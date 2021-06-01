Валентина Ляпина: Взрослые дела подростковым взглядом

Фото: vk.com/ Валентина Владиславовна Ляпина

3 июня в эфир телеканала ТНТ выйдет финальная серия второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», наполненного рефлексией и ностальгией по 90-м. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой Валентиной Ляпиной, сыгравшей одну из главных героинь проекта — девочку Женю.

— Валентина, что для вас значит этот проект?

— Команда сериала стала для меня второй семьей. На площадке мне всегда было легко на душе — и когда снимали первый сезон, и на втором. Хотя часть съемочной группы сменилась, даже сам режиссер.

— Многое изменилось?

— В целом прежняя легкость подачи материала, сам стиль и юмор сериала сохранились. Но наши герои и их проблемы стали серьезнее. Тем не менее проект не превратился в криминальную драму вроде «Бригады». Эта история не только про разборки, но про любовь, нежные взаимоотношения, что первостепенно.

— Да, про уличную дружбу. А у вас была своя компания?

— Я с детства перед объективом, с детства работаю, и свободного времени немного. В 13–14 лет у меня как раз начались интересные проекты. Но было и хобби. Мои родители создали школу уличных танцев, где я танцевала, и там у нас сформировалась сплоченная команда. Вместе мы ездили в лагеря, на море, тусили. Так что не скажу, что у меня не было детства. И друзья были и есть. Но их не так много. Зато все — лучшие, с которыми мне очень приятно проводить время.

— Родители поддерживают?

— Они зачинщики всего веселья и всех увлечений! Благодаря им я попала и в модельный бизнес, и в кино. Родителям часто говорили, что у них красивая дочь, что меня надо снимать. Они спросили, как я к этому отнесусь. Конечно, мне захотелось попробовать. Я ведь и тогда, и сейчас — активный, неугомонный человек, любящий жизнь во всех ее проявлениях. В интернете папа и мама нашли кастинг на рекламу зимней одежды с французскими режиссерами. Среди почти 350 девочек выбрали меня. И тогда мы подумали, что это судьба! Так все и началось. А потом появились съемки, сперва как хобби.

— А когда как профессия?

— До 13 лет я не воспринимала этого всерьез, не прорабатывала роли, считала игрой. А потом снялась в сериале «Чужая дочь» Сергея Газарова. Это была моя первая главная женская роль. Она была сложной эмоционально — надо было плакать, многое переживать. И трудной физически — я училась кататься на скейте, на котором не стояла.

Кстати, тогда получила растяжение руки и с ним приехала на первый съемочный день. Боялась, что меня заменят. Но не уволили. Наоборот, на съемки позвали моего брата, который сыграл брата героини, не родного. И это был переломный момент, когда я поняла, что быть актером — не так легко, как кажется. Что это не просто лицом поиграл, текст сказал, а потом идешь по красной ковровой дорожке. Нет, на самом деле это большой труд.

— Устаете?

— Когда много съемок, истощаешься эмоционально, и нужно время прийти в себя, восстановиться. Порой для этого приходится уезжать далеко от всех, чтобы перезагрузиться.

— Вам легко переключаться между ролями?

— Порой сложно. Вчера, условно, у тебя на дворе 1943 год, сегодня 2019-й, а завтра 1994-й. Но тут мне помогают музыка и фильмы — я составляю подборку того, что понравилось бы моей героине.

— Зачем вам актерство?

— Для меня главное — нематериальное. Я хочу доносить до зрителя важные мысли. Чтобы люди могли увидеть новое, увлечься чем-то, попробовать в своей жизни. Ведь сейчас люди инфантильны. Нам многое дано, но все в телефоне, мы лайкаем чужую жизнь, а не проживаем свою. Я же хочу жить и побуждать к жизни.

ДОСЬЕ

Актриса Валентина Ляпина родилась 14 июня 2002 года в Москве. С десяти лет девушка снимается в кино и сериалах. С раннего детства занимается танцами, работает фотомоделью. Сейчас Валентина учится на первом курсе в Институте современного искусства. Съемки совмещает с учебой. В ее фильмографии более 50 ролей. Среди них сериалы: «Учителя», «Акушерка», «Держи меня за руку». Фильмы: «Дорогой папа», «Нефутбол», «Зови меня дрозд» и др.

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