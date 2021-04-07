Не язык, а песня

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня своими секретами поделилась преподаватель итальянского языка Анастасия Богатенкова.

Анастасия Богатенкова рассказала «Вечерке», с какими сложностями столкнулась при работе со студентами и почему иностранные языки нужно учить с детства.

— Анастасия, как вы стали преподавателем?

— Когда я училась в магистратуре МГИМО, то параллельно работала в маркетинговой компании и не думала, что когда-нибудь поменяю сферу деятельности. Ближе ко второму году учебы я поняла, что нужно двигаться дальше, и стала думать, куда можно устроиться. В это время заведующий секцией итальянского на кафедре романских языков МГИМО предложил мне попробовать свои силы и поработать в вузе. И я решилась.

— Насколько сложно было переключиться из сферы маркетинга в педагогику?

— Действительно, перестроиться было нелегко. Для меня главной трудностью стало найти подход к каждому студенту и заинтересовать их. Потому что все они слишком разные — кто-то очень скромный и стесняется разговаривать на другом языке, кто-то, наоборот, не видит границ и считает, что я ровесница и со мной можно общаться как со своей подругой.

Я совсем не против дружить со студентами, всегда рада подсказать что-то по учебе или стажировке. Потому что я сама недавно окончила МГИМО и прекрасно помню, какие вопросы беспокоили нас. Но я придерживаюсь рамок преподавательской этики. Сама не вмешиваюсь в жизнь студентов и не даю им переходить границы дозволенного. Такая дистанция очень важна в учебном процессе.

— Вас можно назвать строгим педагогом?

— Очень многое зависит от группы. Есть мотивированные студенты, которые настроены на то, чтобы получать знания. С такими взаимодействовать одно удовольствие. Есть и те, которым ничего не нужно. В этом случае мне приходится прибегать к более жестким методам, иначе они просто перестанут учиться.

— На ваш взгляд, в каком возрасте лучше начать изучать иностранные языки?

— Чем раньше, тем лучше. Детская память более цепкая, и с пяти лет можно смело знакомиться со вторым языком. Иностранный ребенку можно преподавать в игровой форме, и это станет упрощенным процессом запоминания нового.

— Что нужно для изучения иностранного языка? Цель, мотивация?

— Эти два понятия неотделимы друг от друга. Мотивация может переродиться в цель. Например, человек хочет выучить итальянский язык, чтобы переехать в Италию и работать там. Это его цель. А мотивация — это то, что побуждает его к действию.

Иногда цель может быть поставлена кем-то — родителями, начальством, и она может не совпадать с нашими собственными желаниями. А мотивация исходит только от нас, когда мы действительно заинтересованы чем-то.

ДОСЬЕ

Анастасия Богатенкова окончила факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений. Диплом бакалавра она получила как специалист по связям с общественностью. В магистратуре Анастасия поступила на отделение журналистики. Знает два языка — английский и итальянский.

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