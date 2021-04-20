Малыш-диктатор

Фото: Из личного архива Ивана Филиппова

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это комедийный актер Иван Филиппов.

Таких, как он, не берут в армию, называют маленькими людьми. А каково им приходится жить и трудиться, рассказал исполнитель главной роли комедийного сериала «По колено» Иван Филиппов.

— В детстве сильно мешало, что вы ниже всех?

— Взрослые, как правило, на это не обращали внимания, а вот в школе иногда дети показывали пальцем. Меня это довольно сильно злило, и я пытался защищаться как мог. Дети злые, и если на уроке это еще можно как-то сдерживать, то на улице моменты бывали не самые приятные.

— И как вы с этим боролись?

— Я ходил на занятия по дзюдо, но быстро понял, что это не мое. И не потому, что мне не понравилось оно как таковое. В спорте важны победы, соревнования, а у меня была жизнь со всеми сложностями и надо было завоевывать себе место под солнцем.

— То есть вам приходилось в школе много драться?

— Да. Защищать себя приходилось, и меня часто вызывали в кабинет директора как драчуна. Из-за небольшого роста, чтобы победить, мне приходилось всегда быть ловчее, быстрее и находчивее моих противников. Улица была моим университетом, и в классе я стал пользоваться уважением.

— А с первым большим финансовым успехом что вы сделали? Поехали куда-то?

— Маме купил ту парфюмерию, которую она давно хотела, но не могла себе позволить. Я рано стал взрослым и быстро понял, что все проблемы можно решить. Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит возможности! Тюмень была совсем небольшим городом — сейчас население выросло раза в два, а тогда все было проще.

— Легко ли было на съемочной площадке?

— Для меня трудностей никаких не возникало. Сценический опыт у меня большой, хотя профессионального актерского образования у меня нет. В 2004 году я начал играть в КВН, параллельно стал подрабатывать ведущим на свадьбах, днях рождения и корпоративах.

— А когда вы с девушками, не стесняетесь?

— Никаких проблем! Чтоб поцеловать девушку, не надо вставать на стул. Мой небольшой рост перестал для меня быть помехой, когда я понял, насколько интересна жизнь вокруг и что я состоялся как личность. Многие великие диктаторы были маленького роста, как и великие полководцы, сумевшие покорить мир. Важно не зацикливаться на этом. Конечно, мне бывало тяжело, но я напоминал себе, что, если я сдамся — лучше не станет. Дело еще в том, как себя подаешь.

Композитор Шаинский был очень маленького роста, но, когда садился за рояль, все женщины становились его! Важно обаяние. А сложности... ну да, чтоб водить машину, мне нужно бустер подкладывать.

— Нет у вас желания поступить в театральный вуз?

— Думаю, что мне это не нужно. Все свои навыки я получал в жизни, работая тамадой, ведущим, шоуменом. Как у Максима Горького, я прошел «народные университеты». У меня выработался свой определенный стиль, современный. Я не похож на профессиональных актеров.

— Чем увлекаетесь в свободное время?

— Люблю ремонтировать. По образованию я программист, и всегда с удовольствием что-то менял в компьютерах. Если что-то ломается дома, всегда чиню сам. Могу легко поменять разбитый экран на телефоне.

Еще мне доставляет удовольствие разобрать сломавшийся прибор — микроволновку или пылесос, — найти неисправность и отремонтировать. Сейчас все инструменты есть, а запчасти привезут.

ДОСЬЕ

Иван родился 2 декабря 1988 года в Тюмени. Высшее образование получил в Государственном аграрном университете Западной Сибири.

Там молодой человек увлекся игрой в КВН и стал весьма заметен в команде «Русь». В дальнейшем этот коллектив одерживал победы в районных и международных соревнованиях.

Читайте также: Кэти Холмс опубликовала редкие фото с дочерью от Тома Круза