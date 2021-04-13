Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Создаем удобную инфраструктуру

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская / Фото: Предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

12 апреля председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в рамках развития территорий около станций «Красный Балтиец» и «Гражданская» появятся два пешеходных перехода. Создание удобных переходов — один из этапов развития и повышения доступности Московских центральных диаметров. В интервью «Вечерней Москве» Юлиана Княжевская рассказала, как сделать город комфортнее для его жителей.

Протянуть ветки

— Юлиана Владимировна, в столице развернута большая программа по сооружению новых станций городской подземки. Само метро в Москве строят почти 90 лет. Как со временем изменились решения при проектировании станций и выборе коридоров для будущих подземных трасс?

— Темпы строительства метро высоки: с 2011 года в Москве ввели около 300 километров линий и открыли 56 станций, создаются новые и новые проекты. То, как сооружают метро сегодня, коренным образом отличается от 30-х годов прошлого века, когда строительство подземки только начиналось. Ведь на тот момент своих специалистов у нас просто не было — ни строителей, ни проектировщиков. Этим занимались железнодорожники. Они смотрели на зарубежный опыт, пробовали освоить новую отрасль на практике.

Первые две-три линии создавали в плотно застроенном городе. Потом уже появился план развития метрополитена в Москве, затем Генеральный план города, на основании которого определялись коридоры для строительства будущих линий. Позже, уже на основании Генплана 1971 года было зарезервировано много коридоров, которые используются и в настоящее время. Примечательно, что в то время проектировщики приняли решение, которое определило развитие столичного метрополитена, — они заложили в проект Кольцевой линии огромный потенциал. Это дало возможность поочередно присоединять к ней радиальные ветки и поэтапно расширять транспортную сеть метро.

Главным техническим прорывом на сегодняшний день стало использование горнопроходческих щитов. Благодаря этому сооружение новых линий практически не затрагивает жителей города, миллионы людей даже не подозревают о стройке, которая идет под землей.

— Какие сложности сейчас встречаются проектировщикам при решении продлить существующие радиальные направления?

— Продление радиальных линий — это самый простой способ развития метрополитена. Он менее затратный, а жители сразу получают станции возле дома. На короткий период времени транспортные проблемы решаются. Но в долгосрочной перспективе это приводит к перегрузке центральных участков метрополитена, где люди совершают пересадки. Пустые вагоны в удаленных районах сильно загружены в районе Кольцевой линии. Большинство действующих линий не предусматривается к дальнейшему продлению из-за разных градостроительных, инженерно-технических условий и условий эксплуатации существующих направлений. Их продление приведет к дальнейшей перегрузке и в результате вызовет значительное ухудшение транспортного обслуживания москвичей.

Новые линии — важное направление развития московского метростроения. Они увеличат охват районов Москвы и ближайшего Подмосковья, а также предоставят качественную альтернативу уже имеющимся радиусам, что позволит улучшить их пропускную способность. Первым реализованным проектом стала Некрасовская линия из десяти станций, запущенная в прошлом году. Улучшение транспортного обслуживания населения, разгрузка действующих конечных станций, перегруженных существующих участков метрополитена возможно только путем сооружения новых линий для увеличения провозной способности системы, предоставления пассажирам других путей следования.

Полезные диаметры

— Еще один вид железнодорожного транспорта, в расширении которого заинтересована столица, — это Московские центральные диаметры (МЦД). Какое участие принимает Москомархитектура в данном мегапроекте?

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Московские центральные диаметры — крупнейший транспортный проект, который объединил пригородные электрички и столичное метро, связав между собой столицу и подмосковные города. Мы проводим полное исследование существующего состояния прилегающей территории вокруг диаметров. Итогом этой работы стала разработка 21 проекта планировки территории. Сама площадь территории развития вдоль МЦД-1 составляет порядка 590 гектаров, а МЦД-2 — почти 1280 гектаров. Здесь основной целью является повышение транспортной и пешеходной доступности для жителей, а также создание комфортной городской среды рядом с диаметрами.

Отдельно нужно упомянуть внеуличные пешеходные переходы. Железная дорога является естественным разделителем городского пространства — переходить пути опасно и сейчас, а когда поезда начнут курсировать с пятиминутным интервалом, сделать это будет просто невозможно. При разработке проектов планировки предпочтение отдавалось внеуличным пешеходным переходам. В границах первого диаметра предусмотрено 47 переходов и 84 — на втором направлении. Кроме того, первоочередные диаметры имеют по 12 пересечений со станциями метро. Вскоре планируется запустить третий маршрут. По проекту на линии будут 43 станции и протяженность превысит 82 километра. А будущая линия МЦД-4 находится в зоне влияния 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек.

— Как меняются территории, по которым уже прошли первые два маршрута? Какие современные решения для них предлагаются?

— Если говорить о первых двух диаметрах, то они проходят по территориям 38 районов. Согласитесь, это немало. Например, в доступности к станциям двух Московских центральных диаметров проживают около полутора миллионов человек. Кроме того, в зонах влияния МЦД-1 и МЦД-2 находятся более 600 тысяч предприятий и учреждений. И все эти моменты специа-__ листы должны учитывать при разработке проектов. Самое главное в проектах МЦД — это создание для пассажиров современной доступной инфраструктуры. Как правило, проект предусматривает создание новых улиц или проездов для движения транспорта. И стоит отметить, что большинство горожан предпочитают активный образ жизни и пользуются велосипедами, именно поэтому все проекты предусматривают комфортные велодорожки к станциям и велопарковки.

— Другой большой проект — транспортно-пересадочные узлы, призванные объединить сразу несколько потоков общественного транспорта. По идее, они должны становиться центрами притяжения для жителей районов, где они появляются. Какими функциями наделяются ТПУ? Какие объекты в их составе должны появляться в первую очередь, а к каким должны позже подключиться инвесторы?

— Прежде транспортно-пересадочные узлы нужны были для распределения пассажиропотоков и комфортных пересадок с одного вида транспорта на другой. Сегодня такие узлы — это удобное многофункциональное здание с объектами торговли, ресторанами и различными сервисами. Вдумчивое проектирование позволяет создать в объектах, которые ранее были вокзалами или вовсе не существовали, современные городские центры притяжения. Например, в составе ТПУ «Новорязанская» появится многофункциональный центр, в ТПУ «Кленовый бульвар» — развлекательный центр, а у ТПУ «Юго-Восточная» будет обустроен настоящий парк.

Кроме того, запланирована организация стоянок такси, велосипедов, автомобилей, в том числе системы каршеринга.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сменить бетон на парк

— Юлиана Владимировна, а как обстоят дела с обустройством зеленых зон столицы? За последние годы в Москве появилось достаточно много зон отдыха, в том числе на набережных.

— Мы по-прежнему активно работаем в этом направлении. Если ранее зоны отдыха были прогулочными, то сейчас это многофункциональные пространства, где каждый сможет найти себе занятие по вкусу: заняться спортом на воркаут-площадках, пообедать с семьей, друзьями, посетить выставку или полюбоваться закатом.

При создании новых зон мы стараемся учитывать тренды и привносить уникальность в каждый объект. И хочется отметить, что в непростой период пандемии нам всем не хватало именно городских пространств, поэтому сейчас они стали еще актуальнее.

— Всего несколько лет назад парк «Зарядье» стал одним из главных символов смены бетона на зеленую зону отдыха. Подобные проекты в Москве еще могут состояться?

— «Зарядье» — уникальный объект во многих смыслах. В плане локации, работы международной команды и даже — той роли, которую проект сыграл в сознании горожан. До этого трудно было представить, что такую огромную территорию в самом центре города отдадут под парк. Но сейчас ситуация в корне изменилась.

В каждом проекте, который есть в нашем комитете, отдельное внимание уделяется обустройству общественных пространств, вовлечению первых активных этажей, созданию элементов благоустройства — все то, что создаст комфорт горожанам. Что касается крупных и интересных проектов в принципе, не только парков, то в Москве их много, те же набережные или бывшие промзоны, которые приводятся в порядок. Это масштабные и очень значимые объекты для будущего развития города.

— Юлиана Владимировна, давайте поговорим про спортивные объекты: развитие получает олимпийский комплекс «Лужники», в городе есть ряд построенных стадионов. Москва еще возведет такие же знаковые объекты или будет больший упор делать на развитие районных центров для занятий спортом?

— Развитие спортивной инфраструктуры Москвы идет по двум основным направлениям. С одной стороны, мы занимаемся созданием крупных спортивных сооружений — их построено около 130 за последнее время. Среди них: Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники», футбольные стадионы «Спартак», «ЦСКА» и «Динамо», Ледовый дворец «Парк Легенд», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, многофункциональный плавательный центр в «Лужниках». Однако не меньшее значение мы уделяем развитию общедоступной спортивной инфраструктуры, размещая физкультурно-оздоровительные комплексы по программе «Мой район» и в рамках программы реновации. В ближайшие годы в Москве появятся 21 многофункциональный спортивный объект, 22 ФОКа и 19 комплексов, построенных для спортивных школ олимпийского резерва.

Довольно большой толчок в развитии получит горнолыжный спорт — для любителей зимних видов спорта запланировано строительство сразу четырех склонов — в Куркине, Ново-Переделкине, Щаповском и на Севастопольском проспекте.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечеряя Москва

Новая жизнь промзон

— В Москве много территорий в свое время было отдано под промышленные зоны: какие проекты актуальны для этих участков сегодня?

— Реорганизация промзон движется довольно быстрыми темпами, город быстро осваивает эти территории. Долгое время они были выключены из городской жизни и стремительно приходили в упадок. В городе более 18 тысячи гектаров бывших предприятий и промышленных заводов, которые или устарели, или вовсе заброшены. Сейчас эта ситуация постепенно меняется, эти территории начинают развиваться в разных направлениях. Из наиболее значимых, находящихся в активной стадии реализации, можно выделить: завод имени Лихачева («ЗИЛ»), территории бывшего Тушинского аэродрома, московского металлургического завода «Серп и Молот», территорию бывшего Московского зеркального комбината.

Сейчас уже изменены Правила землепользования и застройки на 15 территориях, а еще 22 проекта развития промзон находятся в работе. Бывшие промзоны будут преображаться в современные производственные кластеры, жилые кварталы, здесь будут открываться новые общественные пространства или экологически чистое производство. В будущих жилых районах изначально закладывается вся необходимая инфраструктура: транспортная, коммунальная и социальная.

Впрочем, у города нет задачи застраивать территории бывших промзон одним жильем, тут отдельно стоит отметить, как мы поддерживаем развитие и модернизацию современных научных кластеров. Например, на территории бывшей промзоны в Зеленограде появится инновационный научный технополис, а в Капотне, Теплом Стане и Нагорном районах — общественно-производственные кластеры.

— Юлиана Владимировна, какие современные решения доступны для проектировщиков, особенно с учетом пандемии, когда коронавирус «рассадил» людей преимущественно по домам, на удаленку?

— Да, безусловно, пандемия оставила свой след на многих отраслях, но мы смогли адаптироваться к вынужденным мерам именно за счет того, что мы постоянно развиваемся.

Наверное, тут стоит отметить перевод обсуждения проектов планировок по программе реновации в электронный формат.

Безусловными плюсами онлайн-формата является то, что участие не требует личного присутствия и принять участие можно удаленно в любое время и в любом месте, что было немаловажно в новых условиях. Наши специалисты адаптируют всю необходимую информацию о проектах для более понятного изучения ее жителями.

И, конечно, цифры, которые мы видим, а это более 370 тысяч, что в шесть раз больше по сравнению с очными обсуждениями, говорят сами за себя.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ставку при развитии территорий столичные власти делают и на два самых молодых округа — Троицкий и Новомосковский. Один из ключевых проектов — административно-деловой центр в Коммунарке. Общая площадь объектов превысит 4 миллиона квадратных метров. По всему округу активно строятся дома культуры, которые призваны разнообразить досуг местных жителей.

Всего таких объектов заложено 5, один из них — в поселении Киевский — уже построен. Всего в ТиНАО в 2021–2023 годах планируется строительство 11 детских садов общей емкостью 3035 мест и 16 школ общей емкостью 11 225 мест. На территории Новой Москвы сейчас благоустроено 17 парков, данная работа продолжится и дальше.

СПРАВКА

Юлиана Владимировна Княжевская работает в градостроительной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 2014 года стала председателем Москомархитектуры.

Принимала непосредственное участие в актуализации Генплана развития города. Провела огромную работу по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки, а также проектов планировок территорий, транспортной инфраструктуры, реконструкции и строительства крупных объектов городского значения. Внесла большой вклад в нормативное правовое обеспечение градостроительной деятельности.

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