Валерий Газзаев: В Москву меня возвращали четыре раза

Валерий Газзаев / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Валерий Газзаев — в прошлом главный тренер нашей футбольной сборной, под его руководством был выигран Кубок УЕФА. С таким зарядом на победу не стоит сомневаться, что и ныне на своем посту в Госдуме он намерен решить все поставленные задачи.

— Валерий Георгиевич, как председатель Комитета по делам национальностей расскажите, какие сейчас самые актуальные вопросы на повестке?

— Для такой многонациональной страны, как Россия, нацполитика прочно стоит в одном ряду со стратегическими вопросами обороноспособности и безопасности государства. И работа на базе нашего думского Комитета выстраивается исходя именно из этого. Ближайшие задачи — обеспечить закрепление в законодательстве конституционных норм о патриотическом воспитании, исторической памяти, поддержке русского языка и языков народов РФ, а также обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов.

— Какая картина сейчас с трудовой миграцией? Сообщалось, что пандемия сильно сократила цифры по въезду. Насколько, по-вашему, это серьезно для столицы?

— Миграционные потоки во всем мире снизились — это объективные процессы. Но я рад, что с каждым днем прививочной кампании Россия становится одной из самых безопасных стран: мы не закрываемся, как Европа. Наоборот, наши усилия сосредоточены на том, чтобы нарастить экономическую активность, в том числе по внутреннему туризму.

Миграция — реальность, в которой уже давно научилась благополучно жить Москва: крупнейший, технологически и экономически активный мегаполис. Кроме того, у приезжающих работать из стран СНГ много общего с нами. Мы были гражданами одной страны, с одними историей, культурой, победами и достижениями.

Несмотря на очевидные различия, нас многое объединяет. Одно то, что наши отцы и деды сражались в Великую Отечественную в одних окопах, уже добавляет миролюбия в отношении к мигрантам из СНГ. Скоро последствия пандемии будут преодолены, а значит, увеличится объем задач по адаптации и интеграции приезжих. Москва показывает в этом отношении пример, здесь множество социальных программ. Главная из них — обучение русскому языку, культуре и законодательству нашей страны.

— Когда-то вы и сами прибыли завоевывать столицу. Как проходила адаптация?

— Как считаете, горожане за эти годы стали дружелюбнее? Моя «адаптация» проходила очень непросто. Я двадцать лет прожил на родине. У меня менталитет другой, очень сильны семейные узы, дружеские связи — одному в Москве оказалось очень сложно. Я четыре раза возвращался. Но за мной четыре раза приезжали, забирали. Сейчас я благодарен людям, которые рассмотрели талант, настрой на работу. Благодарен настойчивости тренера, ведь в тот же год я и чемпионом Европы стал, и в сборную СССР попал.

Что же касается дружелюбия, в советское время социальный статус у всех был практически одинаковый: может, мы не так шикарно жили, многое отсутствовало, и мы не видели роскоши, но доброты было больше. Люди во дворе были, как правило, одной семьей: открытой, радушной. Накормят, поговорят. Сейчас его величество капитализм многое изменил.

— Вы упомянули менталитет. После стольких лет в столице какие традиции вам как осетину по-прежнему важны?

— На Кавказе строгие устои в отношении к старшим, к женщинам, детям. На мой взгляд, воспитание должно следовать этим правилам: уйдут традиции, история — исчезнет и нация. Кстати, до сих пор мы дома каждую неделю собираемся большой семьей за одним столом: сначала с детьми, теперь и с внуками. С земляками стараемся встречаться.

Фото: PHOTOXPRESS

— Умеете готовить национальные блюда?

— За кулинарию у нас отвечает супруга: жена готовит разнообразно, и все очень вкусно. По воскресеньям в осетинских домах принято печь три пирога, символизирующих солнце, небо и землю, — с поклоном Богу, святому Георгию и очередному празднику. Вообще, наша кухня вобрала в себя элементы блюд почти всех этносов региона. В почете отварное мясо, фрукты, овощи. Любителям сыра очень советую попробовать дзыкку (сырная каша. — «МВ»).

ДОСЬЕ

Валерий Газзаев родился 7 августа 1954 г. в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Футбол выбрал еще мальчишкой и как нападающий играл дома в «Спартаке», в ростовском СКА, в московских клубах «Локомотив», «Динамо», в тбилисском «Динамо», позже перешел на тренерскую работу. И в этом качестве является самым титулованным специалистом по числу медалей и кубков в истории РФ.

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