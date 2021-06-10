Сергей Урсуляк: У маньяков, которых мы видим в сериалах, вряд ли найдутся подражатели в жизни

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Один из основоположников современного многосерийного кино, Сергей Урсуляк отмечает сегодня 63-летие. Мы позвонили режиссеру, чтобы поздравить его с днем рождения и расспросить о творчестве.

— Какое кино вам нравится самому? Как-то вы говорили, что любите «Спасти рядового Райана».

— Это один из фильмов, которые я смотрю с удовольствием, но не самый любимый. Вообще я поклонник советского кино. Практически в любое время с любого места могу смотреть Гайдая, Рязанова, Михалкова, Кончаловского, Меньшова. Всю нашу классику.

— Ваши биографы пишут, что вы как режиссер сформировались на картинах Эльдара Рязанова.

— Это не совсем так. Сформировался я на разном кино. Просто первым фильмом, который на меня произвел сногсшибательное впечатление - еще в детсадовском возрасте - была «Гусарская баллада» Эльдара Александровича. И долго ничто не могло сравниться с этой картиной. Потом я понял, что есть еще прекрасные режиссеры, но «Балладу» люблю по сей день.

— А современные сериалы смотрите? Многие считают, что за многосерийным кино – будущее.

— Конечно, смотрю. Но считаю, что и в Советском Союзе есть выдающиеся сериалы - от «Майора Вихря», «Адъютанта его превосходительства» Евгения Ташкова до творчества Татьяны Лиозновой. Это грандиозные картины. И сейчас наше сериальное производство в его лучших образцах ничуть не уступает образцам западным. Я имею в виду то, что делает Валерий Тодоровский, Александр Велединский, Борис Хлебников. Мне интереснее наше кино.

— Сейчас у нас тенденция снимать сериалы о реальных маньяках. Многие высказывают мнение, что душегубы на экране могут спровоцировать волну подражаний.

— Преступления в жизни имеют причины, очень далекие от кино. Преступники не с киногероев пример берут. Снижать агрессию в обществе нужно воспитанием, образованием, но никак не запрещением каких-то тем в художественном кино. Хотя мне сейчас совсем не до маньяков.

— А до кого?

— Нахожусь в стадии подготовки к полнометражному фильму о Великой отечественной войне. По оригинальному сценарию Геннадия Островского об одном драматическом событии войны. Надеюсь, в фильме мы увидим и некоторых замечательных актеров, которые уже у меня снимались, и очень интересных дебютантов. Больше пока не могу сказать, не люблю "распыляться" до начала съемок.

— С 2013 года время от времени СМИ анонсируют ваш сериал «Алмазная колесница» по роману Бориса Акунина. Даже в «Википедии» пишут, что он выйдет в 2021 году.

— «Алмазная колесница» как проект существовал, может быть, неделю. И кто-то успел написать, будто я собираюсь делать этот фильм. Другие подхватили, и до сих пор слух не утихает. Но я не снимаю «Алмазную колесницу», при том что прекрасно отношусь к Акунину и с удовольствием бы что-нибудь по его романам сделал.

— Как отметите свой день рождения?

— Традиционно: соберу людей – самых родных и близких – и послушаю пожелания долгих лет жизни.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

— Русский регтайм (1993)

— Сочинение ко Дню Победы (1998)

— Ликвидация (сериал, 2007)

— Исаев (сериал, 2009)

— Жизнь и судьба (сериал, 2012)

— Тихий Дон (сериал, 2015)

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