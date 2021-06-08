Алексей Симонов: Вырос на красной линии

Алексей Симонов, режиссер, переводчик, общественный деятель / Фото: Павел Смертин/ТАСС

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это режиссер, переводчик, общественный деятель Алексей Симонов.

Некоторые с гордостью говорят, что основы своего жизненного опыта получили в детстве во дворе. А вот Алексею Симонову, сыну поэта Константина Симонова, двор в этом плане заменило метро.

— Алексей Кириллович (у детей Симонова отчество образовано от паспортного имени поэта. — «МВ»), какая у вас любимая станция? Только не называйте «Маяковскую»!

— Даже не подумаю ее называть. Лучшая станция для меня — «Дворец Советов».

— То есть «Кропоткинская»?

— Для меня эта станция метро как была «Дворцом Советов» (так станция метрополитена называлась до 1957 года. — «МВ»), так и осталась. Она удивительно лаконичная, такая естественная, в ней начисто отсутствует какая-либо попытка приспособиться к населению. И, как ни странно, люди чувствуют себя на ней хорошо. В том числе и я, много лет ездивший по этой линии.

— Куда вы по ней ездили?

— В десять лет меня перевели в Первую английскую спецшколу в Сокольниках. Окончил ее в 1956 году с медалью, моя фамилия на стенке там выбита. А жил я на Зубовской площади, в метро спускался через «Парк культуры» либо через «Дворец Советов». Я практически вырос на красной ветке. Многие набирались жизненного опыта во дворе. Мне во дворе было общаться не с кем и некогда (я уезжал рано, возвращался поздно) — в моей жизни эту роль сыграло метро.

— Чему там можно научиться?

— Скажем, ориентироваться в людских потоках. Вы знаете, например, что быстро идти вам мешает не тот, кто идет навстречу, а тот, кто шагает с вами в одном направлении? Мой приятель, тренер по спортивному ориентированию, одно время даже проводил некоторые занятия своей секции в подземке. Оттуда многие полезные вещи приходят. Все это пересказывать смешно. Но что-то такое важное осваиваешь. Много всякого бывало интересного...

— Вы ездили когда-нибудь вместе с отцом?

— Ездил. Раза четыре за всю жизнь. Иногда его даже узнавали.

— Какие впечатления были у Константина Симонова от метро?

— Понятия не имею. Тогда же не было газеты «Москва Вечерняя» и никто не догадывался спросить, что он думает по этому поводу (смеется). А у нас с отцом были другие темы для разговоров.

— А вас в метро узнают?

— Примерно раз в неделю. Реакция бывает либо: «Ой, я вас где-то видел!» либо «Ой, вы сын Симонова!» И дальше что? О чем расспрашивают? А дальше — ничего. Меня узнают те, кто недавно видел по телевизору. В последние 10 лет я если появляюсь, то только на канале «Культура». А те, кто смотрит этот канал, имеют свойство быть деликатными.

ДОСЬЕ

Алексей Симонов родился 8 августа 1939 года. Окончил факультет восточных языков МГУ (1964). Работал переводчиком, снял 7 документальных и 5 художественных фильмов, преподавал во ВГИКе. Был членом Конституционного совещания Российской Федерации и Третейского суда по информационным спорам. Президент Фонда защиты гласности.

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