Всегда есть место импровизации: интервью с актером Даниилом Спиваковским

Даниил Спиваковский / Фото: Алексей Орлов

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра и кино Даниил Спиваковский.

Актер Даниил Спиваковский очень востребован, он не только играет в театре и много снимается в кино, но еще успевает воспитывать троих детей.

— Даниил, в детстве вы готовились стать психологом. Почему в итоге выбрали профессию актера?

— Моя мама психолог, профессор Московского государственного университета. Она хотела, чтобы я пошел по ее стопам. Поэтому я читал много профильных книг, а по окончании школы поступил на соответствующий факультет в МГУ. Но при этом я всегда испытывал любовь к лицедейству. Мне нравилось декламировать стихи, находиться в центре внимания. Поэтому, учась в МГУ, я пришел в студенческий театр, который был очень популярен в то время. Однако в 1980-е студентов-очников призывали в армию, так я на два года ушел служить. А вернувшись, стал продолжать участие в университетской самодеятельности. С несколькими знакомыми мы решили попробовать свои силы в разных театральных вузах.

В конечном итоге я поступил на курс Андрея Гончарова в ГИТИС. Этот прекрасный педагог и режиссер многому меня научил, я благодарен ему за то, что он пригласил меня работать в Театр имени Маяковского. Мне нравилось играть в постановках мастера. Огромное влияние на меня оказал Сергей Арцибашев. Но вот уже три года, как я ушел из театра и играю в антрепризах. Если говорить спортивным языком, я — легионер.

— А как вы относитесь к элементам импровизации на сцене?

— Отношусь к импровизации очень позитивно. Она должна быть. Например, я играю роль Кисы Воробьянинова в постановке «12 стульев» в Театре Надежды Бабкиной. Во время репетиций мы импровизировали, и некоторые фразы остались в спектакле. Они принимаются зрителями на ура.

— Есть ли разница между работой в театре и кино?

— Актер должен выкладываться и в театре, и в кино. В театре возможны преувеличение, гротеск. А вот кинематограф требует более документального существования.

— Вы часто играли военных и милиционеров. Один из самых ярких образов — следователь Федор Перфильев в «Анатомии убийства». Вам самому он нравится?

— Перфильев — очень яркий человек. Рад, что мой герой полюбился зрителям. На экраны вышли три сезона, скоро зрители увидят четвертый, а летом мы приступаем к съемкам пятого. И еще рад, что в МВД образ пришелся по душе. За него мне вручили грамоту.

— Часто ездите в метро? Есть любимые станции?

— В подземке бываю регулярно, когда нужно доехать куда-то, минуя пробки. Приятно, когда меня там узнают. Кто-то просто смотрит, кто-то улыбается, кто-то просит автограф. Я не отказываю никому. А из станций самая любимая — «Маяковская», рядом с ней я жил в детстве. Эта одна из самых старых станций московского метро, она очень красиво оформлена, там прекрасные мозаики на потолке. Еще нравится «Белорусская», рядом с ней я живу сейчас.

ДОСЬЕ

Даниил Спиваковский родился в 1969 году в Москве. Учился в ГИТИСе, по окончании которого два десятка лет играл в Театре имени Маяковского. Сейчас он задействован в ряде антрепризных спектаклей. Много снимается в кино. Известен своими чтецкими программами. Заслуженный артист России.

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