хеджирования. Это связано с тем, что работа с опционами требует от специалистов высокой квалификации и опыта. Но ситуация меняется. Сегодня банки, в том числе и «Банк Санкт-Петербург», уже сформировали сильные команды специалистов и готовы помогать клиентам грамотно выстраивать стратегию хеджирования, предлагая рыночные цены на опционы САР даже для небольших чеков.

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