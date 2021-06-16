Наталия Волкова: И пошел гулять ларец

Фото из личного архива Наталии Волковой

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами создания интересных историй для детей и подростков поделится писатель и поэтесса Наталия Волкова.

«Вечерка» пообщалась с писателем Натальей Волковой о восприятии подростков и о злодеях в детской литературе.

— Какими должны быть главные герои детской литературы?

— Нужно заинтересовать читателя. Поэтому в качестве героя можно выбирать достаточно необычных персонажей или даже предметы. У меня, например, есть стихи про яйца. Писала про ларец, который ожил, ему надоело сидеть на месте, и он пошел погулять. Часто выбираются разные неодушевленные предметы, которые так или иначе окружают детей. Таким проще подключиться к истории. Ну и, конечно, нужно наделять персонажей детскими чертами, чтобы читатели могли себя с ними ассоциировать.

— Ориентируетесь ли вы в творчестве на сказки?

— Я очень люблю творчество Корнея Чуковского и Самуила Маршака. Они для меня образцы. Классики детской литературы. Я стараюсь ориентироваться на них. Нередко спрашиваю себя: а что бы сказал Чуковский, прочитав мое стихотворение?

— Обязательно ли зло должно быть наказано?

— Бывают произведения вообще без злодеев. Но если такой персонаж появляется, то нужно его проработать. Злодей может стать хорошим, осознать свои ошибки или подвергнется наказанию. И это обязательный элемент. Зло в детской литературе не должно оставаться безнаказанным.

— Как изменилось восприятие детей за последние 20 лет?

— Наша жизнь постоянно меняется. Появляются новые гаджеты, например. Мне кажется, что детская книжка, построенная только на этих внешних факторах, не будет успешной. Все новые технологии, современный детский сленг — все это быстро проходит. Словечки у каждого поколения свои. Хорошая детская книга говорит с ребенком на вечные темы: дружба, предательство, любовь, отношения с родителями и так далее.

Эти вопросы будут актуальны всегда. И если произведение умело говорит на эти темы, то оно может стать бессмертным. Хотя сейчас, читая детям Чуковского, приходится объяснять, что такое кочерга и кушак. Думаю, в будущем, лет через 30, родители будут объяснять, что это за «смартфон» такой.

— Чем отличается подростковая литература от детской?

— Мне интересно и разговаривать с подростками, и писать для них. Они открыты для общения. И важно вести с ними откровенный разговор. Их ведь волнуют те же вечные темы, о которых я говорила выше. В литературе для подростков важно, правильно подобрав слова, говорить честно. Они ведь сразу чувствуют фальшь и не приемлют ее.

ДОСЬЕ

Наталия Волкова родилась 16 августа 1977 года в Москве. Окончила факультет иностранных языков Московского педагогического государственного университета. Написала свыше 30 художественных и познавательных книг для детей. Стала победителем XI конкурса Международной литературной премии им. П. П. Ершова. Пишет стихи.

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