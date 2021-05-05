Юрий Давыдов: В юности тебе кажется, что соседняя очередь всегда короче твоей

Фото: Из личного архива Юрия Давыдова

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами творчества поделился музыкант Юрий Давыдов — основатель советской рок-группы «Зодчие», которая возродилась 27 лет спустя.

Группа «Зодчие» была на пике популярности в 1980-е годы. В 1990-м коллектив распался. После перерыва музыканты вновь собрались. В 2019 году группа выпустила альбом «Злобные старикашки». А 15 мая порадуют слушателей своей концертной программой «Глядь!»

— Как пришли к музыке?

— В девятом классе перешел в новую школу. Все повально увлекались гитарами, и в классе собралось аж три музыкальных коллектива. Я играл только в своем. Мы учились играть на инструментах, стараясь скопировать The Beatles, потом пошла своя музыка. В 1978 году, мы заняли первое место на московском городском конкурсе с музыкальной композицией «Зодчие». Нас заметили, и с 1980 года мы стали работать на профессиональной эстраде.

— В 1980-е на ваши концерты было очень сложно попасть. Каким был для вас этот период?

— В юности мало чем дорожишь. Кажется, что соседняя очередь всегда короче той, где стоишь ты. В 1980-е мы зарабатывали неплохо, но одинаково. И наш заработок зависел только от количества мероприятий. Посетители концерта тоже относились к нам иначе. Сейчас человеку достаточно иметь смартфон, а тогда концерт был одним из способов саморазвития. Наряду с чтением книг или походами в театр.

— В чем особенность вашей музыки и песен?

— Мы создаем позитивные песни, которые помогают людям взглянуть на окружающий мир под другим углом и абстрагироваться от негатива, который нас окружает в повседневной жизни, в информационном пространстве. У нас песни новые, но все сделаны в той же эстетике, к которой привыкли и души, и умы наших слушателей. Имеющийся музыкальный опыт позволяет нам играть разную музыку. У нас не бывает даже двух песен, написанных в одном стиле. В нашем репертуаре рок-н-ролл, баллада, фокстрот, джаз, латина. В новой программе, 15 мая, мы сыграем песни «Глядь!», «В 10 Б не слушали «Любэ», «Мама-папа будут в шоке», «Мужчины с пробегом» и хиты 1980-х годов.

— Нужно ли музыканту иметь профильное образование?

— Есть музыкант-исполнитель, который плохо или виртуозно владеет инструментом. А есть музыканты — созидатели, которые не просто владеют ремеслом, но и способны воплощать творческие идеи. Мы созидатели, поэтому группа называется «Зодчие». Хрущевские пятиэтажки строили архитекторы, а Нотр-Дам и храм Василия Блаженного — зодчие.

ДОСЬЕ

Юрий Давыдов родился в Одессе 16 января 1957 года. Детство провел у бабушки в Москве. Учился в музыкальной школе по классу виолончели и аккордеона. История группы начинается с 9 класса. Тогда Юрий перешел в новую школу и собрал свой музыкальный коллектив — группу «Зодчие». В 2017 году издал книгу «Зодчие. Хроники одной группы».

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