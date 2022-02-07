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Тоска по гордости за страну: Тигран Кеосаян — о новом фильме, Олимпиаде и войне с Украиной

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Интервью
Тоска по гордости за страну: Тигран Кеосаян — о новом фильме, Олимпиаде и войне с Украиной
Фото предоставлено PR-службой НТВ

Ко Дню защитника Отечества в российский интернет-прокат выйдет фильм «Бессмертные». Это кино о четырех однополчанах, служивших в Афганистане и встретившихся через несколько десятков лет после окончания войны, чтобы проводить своего боевого товарища в последний путь. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Иван Добронравов, Алексей Демидов, Артем Ешкин и Александр Метелкин. О том, в чем особенность кинокартины, и о событиях минувших дней, «Вечерняя Москва» поговорила с режиссером фильма, ведущим телепередачи «Международная пилорама» Тиграном Кеосаяном.

«Проигравшими их назвать нельзя»

— Фильм «Бессмертные» фактически является ремейком «Белорусского вокзала». В чем его особенность и отличие, кроме как осознания темы войны в Афганистане?

— Это фильм не про войну. Он про жизнь. У «Белорусского вокзала» своя история, у этого фильма будет своя. Если брать за основу «Белорусский вокзал», то там показывается то, что делают нынче те боевые солдаты, дошедшие до Берлина. Это фильм о том, как сложилась их жизнь. А в «Бессмертных» рассказывается история поколения, одновременно для меня непонятная и понятная в то же время. То ли они победители, то ли нет. Проигравшими их тоже назвать нельзя. Это история о том, как они росли вместе со страной.

— Как легко сейчас молодые актеры воспринимают тему войны в Афганистане, ведь в том же «Белорусском вокзале» Анатолий Папанов, например, сам участвовал в боевых действиях?

— Дело в том, что это было мое поколение. Мы ушли в армию в одной стране, пришли из армии уже в другой стране. Ребята это все прекрасно понимают, они — талантливые люди. А что не понимают — им объясняют.

«Каждый генсек у нас писал свою историю партии»

— Можно ли говорить, что это фильм о вашей молодости?

— Ностальгией там не пахнет. Это история о том, что с нами произошло и почему мы стали такими как сейчас. В меньшей степени из-за того, как мы вместе со страной предали ту страну, которой присягали в армии. Также и новая страна это поколение предала, по крайней мере тех, кто отвоевал и честно исполнил свой долг в Афганистане. И мы увидим, что выходит из предательства страной собственного народа. Впрочем, в этом ничего нового для нас нет. У нас каждый генсек писал свою историю партии.

— Как герои с этим справляются?

— По-разному. Для этого надо посмотреть кино. Фильм именно о судьбах.

— Андрей Смирнов, режиссер «Белорусского вокзала», не совсем положительно высказывался о картине. Вы с ним общались?

— Да, я позвонил ему как порядочный человек. Это, безусловно, великий режиссер, я его очень уважаю с детства. Но не ожидал, что время сыграло с ним злую шутку в виде неприятия всего происходящего, раз он может судить о фильме, его не посмотрев. Я даже не хочу об этом говорить. И мне очень жаль, что я ему позвонил.

«Проката в кинотеатрах не будет»

— Кинокартина сейчас на какой стадии?

— Фильм готов. В ближайшее время его премьера состоится на платформе KION. Его покажут там в ночь на 23 февраля. А 8–9 мая его можно будет посмотреть на телеканале НТВ.

— Рассчитываете на кассовые сборы?

— Нет, у меня даже кинопроката нет. Да и какой сейчас кинозал может наполниться с этим коронавирусом? Третий год ничего не меняется.

«Россия наконец-то проснулась»

— А теперь об актуальном. Сейчас проходят зимние Олимпийские игры в Пекине. Как вам их организация? Не слишком ли жестко?

— Сложно судить об организации, нас там нет. А вот сама Олимпиада мне очень нравится по результатам первых двух дней. Я смотрю ее в прямом эфире утром, очень интересно.

— За каким видом спорта больше всего наблюдаете?

— За любым, где выступают наши спортсмены.

— Вернемся поближе к европейской части России. Сейчас мы наблюдаем сложную ситуацию между Россией и НАТО из-за Украины. Кто-то даже из известных политологов говорит о том, что надо дойти до Киева и освободить русские территории. Что об этом думаете? Война будет?

— Я думаю, наконец-то мы проснулись. Я абсолютно уверен, что ни с моральной, ни с военной, ни с экономической, ни с политической точки зрения война России с Украиной не нужна. Она может быть только в единственном случае: если западенцы случайно или неслучайно начнут активно бомбить гражданские районы. Я был уверен, что на моей памяти больше не будет такого унижения, которое наша страна испытала в 1991 году. Я тоскую не по Советскому Союзу, а по гордости за страну. И, слава богу, что в оркестре мировых держав, а настоящих независимых государств в мире три, может быть, пять максимум, снова зазвучал голос России. Я не могу это не приветствовать. И России надо обязательно стоять на своем. Потому что если не мы, то нас. Лирика закончилась.

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