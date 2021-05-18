Телеведущий Илья Западенец: Мне сложно проявлять цинизм

Фото: Личный архив Ильи Западенеца

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это ведущий программы «Квартирный вопрос» на НТВ Илья Западенец.

Илья рассказал «Вечерке» о своем отношении к карьере, дизайну, городу, а также почему столичное метро — одно из самых добрых мест в Москве.

— Илья, какими были первые шаги в ТВ-карьеру?

— Я окончил журфак в Нижнем Новгороде, во время учебы работал в креативном агентстве, вел мероприятия, в общем, работал на живую публику. Как только я окончил магистратуру, моя знакомая предложила поработать редактором спецпроектов на Первом канале. Я решил воспользоваться этой возможностью, хоть меня и предупредили, что быть в команде ток-шоу непросто. Приходилось проявлять цинизм, задавать неловкие вопросы, провоцировать героев, накалять страсти.

Я достаточно веселый и ироничный человек, мне было сложно работать в такой атмосфере. Потом я увидел, что на НТВ набирают команду в утреннее шоу. В штат меня не взяли, пришлось какое-то время поработать стажером. Вскоре продюсер предложил мне ставку младшего редактора, а через месяц мне дали возможность попробовать себя в кадре. Я вел рубрику о стартапах, находил интересных героев. Мы сняли два запланированных сезона, и шоу закрылось. Продакшен проекта предложил мне поработать в «Квартирном вопросе».

— Наверное, чтобы вести такое шоу, нужно разбираться в дизайне. Как у вас с этим?

— Я абсолютный дилетант, у меня есть какая-то насмотренность, немного помог опыт работы в мебельном цеху, когда я был еще студентом. Но в «Квартирный вопрос» меня взяли за любознательность, самоиронию, а не за знание в дизайне интерьеров. Для меня это новая сфера, в которой мне пока очень тяжело эмоционально и физически, но все это ужасно интересно. Для меня дом — лучшее место не земле, и хочется доносить эту мысль людям, показать им, что можно легко переделать условия, в которых ты живешь.

— Вы почти три года в Москве. Не хотелось когда-нибудь все бросить и уехать?

— Конечно, хотелось, иногда я задумываюсь, зачем мне все это — бесконечная давка, цинизм, конкуренция. Часто думал уехать обратно, но возможность быть самостоятельным человеком, проявить себя останавливает.

— Кем видите себя лет через пять?

— Я не люблю строить профессиональные планы. Но есть цели на уровне ощущений. Я бы хотел, чтобы Москва стала мне родным городом, близкой подругой, чтобы я перестал чувствовать себя чужим здесь. За то время, что я здесь, я так и не обзавелся этим ощущением, наверное, потому что очень сильно люблю свой родной город и людей оттуда.

— Но наверняка есть любимые места в Москве.

Да, это Таганский детский парк. Он недалеко от дома, там спокойно, много зелени, можно отдохнуть или почитать книгу. Это мое место силы. И Останкинский пруд. Мне кажется, даже если человек не имеет отношения к ТВ, смотреть на башню с другой стороны пруда — кайф.

— А как относитесь к столичному метро?

— Удивительно, но именно там чаще всего у людей происходят порывы доброты и нежности. Я был приятно удивлен, когда увидел, что на станции «Площадь Революции» каждый выходящий из вагона гладит нос бронзовому псу. В метро все спешат, куда-то бегут, толкаются. А тут люди выстраиваются в очередь, чтобы прикоснутся к собаке пограничника, подзарядиться и пойти дальше по своим делам. Еще люблю станцию «Сретенский бульвар», там часто уличные музыканты исполняют саундтреки к известным фильмам.

ДОСЬЕ

Илья Западенец родился в Нижнем Новгороде в семье врачей. Планировалось, что Илья тоже свяжет жизнь с медициной, но с химией у будущего ведущего не сложилось. Окончил факультет журналистики Государственного университета имени Лобачевского. С 18 лет работал в ивент-индустрии, организовывал и вел массовые мероприятия.

Читайте также: «Осталась в ваших сердцах»: Бузова вспомнила свой первый день на телевидении