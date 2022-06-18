Евгений Данчиков: Более 15 тысяч москвичей и предпринимателей подали заявление на получение компенсации по «ковидной амнистии»

Фото: Пресс-служба Главного контрольного управления города Москвы

В рамках Петербургского экономического форума Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков рассказал «Вечерней Москве» о новых инструментах в сфере бизнеса, которые помогают в развитии импорта, и о «ковидной амнистии» для горожан.

— Евгений Александрович, по решению мэра Москвы для жителей столицы введена «ковидная амнистия». Насколько активно москвичи обращаются за компенсацией оплаченных штрафов?

— С 1 июня любой гражданин, который был оштрафован за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению коронавируса, может подать заявление на получение компенсации. Штрафы не получится вернуть тем, кто нарушил режим самоизоляции на дому. В настоящее время от получено уже более 15 тысяч заявлений на получение компенсации. Также с 1 июня прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение аналогичных ковидных ограничений.

— Как бизнесу получить выплату по амнистии? Кто ее может получить, какую сумму можно возместить?

— И физическим и юридическим лицам компенсируется размер уплаченной суммы штрафов. Заявление на получение компенсации подаются в центрах госуслуг «Мои документы». Предпринимателям и организациям, которые были привлечены к ответственности, компенсация предоставляется в форме грантов, поэтому им потребуется подписать соответствующее соглашение. При положительном решении деньги возвращаются гражданину в течение 10 рабочих дней, а предприниматель получит компенсацию в сроки, указанные в соглашении о предоставлении гранта.

— Ведет ли сейчас Главконтроль консультации для предпринимателей? Где можно получить информацию о получении компенсации в рамках «ковидной амнистии»?

— Вся информация о «ковидной амнистии» размещена на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы – mos.ru. Предприниматели могут также обратиться за всей необходимой информацией в Департамент предпринимательства или в орган, который привлекал их к ответственности.

— В рамках ПМЭФ-2022 прошла презентация Площадки товарной кооперации. Каковы главные функции этого проекта?

— Площадка товарной кооперации – это совместный проект с Департаментом промышленности и инвестиционной политики и Департаментом по конкурентной политике по реализации системы быстрого поиска производителей и поставщиков аналогов импортных товаров, исчезнувших с российского рынка. С ее помощью бизнес может найти новых партнеров и выстраивать новые логистические цепочки, а государство может эффективно выявлять ниши для развития производств в регионах. В одном только госзаказе импортные товары занимали по сумме около 5 трлн руб. в год, из них половина поставлялась из недружественных стран – а это почти 2,5 трлн руб.

— В чем преимущества Площадки товарной кооперации перед другими подобными решениями? Какую ценность она представляет для бизнеса?

— Особенностью площадки является использование структурированного каталога товаров, который позволяет понять, что конкретно и с какими свойствами производит то или иное предприятие и в каком конкретно товаре есть потребность у покупателя или госзаказчика. Каталог уже насчитывает более 1,7 млн детально описанных позиций. Кроме того, мы создали сервис, который позволяет региональным органам власти, отвечающим за развитие промышленности, подтверждать статус производителей. Также реализована возможность ручного подбора таким органом товаров для заведения в ее каталог и привлечения на площадку, в том числе иностранных производителей. Пользоваться всеми сервисами площадки можно абсолютно бесплатно, для этого необходимо только зарегистрироваться. Регистрация на доступна как российским, так и зарубежным производителем и поставщикам. На площадке нет никаких встроенных комиссий, сборов или тарифов – все предоставляется безвозмездно.