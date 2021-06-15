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Званый обед для белого мишки
Михаил Стишов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Званый обед для белого мишки

Светлана Самченко

Интервью

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это Михаил Стишов, ученый-биолог, эколог и полярный исследователь.

Полярник Михаил Стишов более 20 лет проработал в заповеднике на острове Врангеля, создал уникальную систему урегулирования взаимоотношений между людьми и белыми медведями. «Вечерка» узнала у Михаила, что ведет столичного жителя, сына ученого с мировым именем, буквально на край земли.

— Михаил, расскажите об открытии стишовита.

— Мой отец в далеком 1961 году получил в лабораторных условиях новую модификацию кремнезема (минерал, соединение кремния с кислородом. — «МВ»), которого до тех пор не находили в природе. Однако вскоре аналог был обнаружен в кратере Аризонского метеорита. В честь талантливого молодого ученого, моего отца, новый минерал назвали стишовитом.

— Вы учились в знаменитой школе № 57?

— Да, я из тех самых «пятидесятисемитов». Самое яркое школьное воспоминание — как дерзкая старшеклассница спасла меня от строгого учителя физкультуры, спрятав нашу нелегальную пачку сигарет себе за чулок. Но до романов было еще далеко: наука и экспедиционная жизнь влекли меня с детства, я с шестого класса занимался в кружке «Юных биологов зоопарка». Живая природа оказалась для меня интереснее «мертвых» минералов.

— Походный опыт вы, наверное, тоже обрели в этом кружке?

— К путешествиям приохотили родители, потом Московский педагогический государственный университет. У нас были дружнейшая студенческая компания, интересная педпрактика, походы, путешествия!

— Но ведь в педвузах — распределение. Хочешь в экспедицию, а окажешься в школе, у доски.

— Так я и получил распределение, но к тому времени уже твердо решил: поеду на Север. Я опоздал из летней экспедиции на новую работу в столице. А как было не опоздать: остров Врангеля, непогода. На материк «бортов» нет, так и написали в сопроводительных документах. Приезжаю, и одна начальница, ну, знаете, из кабинетных географов, спрашивает: «Каких таких бортов?» Ну я ей объяснил, что это самолеты. А она сердится: «Все бы вам, москвичам, самолетами летать! Езжайте в следующий раз поездом, как простые советские люди!»

— Ваше самое яркое воспоминание о Севере?

— Как-то раз выбросило море на берег кита. Для медведя это — десятки тонн мяса, надолго дающего сытость. Ну и стали они семьями сходиться к китовой тушке на «званый обед», приготовленный самой природой, пока не собралось их две или три сотни. Увидеть сразу столько краснокнижных зверей в одном месте — большая удача для ученого.

— Есть у вас в столице любимый уголок, любимая станция метро?

— Любимое место — район станции метро «Спортивная». Строгие мраморные пилоны поддерживают белый свод станционного зала, отделанный тиснеными асбестоцементными плитами. А шагнешь из этой красоты на простор, и вот он, Новодевичий монастырь. Моя столица, древняя и юная одновременно.

ДОСЬЕ

Михаил Стишов — кандидат биологических наук, выпускник Московского государственного педагогического института. Главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики. Сотрудник Международного фонда дикой природы, создатель «Медвежьего патруля». Почетный работник охраны природы МПР и экологии РФ.

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