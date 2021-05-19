Алексей Шалаев: Картина приходит из сна

Художник-урбанист, член Союза художников Алексей Шалаев / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами своего мастерства делится художник-урбанист, член Союза художников Алексей Шалаев.

Жизнь мастера могла сложиться совершенно по-другому: родители прочили его в инженеры, и он был близок к тому, чтобы исполнить их желание. Но судьба распорядилась иначе.

— Алексей, как вышло, что вы, студент МАИ, выбрали путь художника?

— Проще сказать, почему я выбрал Авиационный институт, а не МАРХИ. Архитектурой и рисунком увлекался с детства, просил родителей отвести меня в художественную школу, но тогда из этого ничего не вышло. Большинство моих родных связали свою жизнь с техническими профессиями и очень активно настаивали на продолжении семейной традиции. Дальнейшие изменения в жизни и выбор творческого пути во многом были делом удачных стечений обстоятельств.

Как раз в это время началась перестройка и инженерные специальности массово стали сокращать, а я просто вышел из института, перешел через Ленинградский проспект и оказался в Московском художественно-промышленном училище им. Строганова.

— Какими качествами должен обладать художник?

— О качествах и привычках можно рассуждать долго. Что-то из того, что свойственно этой профессии, очень помогает в работе, но мешает в общении. В процессе обучения ремеслу мастерство художника постепенно растет, он становится более наблюдательным, более сосредоточенным и независимым, потому как эта профессия, как правило, не подразумевает коллективной деятельности. Художник может обладать разными качествами, главное — чтобы ему нравилось творить.

— А с чего начинается работа?

— Конечно же, с идеи! В моем случае очень много факторов, которые могут послужить поводом к созданию новой картины. Это может быть случайная прогулка по улице, выезд на пленэр, просмотр какого-то фильма, работа с архивами или просто красивое сновидение. А дальше начинается процесс поиска и выбор композиции будущей картины. Иногда это приходит моментально, иногда к этому можно возвращаться спустя годы. Следующий этап — это создание эскиза будущей картины. Ну а дальше следует технический этап подготовки холста, всегда довожу его поверхность грунтовкой до нужного мне свойства самостоятельно, есть такие маленькие хитрости.

— Над чем вы работаете сейчас?

— У меня всегда в работе в разной степени готовности несколько сюжетов. В данный момент пишу арбатские переулки: Филипповский, Большой и Малый Афанасьевские, Сивцев Вражек.

— Ваши работы несут свет и какую-то особую теплоту. А сколько их в вашей личной коллекции?

— Не поверите, но у меня на стенах нет ни одной моей работы. Я не могу спокойно существовать с ними в одном пространстве. Едва вижу свою картину, то в голове непроизвольно запускается творческий процесс, и мне хочется схватить кисть и начать что-то поправлять. И это может быть бесконечно.

ДОСЬЕ

Художник-урбанист, член Союза художников Алексей Шалаев родился 27 июля 1966 года в Москве. Работает в разных художественных жанрах, но любимой темой в творчестве остаются городские пейзажи. Знание истории и архитектуры любимого города позволяют детально воссоздать художнику облик старой Москвы.

Читайте также: «Москино» раскроет секрет «Подсолнухов» Ван Гога