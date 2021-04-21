Машинистом я пойду

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами своей работы поделилась одна из первых женщин-машинистов Московского метрополитена Яна Шарова.

В этом году на Филевскую линию метро вышли работать женщины-машинисты. О том, почему это не только мужская профессия, рассказывает 31-летняя Яна Шарова.

— Яна, почему вы решили работать в метро?

— Не так давно мы с мужем переехали в Москву из города Тольятти Самарской области. Ему здесь предложили работу, а я увидела объявление о наборе операторов в метрополитен. Мне всегда нравилось метро, поэтому я прошла собеседование, приступила к обучению и практически в самом конце узнала о наборе женщин-машинистов. Тогда же решила для себя, что буду продолжать обучение уже по этой профессии. В итоге оператором я проработала всего месяц на станции «Раменки», а потом стала учиться уже на машиниста.

— Почему именно машинист?

— Меня с самого начала заинтересовала эта профессия, но тогда еще возможности получить эту специальность не было. Существует мнение, что машинист — мужская профессия, но я с этим не согласна. Собственно сейчас этот стереотип разрушен нашим приходом в метро. В этой специальности нет ничего такого, с чем бы не могла справиться женщина. Конечно, работа требует максимальной концентрации внимания, большой ответственности, ведь за твоей спиной огромное количество пассажиров, впереди и позади — поезда.

— С приходом в метро развеялись ли какие-то ваши представления о его работе?

— Некоторые люди думают, что поезд может остановиться по первому требованию пассажира или задержаться на станции, чтобы человек мог успеть войти в вагон. Но это не так. У нас есть четкий график, который нарушать без веской причины нельзя. Бывает такое, что люди держат двери вагона, не давая поезду уехать. Тогда отправление состава задерживается, график движения сбивается. Мне уже несколько раз приходилось просить пассажиров отпустить двери и не задерживать отправление поезда. До прихода на работу в метро я иногда тоже забегала в вагон в момент закрытия дверей, но теперь в полной мере осознала, почему так делать категорически нельзя.

— Рабочие смены всегда начинаются рано?

— Необязательно. Иногда в 6:30, иногда в 8–9 утра. Но для меня ранний подъем не является проблемой. Одна смена длится не более 8,5 часа. Усталости в нашей работе надо избегать, поэтому я сплю не менее восьми часов в день. Это важно, чтобы спокойно отработать смену.

— Помните ли вы, как впервые оказались в московском метро?

— Мне тогда было 18 лет, я приехала с мамой в столицу. Она хотела показать мне Москву, какая она могущественная. Тогда же я увидела станции. Моя тетя — коренная москвичка, и она показала все вестибюли, которые, можно сказать, наследие Советского Союза. Мне, конечно, очень понравилось, ведь метро столицы самое красивое в мире!

— Как проводите свободное время?

— Летом с мужем катаемся на велосипеде, ездим на рыбалку, устраиваем походы. Мы выступаем за активный образ жизни!

ДОСЬЕ

Яна Шарова родилась 27 марта 1989 года в городе Тольятти Самарской области. Любимые станции метро — «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Филевской линии. А еще ей очень нравится Музей метро, который находится на «Выставочной». Зимой любит кататься на горных и беговых лыжах, с мужем ездит отдыхать на курорты.

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