«Транспортные возможности»: Максим Ликсутов рассказал о любимых местах в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва прекрасна! Но для каждого человека в ней есть что-то свое, особенное. О любимых местах в городе и о том, что делается для его развития, «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Максим Станиславович, вы уже много лет живете в столице. Есть у вас любимое место в Москве?

— Наверное, как такового одного любимого места в городе у меня нет. Мне нравятся многие локации. И в первую очередь это объекты транспортной инфраструктуры. Я недавно читал результаты опроса, согласно которому самой красивой станцией Московского метрополитена признали «Маяковскую». Я с этим полностью согласен, она действительно одна из самых красивых! Хотя есть и другие объекты, которые я люблю. Например, Северный речной вокзал, который мы отреставрировали, еще мне нравится парк «Зарядье». Думаю, маловероятно, что в Москве есть человек, которому нравится только одно место в столице.

— А что вас привлекает в столице? За что вы ее любите?

— На мой взгляд, Москва — это уникальный город с точки зрения всего: движения, энергетики. Если я долго не бываю в столице, то меня тянет обратно. Я считаю, что наш город — энергетический центр, который больше дает людям возможностей и сил, нежели забирает. Таковы мои личные ощущения.

— Вы сказали, что станция «Маяковская» — одно из ваших любимых мест в городе. Она расположена на Замоскворецкой линии метро. А когда зеленая ветка и другие получат новые составы?

— Мы продолжим покупать новый подвижной состав. Примерный план на следующий год — около 300–320 поездов. Отмечу, что российские производители вагонов подтверждают нам поставку в 2023–2025 годах, поэтому проблем с заменой подвижного состава не будет. Постепенно современные поезда будут на всех линиях.

— Большой интерес у москвичей вызывает система оплаты проезда Face Pay. Недавно она запустилась на всех станциях Московского центрального кольца. Ждать ли ее на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте?

— В ближайших планах действительно у нас стоит внедрение Face Pay на МЦД. Каких-то сроков мы для себя не ставим, будем делать это постепенно. Что касается наземного транспорта, то там тоже планируем внедрить эту систему. В принципе, камеры, которые уже сейчас стоят в электробусах и трамваях, позволяют использовать распознавание лиц. Проблем, чтобы производить оплату таким образом, нет. Есть другой момент — нужно, чтобы человек понял, что система сработала. Когда есть турникет, то камера считывает лицо, узнает его, и створки открываются. В наземном транспорте такого нет. В электробусе вы должны посмотреть на камеру и потом как-то узнать, что оплата прошла. Мы сейчас думаем, как это будет работать: пуш-уведомление в приложении, смс-сообщение или какой-то еще способ подтверждения.

— Если говорить о будущем, то когда появятся поезда без машинистов?

— Я считаю, что это произойдет не раньше, чем через десять лет. Первым на беспилотное управление должен перейти рельсовый транспорт, потом остальные виды. При этом я не вижу каких-то явных экономических эффектов от перехода на беспилотники. Да, наверное, тогда не надо платить зарплату водителям, но не могу сказать, что эти затраты сейчас настолько высоки, что нужно немедленно предпринимать меры по их снижению. Если же разработчики дадут нам нечто большее, например, беспилотные поезда в метро будут ходить с интервалами не 90 секунд, а 45 секунд. Или если компьютер будет качественнее водить. Тогда я понимаю смысл искусственного интеллекта и беспилотного транспорта.

ДОСЬЕ

Максим Станиславович Ликсутов родился 19 июня 1976 года в городе Локса Эстонской ССР. В 2007 году окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова. Нынешнюю должность занимает с 25 сентября 2012 года. Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За заслуги перед Москвой», почетной грамотой Президента Российской Федерации и другими.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в метро 272 лифта и 14 подъемных платформ — ими оборудованы 83 станции. В районах, где открылись новые станции БКЛ в конце 2021 года, стоимость жилья суммарно выросла на 600 миллиардов рублей. До конца года метро рассчитывает получить 168 новых вагонов «Москва-2020». В 2023–2024 годах в Москву поставят еще 1000–1300 российских электробусов.