«Запретите писателям материться»: Анатолий Вассерман — о современном образовании и своих карманах

Анатолий Вассерман / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

«Вечерка» продолжает рубрику «Зеркало для героя», где известные люди делятся своими мыслями и сокровенным. Сегодня многократный победитель интеллектуальных игр, программист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал о недостатках воспитания молодежи, отношении к ненормативной лексике и отдыху.

— Анатолий, уже начались экзамены ЕГЭ у выпускников. Что вы думаете об образовании сегодня?

— 7 июня ребята начали сдавать профильную математику. Моим любимым школьным предметом была алгебра. Она позволяет добиваться неочевидного результата, оперируя данными при помощи строгих и понятных правил. Но если говорить в целом о системе образования...

В советское время основной ее задачей было формирование цельной картины мира. Я имею в виду — представления о мире как о результате взаимодействия сравнительно небольшого числа фундаментальных закономерностей. Сегодня же школа уже не учит, не занимается формированием у детей этой картины. Вместо этого школьников пичкают набором никак не связанных фактов. В выпускных же классах и вовсе все заточено на то, чтобы натаскать школьников к ЕГЭ. Начиная с той самой школьной парты, с ЕГЭ, наше общество превращают в «знающих потребителей», а не «понимающих производителей» собственных благ.

— Не хотели бы вы стать преподавателем?

— К сожалению, я плохо приспособлен к регулярной, размеренной методичной работе. А без этого невозможно стать преподавателем. Я вполне способен на разовые выступления или лекции. Но это не сравнится с долгим методичным курсом. Меня пригласили поучаствовать в программе по развитию творческого мышления в «Керосинке» (Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина. — «МВ»). Но и там я буду не вести цельный курс, а выступать с лекциями.

—Весной вступил в силу закон, запрещающий ругаться матом в социальных сетях. Можно сказать, что это первый шаг к бюрократизации интернета и исчезновению анонимности?

— Анонимность вредна прежде всего для самих анонимов. Потому что когда вы видите авторское высказывание, то воспринимаете его в контексте всей работы, которую автор до этого провел. А каждое высказывание анонима воспринимается как нечто отдельное. Оно не имеет фона. Соответственно, у этого высказывания будет вес гораздо меньше, чем у автора без анонимности. Поэтому если мы хотим использовать интернет не для истеричных выкриков, то от анонимности нужно отказаться. Что касается запрета мата. Он ведь запрещен не по всему интернету. А только на тех сайтах, которые по своей сути являются средствами массовой информации.

Кроме того, мат — это средство выражения исключительно сильных эмоций, и если его употреблять более-менее регулярно, то вы просто не сможете выразить свою сильную эмоцию — обозначить ее. Так что этот запрет введен не столько в интересах читателей, сколько писателей.

— Многие родители переживают, что их дети много времени проводят в соцсетях. Оправданы ли их опасения?

— Социальные сети сейчас занимают примерно то же место, которое в мое время занимало дворовое общение. То есть там нет никаких особых целей и стремлений.

Они просто бездумно тратят свое время. Это, конечно, нехорошо. Но это неизбежно. Какое-то время человек в любом случае потратит впустую. Это один из форматов отдыха. Другое дело, если человек слишком увлекается отдыхом, то он меньше приносит пользы себе и другим. Поэтому если не запрещать детям социальные сети, то хотя бы почаще напоминать о существовании других занятий.

— Среди пользователей интернета вы знамениты и благодаря привычке носить одежду с большим количеством карманов. Зачем вам их столько?

— Это привычка к кочевой жизни. Я когда-то вообще из командировок не вылезал. И сейчас у меня с собой те вещи, которые могут понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно. Например, при мне есть инструмент для спасения людей, попавших в автомобильные аварии. С его помощью можно выбить стекло быстро и эффективно. Я считаю, что лучше пусть он ни разу и не понадобится, чем жалеть в критической ситуации, что его нет под рукой. Большая часть моих карманов востребована. Здесь набор зарядников и переходников на разные виды разъемов. Любой современный гаджет могу быстро зарядить. Еще есть ультрафиолетовый фонарик. Помогает проверять подлинность банкнот.

— Как человек с таким незаурядным интеллектом, как у вас, отдыхает?

— Читаю книги не по работе, а для удовольствия. Играю в спортивном «Что? Где? Когда?» или «Своей игре». В общем, отдыхаю так, как учил первый нобелевский лауреат академик Иван Петрович Павлов: «Лучший отдых — перемена рода деятельности».

— Вы известны своей тягой к коллекционированию оружия. Откуда у вас такое увлечение?

— Оружия у меня нет. Все, что у меня есть, сопровождается сертификатами о том, что это не оружие. Есть страйкбольные приводы. Они стреляют пластиковыми шариками диаметра 6,5 миллиметра. Есть приводы для хардбола: они уже стреляют шариками из металла диаметром 4,5 миллиметра. Кроме того, есть образцы так называемого охолощенного оружия. Выстрелить боевым патроном из такого макета невозможно, только холостые.

Анатолий Вассерман / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ДОСЬЕ

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности. Работал программистом. С 1991 года занялся журналистикой. В телевизионной «Своей игре» одержал пятнадцать побед подряд. Многократный победитель и призер спортивного «Что? Где? Когда?».

Обет целомудрия

Анатолий Вассерман уже не раз рассказывал в многочисленных интервью о своем обете целомудрия. Этот зарок он дал в 15 лет во время спора со школьным другом. Контакт с одноклассником Анатолий уже давно потерял, однако остался верным своему слову, несмотря на негативную реакцию своей семьи.

Политические амбиции

Анатолий Вассерман в последние годы стал проявлять себя как политический деятель. В 2016 году он баллотировался в Госдуму, но проиграл выборы. А в марте 2020-го стало известно, что он вновь намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата.

Сам себе стилист

Свой знаменитый образ человека в жилетке Анатолий Вассерман изобрел в 1980-е годы. Первый жилет с большим количеством карманов сшил сам.

Впоследствии стал заказывать их у производителей спецодежды. Вес такого предмета одежды мог достигать 7 килограммов. В многочисленных карманах помещались 134 предмета. Были среди них бульонные кубики, соль, гильотина для сигар, чай и даже кипятильник. Однако с возрастом Анатолий решил облегчить свое обмундирование.

Человек-мем

В 2007 году в интернете стали распространяться шутки и забавные картинки, посвященные уникальной эрудиции Анатолия Вассермана. Он получил прозвище Онотоле. Авторы в сети выдумывали для его ума шуточные достижения. Якобы Анатолий Вассерман знает наизусть число Пи, а при встрече с хулиганами способен дать им два высших образования.

Вундеркинд

В четыре года Анатолий уже умел бегло читать. В 14 лет проштудировал 15-томный справочник машиностроения. В детстве он часто болел и пропускал школу, но легко справлялся с программой. А иногда и поправлял педагогов.

Скромный подарок

Живет эрудит в элитном жилом комплексе на Ходынском поле. Квартиру общей площадью порядка 100 квадратных метров ему подарило руководство одного из телеканалов. Предполагалось, что здесь Анатолий Вассерман будет снимать ТВ-шоу. Большая часть квартиры заставлена стеллажами с книгами.

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