Владимир Шкалов: Самбо научило меня жизни

Фото: Из личного архивВладимир Шкалова

Владимир Шкалов в течение семи лет возглавляет совет ветеранов спорта легендарного ЦСКА, Служению родному клубу пятикратный чемпион мира и чемпион Европы по самбо отдал 45 лет своей жизни.

Владимир Шкалов ни разу не выступал на Олимпийских играх, тем не менее авторитет этого заслуженного борца не подвергается сомнению даже многократными олимпийскими чемпионами, которых в Совете ветеранов армейского клуба не один и не два. Ведь заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, пятикратный чемпион мира и чемпион Европы по самбо подполковник запаса Владимир Шкалов — плоть от плоти армеец.

На Алтае 64-летний Шкалов прожил первые 19 лет своей жизни, а потом талантливого борца призвали служить в ЦСКА. С тех пор Москва и Алтайский край — два родных для него региона.

— Владимир Дмитриевич, получается, Москву вы покорили?

— Я очень люблю Москву. Я бы сказал, что не покорил этот город, а врос в него. Большую часть жизни я прожил в столице. В столице родились мои дети, я до сих пор здесь работаю. Этот город подарил мне много хорошего.

— Тем не менее вы считаете себя сибиряком.

— Как говорил моей дочери мой друг — артист и бывший губернатор Алтайского края Миша Евдокимов: ты хоть где можешь жить, но должна любить Алтай. Для него это было очень важно. Он всегда рвался из Москвы на малую родину.

— И вы рветесь?

— Уже 18 лет я провожу детский турнир по дзюдо на Алтае. Эти ежегодные соревнования собирают более тысячи юных участников. В том числе из Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Для многих ребят этот турнир — маленькие Олимпийские игры, ведь далеко не все талантливые борцы из Сибири могут позволить себе выехать на соревнования в Европу. Для многих спортсменов этот турнир стал взлетной площадкой в большой спорт.

К примеру, будущий чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в Лондоне барнаулец Иван Нифонтов участвовал в этом турнире.

Так что мы с коллегами работаем над становлением молодого поколения, чтобы они росли настоящими патриотами и на Алтае, и в Москве. Например, вместе с известным бизнесменом Аркадием Ротенбергом мы открыли спортивный клуб моего имени в селе Алтайском, это недалеко от Белокурихи, там теперь 300 детей занимаются самбо.

А всего мое имя носят пять спортивных клубов — четыре в Алтайском крае, один в Москве, на Кутузовском проспекте. Дети там в основном самбо занимаются. Зальчик небольшой, но зато под эгидой «Прометея» в Москве регулярно проводится 10 турниров «Легенды самбо. Начало». В каждом таком турнире борются порядка 500 детей.

— Скажите, а зачем вам эти трудозатратные занятия: открытие клубов, организация и проведение турниров?

— Самбо меня жизни научило. Мы все в юности росли на улице, и если бы не спорт, улица могла привести меня бог знает куда. Даже наш президент Владимир Путин говорил о том, что если бы тренер Анатолий Семенович Рахлин не вырвал его из лап улицы, где авторитетами были блатные, то неизвестно, кем бы он стал. Если я брошу развивать спорт, кто-то другой бросит, то ничего хорошего не будет. Спорт дал мне шанс стать порядочным человеком, и я должен что-то отдать ему взамен.

— Вы встречались с Путиным на борцовском ковре?

— Нет, я на пять лет младше нашего президента. Вот с Борисом Ротенбергом мы вместе были в юношеской сборной СССР по самбо. Он хорошо боролся, был вторым в Союзе. Мое общение с братьями Ротенбергами началось в ленинградском спортзале клуба «Турбостроитель», который основал тренер Анатолий Семенович Рахлин. Владимир Путин, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги — все его ученики. В «Турбостроителе» мы познакомились. У них в клубе Женя Ефремов самый лучший был борец, чемпион Европы.

Часто с ним боролись, общались. Василия Шестакова хорошо помню в этом зале. Сейчас он президент мировой федерации самбо. Владимир Путин — почетный президент Федерации дзюдо России, президентом этой организации является Василий Анисимов, Аркадий Ротенберг — первый вице-президент, а Борис Ротенберг (владелец ФК «Сочи») и я — вице-президенты Федерации дзюдо России.

— Каков ваш фронт работы там?

— Я отвечаю за Центральный федеральный округ. Это 17 краев и областей, в том числе и Подмосковье. Мы проводим в год до 160 турниров по дзюдо. Дзюдоисты нашего округа хорошо выступают на Всероссийских соревнованиях. Мы организуем тренировочные сборы для сборной округа и судейские семинары, приобретаем экипировку для спортсменов. Плюс я возглавляю в ФДР комиссию по переходам дзюдоистов, которые хотят выступать за другие регионы или страны.

— В самбо вы добились больших спортивных успехов, чем в дзюдо. Хотя дзюдо — олимпийский вид спорта, а самбо — нет. Не обидно, что в дзюдо вы не достигли большего?

— Я пятикратный чемпион мира по самбо, восьмикратный чемпион СССР, чемпион Европы. В дзюдо мои результаты скромнее: стал обладателем Кубка мира, три раза был серебряным призером чемпионата СССР, один раз занял третье место, был призером молодежного первенства Европы. В моей коллекции 23 медали, завоеванные на взрослых чемпионатах СССР — как по самбо, так и по дзюдо. Но чтобы добиться большего в дзюдо, мне необходима была работа в серьезной школе. На Алтае ее не было. В ЦСКА на тот момент тоже. В самбо я был непобедим, да и в дзюдо выигрывал почти у всех соперников.

— Ну, не у всех. Например, на первенстве мира по дзюдо среди молодежи в 1976 году вы проиграли в финальном поединке будущей легенде мирового дзюдо, олимпийскому чемпиону Ясихоро Ямасито. А могли победить?

— В 1976 году нам с Ямасито было по 19 лет. Весовая категория — свыше 93 кг. Мой вес тогда был 108 кг, а у японца 140 кг. К тому же мой соперник был не только мощным, но и невероятно гибким. На этого парня работали лучшие тренеры школы дзюдо при университете Токай, а я на эти соревнования, можно сказать, в заячьей шапке приехал. Шансов победить, думаю, у меня и не было, хотя скорость я имел очень хорошую. Ямасито первый начал бросок, а контрприемы в дзюдо не считались. Мы оба вылетели с круга татами, и судьи отдали победу японцу. Если бы судьи оценивали нашу борьбу по правилам самбо, тогда бы баллы были отданы мне.

— Встречались позднее с Ямасито?

— Через 33 года на чемпионате мира 2009 года в Роттердаме я окликнул Ямасито. Он повернулся, улыбнулся мне и сказал: «О, Шкалов, привет!» Знал бы я японский, мы с ним бы пообщались. Но мне было приятно, что самый выдающийся дзюдоист планеты вспомнил меня.

— А с итальянцем Эцио Гамбой, который является генеральным менеджером сборной России по дзюдо, вы часом не боролись?

— Нет. У нас разные весовые категории. Гамба, конечно, уникальный специалист. Как хочешь к нему относись, но он стабильно дает высокий результат. Судите сами: за всю историю дзюдоисты СССР завоевали пять золотых олимпийских медалей, а когда сборную России возглавил Эцио Гамба, то добился такого же результата всего за две Олимпиады: в Лондоне в 2012-м и в Риоде-Жанеро в 2016 году.

— Скажите, дзюдо и самбо — близнецы-братья? Или дальние родственники? И есть ли шансы у самбо стать олимпийским видом спорта?

— Из дзюдо вышло самбо. Но во времена СССР наша армия не могла принять на вооружение японский вид борьбы. Основоположник самбо и рукопашного боя Василий Ощепков — первый наш человек, ставший мастером восточных единоборств. Он освоил дзюдо на самом высоком уровне и привнес в него приемы, которые подсмотрел в других видах единоборств, популярных в разных республиках СССР. Приемы в дзюдо и самбо похожи, но есть и много различий.

Например, если ты не знаешь, как схватиться за кимоно во время поединка дзюдоистов, то будешь бросать кимоно, а не противника. В самбо проще экипировка, ну а дзюдо, как известно, это гибкий путь к победе. Не думаю, что наша национальная борьба самбо в нынешней ситуации войдет в программу Олимпийских игр. Ведь из этой программы не так давно даже вольную борьбу пытались исключить. А дзюдо — это тот вид спорта, который активно развивают больше 200 стран. Хотя в нашей стране самбо занимаются порядка 200 тысяч борцов.

— Дзюдо или самбо вы рекомендовали бы заниматься детям?

— Я думаю, что ребенку, который пришел в спортзал, не надо давать конкретную установку на участие в Олимпийских играх. Я бы для начала отдал его в спортивную акробатику, чтобы он научился падать, кувыркаться. А вот потом уже надо начинать знакомить его с азами самбо или дзюдо.

Японские дзюдоисты с самого раннего детства начинают делать растяжку. У нас этого не было. Но обратите внимание, что, например, олимпийские чемпионы Арсен Галстян и Беслан Мудранов в детстве занимались самбо. Борцу надо пробовать себя в разных видах единоборств, чтобы нащупать свой путь к пьедесталу.

— Почему самбисты Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов добились серьезных успехов в боях без правил?

— Потому что многие их конкуренты в ММА не имеют такого опыта работы в партере. Федя Емельяненко и Нурмагомедов здорово делают болевые приемы, которые освоили, занимаясь самбо. Самбисту можно поставить ударную технику, а вот боксеру в партере научиться бороться гораздо сложнее. А без качественной работы в партере ты ничего не добьешься в ММА. Вот в этом и есть преимущества самбо.

— Вы возглавляете Совет ветеранов клуба ЦСКА. А кто из наших титулованных спортсменов входит в его состав?

— В нашей организации уже около тысячи бывших спортсменов и тренеров, верой и правдой служивших отечественному спорту. Например, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков, трехкратные олимпийские чемпионы: хоккеист Владислав Третьяк и гребец Вячеслав Иванов, прославленная фигуристка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы — хоккеист Борис Михайлов и гимнастка Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова и прыгун в воду Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионы баскетболисты Сергей Тараканов, Иван Едешко, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова... Семь лет назад общее собрание совета единогласно проголосовало за меня как за председателя.

Для меня это действительно большая честь. Потому что ЦСКА — это не просто клуб, который знает весь мир, это моя жизнь.

— У Совета ветеранов есть помещение, где заслуженные армейцы могут собраться за рюмкой чая и вспомнить молодость?

— Да, наша штаб-квартира находится в ЛФК ЦСКА. Здесь всегда открыты двери для ветеранов. Чем старше становишься, тем сентиментальнее, тем чаще хочется поговорить с единомышленниками, с которыми тебя связывает прошлое. Но Совет ветеранов — это не только воспоминания.

На официальные просьбы нашей организации всегда откликается Министерство обороны РФ. Так, мы обратились к президенту России с ходатайством об установке на бассейне ЦСКА мемориальной доски Василию Сталину, который был инициатором его строительства на Ленинградском проспекте. И получили «добро».

— Этот бассейн, как и некоторые другие объекты на территории ЦСКА, будут снесены в ближайшее время.

— Зато на их месте появятся новые дворцы спорта. В том числе будут построены и современные здания для школ единоборств.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир Шкалов Родился 3 апреля 1957 года в селе Единка (Приморский край). Советский самбист и дзюдоист. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион и призер чемпионатов СССР по самбо, чемпион Европы и мира по самбо, призер чемпионатов СССР по дзюдо, чемпион Спартакиады народов СССР по самбо. В ЦСКА с 1976 года. Подполковник военной прокуратуры, вице-президент Федерации дзюдо России. Председатель Совета ветеранов ЦСКА. Воспитал двоих детей, дед троих внуков.

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