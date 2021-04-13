Василий Уткин: Я не скрываю своих взглядов

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Вечерка» продолжает рубрику «Зеркало для героя», где известные люди делятся своими мыслями и сокровенным. Известный спортивный комментатор Василий Уткин, чьи репортажи на протяжении десятилетий с огромным удовольствием и интересом слушают представители разных поколений футбольных болельщиков, в интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, как рождаются его экспромты, насколько важен кураж для спортивного комментатора, почему вступил в полемику с политическим обозревателем Владимиром Соловьевым, о своей любимой собаке и отношении к деньгам.

— Василий, у вас нет сожаления, что почти 30 лет своей жизни отдали ТВ? Или работа на ТВ – ваш счастливый билет?

—Я не оперирую такими категориями, как «счастливый билет». Наверное, если бы мне не нравилась работа на телевидении, я бы что-то придумал другое. Так что, я никак не могу сказать, что я отдал 30 лет телевидению. Во-первых, я меньше получил, чем отдал, а, во-вторых, занимался другими очень важными вещами, включая даже игру в театре.

— Вы хотели бы вернуть те времена, когда программа «Взгляд» была самой популярной в стране? Или не о чем жалеть...

— Я бы, конечно, хотел вернуть то время, но не из-за «Взгляда» или чего-нибудь другого. А из-за того, что тогда я был молод.

— Какие времена работы на ТВ вы считаете самыми яркими и счастливыми для себя?

— Было очень много разного, и я не вижу необходимости что-то выделять. Я и сейчас очень счастливо работаю, хотя формально это не телевидение, а ютуб, но, в принципе, мы делаем то же самое.

— В прошлом году в одном из интервью вы сказали, что основную прибыль вам приносит YouTube-канал и другие социальные сети. Как вы относитесь к возможному скепсису коллег из «большого телевизора» к тем, кто работает в соцсетях?

— Я не вижу скепсиса у моих коллег с телевидения. Наоборот, все больше людей, которые работают на телевидении, так или иначе создают свои площадки на ютубе. Да, телевизионные права на показ футбольных матчей стоят дорого, а в ютубе сейчас нет такого количества аудитории, чтобы окупить футбольную трансляцию. То же самое, кстати, касается проектов типа «Голоса», потому что они дороги.А, в остальном, в ютубе можно делать все, что угодно. Кто как хочет, тот так и к работе в ютуб и относится. Мне, честно говоря, на это отношение просто плевать.

— Почему вы не боитесь открыто говорить о своих доходах – «живу на 1,5 миллиона рублей в месяц»? Ведь деньги любят тишину, даже если они заработаны честным трудом.

— Дело не в том, что я бахвалюсь своими доходами. Зарабатываю я в ютубе, где многие зрители отрицательно относятся к рекламе. Они просто не понимают, что реклама –это единственный способ заработка. Кстати, во «Взгляде» бала такая отбивка: «Ваша реклама – наша независимость». Я просто объясняю зрителям, что делаю вам программу и за это забираю у вас минуточку времени, которое уходит у вас на то, чтобы посмотреть рекламную интеграцию. Сверхдоходов у меня никаких нет, я зарабатываю в последние два-три года, наверное, одни и те же деньги, исключая период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда в России было огромное количество разнообразных мероприятий, много спонсоров. Тогда мы действительно кое-что заработали.

— Наверняка, деньги для вас не самое главное в жизни. И вы бы, возможно, продолжали заниматься любимым делом даже бесплатно. Какими вещами в жизни вы занимаетесь с не меньшим удовольствием, чем футбольным комментированием?

— Приготовлением еды на большую компанию друзей. Как правило, им нравится, но иногда что-то готовишь впервые и получается не очень удачно. Я в этом отношении самокритичен. Вообще, это очень большой проект – собрать большую компанию и приготовить обед. Это прямо в кайф. А так у меня примерно хобби совпадает с профессией. В этом отношении я счастливый человек. Кино много смотрю.

Я не очень понимаю, зачем говорить, что я чем-то занимался бы и бесплатно. Невозможно заниматься бесплатно тем, чему ты отдаешь много времени. На что-то в конце концов надо жить. У меня есть мама, есть сестра, есть еще родственники, у меня есть компания, которую я должен развивать. Другое дело, что деньги – это, разумеется, не цель, а средство. Недавно мы, например, телекамеру новую купили. Острой необходимости в ней не было, просто захотелось более совершенную модель, пришлось потратиться. Бесплатно бы нам ее никто не продал.

— Ваши комментарии и не только футбольные лично меня зачастую поражают своей и точностью, и образностью. Понятно, что лучший экспромт – это экспромт подготовленный, но все же возникает ощущение, особенно в век, так сказать, высочайших скоростей, что вы рождаете свои яркие комментарии буквально по ходу пьесы. Так ли это?

— Это и так и не так. Во-первых, хорошую шутку всегда можно повторить спустя некоторое время на другую аудиторию. Или немножко ее переформулировать. Подготовленный экспромт - это хорошо, но на самом деле, конечно же, большинство приходит в голову по ходу рассуждений. Не потому, что я какой-то выдающийся в этом отношении человек, просто отношусь к тем людям, которые мыслят вербально. Думаю, что можно привести еще пример: поэт и журналист Дмитрий Быков. Он тоже в сущности рассуждает вслух и по ходу рассуждения ему приходят в голову довольно интересные выводы, которые он не планирует изначально. Это совершено очевидно. Я тоже вербально мыслящий человек. Для комментатора это очень позитивное качество, самое главное, что ему можно научиться и развивать его в себе. Всем советую. Наверняка, есть определенные упражнения для этого, но мне не приходится их делать, потому я не могу ими поделиться. У меня так устроена голова.

— Когда между вами и политическим шоуменом Владимиром Соловьевым произошла пикировка, мне подумалось, что вашим мыслям тесно на футбольной поляне. Что побуждает вас высказываться публично на иные темы, не имеющие прямого отношения к спорту?

— В данном конкретном случае на меня напали, я должен был защищаться, вот и все. Я в общем, высказал довольно простую мысль, и эта субстанция на меня навалилась всей своей массой. Мне пришлось ответить, одного раза оказалось недостаточно. Вроде у нас получилась довольно запоминающаяся беседа. В принципе я могу этим заниматься каждый день, если нужно. Просто так сложились обстоятельства, пришлось защищать свою мысль, свою площадку.

— Полное погружение талантливого репортера или обозревателя в спортивную тематику — это возможность спрятаться от опасности вообще потерять профессию, и не быть причисленным к разряду оппозиционеров?

— Для того, чтобы разговаривать о футболе аргументировано, нужно его очень много смотреть. И это занимает довольно большое количество времени. Это совершенно очевидно. Я просто занимаюсь тем, что у меня хорошо получается. Тем, что мне нравится. У меня никогда не было стремления заниматься политической журналистикой или быть общественным деятелем. Да, есть оппозиция. Да, безусловно, у меня есть свой взгляд на происходящее в обществе. Это не является моей профессией, это просто часть моей личности. Я не скрываю своих взглядов. Но работа у меня другая.

— Важен ли для спортивного комментатора внутренний кураж во время репортажа? Для меня эталонными стали два ваших репортажа о победах киевского «Динамо» на «Барселоной» в 1997 году. И вы их считаете самыми памятными, называя «детством вашей профессии». Так может, надо вводить возрастной ценз для спортивных комментаторов, если должный кураж и яркость удел молодых?

— Это было очень давно. К тому времени я еще десятка репортажей не провел и был еще не очень опытным комментатором. Поэтому для вас это было ощущением некоего прорыва, но и для меня это тоже был прорыв. Потому что работать на таком эмоциональном матче, поймать волну, действительно, это дает очень большой запас уверенности в себе. Ты получаешь уверенность в том, что ты можешь поступать по своему усмотрению, возможно, не так, как принято, возможно, даже как-то дерзновенно. Но я бы не сказал, что кураж является каким-то обязательным элементом в моей работе. Кураж – это некая эмоция, а работать нужно всякий раз, когда ты работаешь, это такой хороший довесочек. Кураж не может быть элементом профессионализма, но с куражом, конечно, лучше.

— Вы считаете себя спортивным комментатором старой советской школы?

— Не считаю. Возможно, кому-то так удобнее считать. Мне представляется, что это не так.

— Спортивных журналистов публика теперь часто делит на хайпожоров (тех, кто использует широко обсуждаемые события ради привлечения внимания к себе) и хейтеров (тех, кто выражает ненависть к какой-либо публичной личности). Вы хейтер или хайпожор?

— Меня можно причислить и к тем, и к другим. Все дело в терминах и желаниях публики. Я не вижу, чтобы моя работа или мой профессиональный метод как-то радикально менялись за последние 10-15 лет. А слову «хайпожер» – лет пять примерно. И как-то раньше это объяснялось без слова «хайпожер». Потом другие слова какие-то придумали, а явления примерно одни и те же. Я не вижу в этом ничего дурного, просто в этом нет необходимости – выбирать свое место между хайпожерами, а с другой – хейтерами. В конце концов мой метод можно свести к знаменитому постулату Станиславского: обострять предлагаемые обстоятельства. Это в одном случае будет хайп, в другом – хейт. А можно вообще обойтись только объяснением по Станиславскому.

— Ваш любимый футболист по-прежнему француз Мишель Платини? У современных футболистов уже нет шанса «влюбить» вас своей игрой? Кто из современных российских футболистов вызывает у вас положительные эмоции?

— То, что ты полюбил в детстве, конечно, остается с тобой навсегда. У меня в каждом поколении есть любимый футболист. Сейчас, конечно, это наши молодые ребята замечательные. Я говорю про игроков столичного «Динамо» Арсена Захаряна, Константина Тюкавина. А вообще мне очень нравится Зелимхан Бакаев. Я очень переживаю за то, что у него так драматически складывается в «Спартаке». Не по его вине, я считаю.

— Если бы не было Тины Канделаки, ваша жизнь была бы менее интересной?

— Если бы не было Тины Канделаки, жизнь каждого человека в нашей стране была бы менее интересной. Представляете, какая она умница, она все про все знает. На все имеет свою точку зрения. Ну просто молодец. Конечно же, без нее жизнь была бы совершенно другой.

— 6 марта вам исполнилось 49 лет. До юбилея меньше года. Как вы планируете прожить этот год, чтобы не было мучительно больно... Как бы вам больше всего хотелось прожить всю оставшуюся? Насколько для вас важна память, которую вы оставите по себе в народе?

— По поводу памяти народной не задумываюсь. Комментаторов запоминают по легендарным матчам, на которых они работали. Будет новое время, новые матчи, никто и не вспомнит о старых комментаторах. Поэтому я вообще не парюсь по этому поводу. Ну а фраза, на которую вы опираетесь в своем вопросе, давно стала частью фольклора. На мой взгляд, все-таки эта фраза не очень хорошего писателя, который, хотя и прожил яркую жизнь, но, по большому счету, ценности, которые он нес, в принципе, свое отжили.

Я не знаю ни одного человека, которому бы было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А есть и те, кто прожил бесцельно.Чего стыдиться, если не было цели? Если она есть, а ты ее не выполнил, то это другое дело. А если просто живешь в свое удовольствие... Я отношу себя именно к таким людям.

— Вам интересно жить, доподлинно зная о том, что, в жизни нашей, выражаясь словами Владимира Высоцкого: «все не так, ребята»?

Фото: instagram.com/realradioutkin

— Я думаю, что, когда тебе уже не 25, ощущение того, что в жизни все не так, это нормально. Что бы кто в это не вкладывал. А молодые люди задумываются над этим в два раза меньше.

— Считаете ли вы себя стопроцентным москвичом, несмотря на то что родились в Балашихе?

— Сейчас между Москвой и Балашихой вообще нет особенных границ. Наверное, как Капотня стала частью Москвы, так и Балашиха когда-нибудь станет частью большой агломерации, если еще не стала. Что значит быть стопроцентным москвичом? Сейчас вся моя жизнь проходит в Москве. Я в Балашихе был за последний год ровно полтора раза. И оба приурочены были к визиту налоговой инспекции. Балашиха – милое место, где я родился и вырос. Кстати, пока я рос, в московском «Спартаке» появился второй игрок из Балашихи. Еще и капитаном команды стал. Я про Георгия Джикию.

— Что должно измениться в России, чтобы жители провинции относились к москвичам если не с любовью, то хотя бы с легкой симпатией?

— Мне кажется, что отношение к жителям столицы как к баловням судьбы существует практически везде в мире, и, я думаю, что в России оно останется очень длительное время, пока наша страна остается очень большой территориальной державой. Потому что равномерно блага не могут распределяться по такой большой территории. И мы еще не очень хорошо умеем это делать даже, когда стараемся. Если речь идет о том, что меня воспринимают, как москвича, в контексте, который вы сформулировали, то я не имею ничего против. Меня это совершенно не задевает.

— Говорят, что домашний питомец очень похож на своего хозяина. Но ведь возможен и обратный процесс. Какие черты вашего характера приобрел ваш домашний енот, и наоборот?

— Енот живет у меня на участке, но он дикий, не ручной. А вот собака у меня живет уже пять лет. Раньше все время были кошки. Собака в доме – прекрасная новая эмоция. Потому что, когда с тобой живет кот, это ты живешь с котом. А, когда у тебя живет собака, то собака живет у тебя. И очень важно, как ты к ней относишься, что ты для нее делаешь. Мы очень сблизились с ней за время пандемии. И даже такой циничный человек, как Ксения Собчак, была совершенно умилена тем, что пока мы с ней разговаривали, а это больше двух часов, собака лежала рядом и спала, чтобы только быть рядом со мной. Собака очень добрая, очень лохматая, небольшая. Называется норвич-терьер.

— Вы счастливый человек?

— Я не испытываю необходимости в такой классификации.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Василий Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе (Московская область). Известный спортивный журналист, комментатор, теле- и радиоведущий. Отец — ученый-физик, мама — врач. Учился в балашихинской школе № 2. Был комсомольцем, вожатым в пионерском лагере. Закончил четыре курса филологического факультета Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина.

Автор книг: «Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора», «Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора». Исполнил роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина в фильме «День выборов» «Квартета И». В июне 2018 года Василий Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Перенес нападение

В 2001 году на Василия Уткина напал незнакомец: он ударил его в спину заточкой. Комментатора увезли в реанимацию, где его более двух часов оперировали. Следствие предположило, что покушение было связано с профессиональной деятельностью журналиста, однако сам Уткин эту версию не поддержал.

Конфликт с Канделаки

В 2015 году, когда генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» стала Тина Канделаки (на фото), Василий Уткин заявил, что не хочет работать под ее руководством, и покинул телеканал. Многие СМИ тогда утверждали, что комментатор был зол на Канделаки из-за того, что когда-то давно она назвала его «жиробасом». Также говорили, что у журналистов не совпали взгляды на редакционную политику канала. С тех пор Тина и Василий часто устраивали ссоры в соцсетях.

Губернатор Цаплин

Василий сыграл несколько ролей в кино. Одним из самых ярких и запоминающихся было его появление в комедии «День выборов». Там Василий исполнил роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина. А во второй части этого фильма он уже был избранным губернатором.

Борьба с весом

Комментатор считает лишний вес своей проблемой. Он рассказывал журналистам, что в один из периодов жизни он весил 230 килограммов. Затем ему удалось похудеть до 110 килограммов. Но удержать эту планку не удалось: Уткин ведет малоподвижный образ жизни и любит вкусно поесть. Комментатор заявлял, что недоволен своей внешностью и даже не любит смотреть телепрограммы со своим участием.

Убежденный холостяк

Василий Уткин ни разу не был женат. В интервью он отмечал, что его избранница должна быть нежной и доброй. Однако поиском второй половинки комментатор не занимается: по его словам, он уже привык жить один и даже не представляет, что у него может появиться семья.

Читайте также: Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде