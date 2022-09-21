Так и не встретила любовь всей жизни: актриса Алена Яковлева — о женском счастье, современном театре и возрасте

Алена Яковлева убеждена, что театр помогает забыть обо всех негативных событиях / Фото: Пресс-служба Современного театра антрепризы

Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 24 сентября в Театре Терезы Дуровой. Одну из главных ролей в постановке исполнит народная артистка России Алена Яковлева. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о целительной силе искусства, выступлениях перед участниками военной спецоперации и о том, почему зрителя нельзя шокировать.

— Алена Юрьевна, в спектакле «Пиковая дама» вы играете роль графини. Ваша героиня — точно такая же, как у Александра Сергеевича Пушкина?

— Она старая карга, как про нее говорят. Но в то же время ироничная, саркастичная и даже в какой-то мере кокетливая. И внешне я в этой роли буду совершенно неузнаваемой! Поскольку произведение мистическое, мне казалось, что и образ должен быть несколько гротесковым. Да, пьеса основана на повести Александра Пушкина, но тема любви между старой графиней и графом Сен-Жерменом в нашей версии раскрыта больше. Кроме этого, есть еще углубленная любовная линия двух молодых героев, которой не было у Пушкина. Как и в жизни, персонажам приходится делать выбор, а зритель увидит, что предпочтет каждый: любовь или игру.

— Как вы считаете, нужно ли шокировать театральную публику? Ведь молодые актеры, режиссеры на сегодняшний день очень любят такие эксперименты.

— Считаю, что это вредно. Русский театр всегда был эмоциональным. На мой взгляд, театр должен воздействовать на зрителя: заставлять задуматься о чем-то важном, вызвать слезы или смех. Но никак не шокировать.

— Известно, что вы планировали съездить в Донбасс с благотворительными концертами. Расскажите, состоялась ли эта поездка?

— В Донбасс мы пока не поехали, нам сказали, что сейчас там небезопасно. Но я недавно ездила в Крым вместе с народным артистом России Юрием Борисовичем Васильевым. Выступали в госпиталях, воинских частях. Спектакли не показывали — в голой степи это было бы невозможно, там порой даже не было стульев, люди смотрели выступление стоя. Я читала стихи, Юрий Борисович пел. Мы играли отрывок из «Женитьбы Бальзаминова» Александра Островского.

— А какие эмоции у вас остались от этого визита, общения с военными и мирными жителями?

— Я очень рада, что съездила. Ни с чем не сравнимы те слова благодарности, которые нам выразили военные и простые жители. Потому что для них важна поддержка. Мы пытались их отвлечь от того, что происходит.

Я лично считаю, что актерам сейчас просто необходимо это делать. Я поеду выступать и в Донбасс, если будет такая возможность. Ведь это идеологический фронт, на нем тоже происходит борьба. Я, как народная артистка России, всю жизнь жила в нашей стране, 37 лет работаю в государственном театре. Я работаю для нашего народа, другим образом я бы и не могла существовать. Я делаю то, что считаю нужным.

Фото: Пресс-служба Современного театра антрепризы

— Искусство когда–нибудь спасало эмоционально лично вас?

— Театр от всего спасает. Это маячок, к которому хочется идти. На сцене забываешь о негативных событиях, которые происходят в личной жизни.

— У вас их было немало. В чем для вас заключается женское счастье?

— Кто-то реализует себя в профессии. Я и сама люблю свою работу, но мне кажется, что если бы не было моей дочери и внучки, то моя жизнь была бы прожита зря. Потому что женская природа без детей невозможна.

Безусловно, счастье, когда ты встречаешь вторую половинку — человека, с которым пройдешь рука об руку вместе жизнь. Но не всем так везет. Лично я такого счастья не обрела. Хотя у меня было много всего.

— Вы так открыто говорите про возраст: и про то, что вам нравится играть роль мам, и о готовности играть бабушек. А на какой возраст вы ощущаете себя в душе?

— Точно не на 60 лет! Лет на 29–35. Я приобрела мудрость, но легкомыслие, в хорошем смысле, внутри осталось. В нашей профессии важно чувствовать себя немного ребенком. А когда человек становится душой обрюзгшим, циничным, артист на этом заканчивается.

— Есть ли современные режиссеры, с кем вам было бы интересно поработать?

— Современная режиссура не всегда мне понятна. Но я готова к экспериментам, если это будет оправдано.

— А талантливых молодых актеров встречаете?

— В нашем Театре сатиры всегда была прославленная труппа, и молодежь подбирали очень скрупулезно. Я не знаю, как будет сейчас, потому что вижу много случайных людей. Они пока не понимают ни традиций нашего театра, ни его сценического пространства.

— Вы сами преподавать не думали?

— В планах есть. Думаю, я буду помогать моему брату Антону Яковлеву, он собирается обучать начинающих актеров. Я понимаю, что быть преподавателем — это большая ответственность, ведь нужно отвечать не только за себя, но и за молодых, которые только вступают в эту жизнь. Для этого нужно иметь особую смелость.

— Вы собираетесь писать книгу. Поделитесь, о чем она будет.

— Мне бы просто хотелось поделиться моментами своей жизни, забавными историями. У меня их масса! Очень надеюсь, что это получится любопытно для читателя.

Актриса Алёна Яковлева на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям - народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены театра имени Евгения Вахтангова в Москве / Фото: РИА Новости

ДОСЬЕ

Алена Юрьевна Яковлева родилась 2 июня 1961 года в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Получала два образования одновременно. Народная артистка РФ. Ведущая актриса Московского академического театра сатиры.

Дочь известного актера

Отцом Алены был народный артист СССР Юрий Яковлев, матерью — врач Кира Мачульская. Родители развелись незадолго до рождения дочери, прожив вместе 6 лет. В воспитании девочки участвовала бабушка по материнской линии, которая, будучи актрисой, в глубине души мечтала, чтобы внучка пошла по ее стопам.

Журналист по образованию

Отчим Алены Яковлевой Николай Иванов по профессии был журналистом-международником. Из-за особенностей его работы будущей актрисе пришлось все детство переезжать с места на место. Она жила не только в Советском Союзе, но и в Германии, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии. После школы девушка, по настоянию матери, поступила в МГУ на факультет журналистики. Эта профессия мало ее привлекала. Хотя она не выросла в закулисье театра, как многие дети артистов, но, видимо, срабатывали гены, и Алену манила сцена.

Театр

Свою актерскую карьеру Алена начала в Студенческом театре МГУ, которым тогда руководил прославленный в будущем режиссер Роман Виктюк. Через два года Яковлева решила рискнуть и поступила в Театральное училище имени Щукина, при этом не бросая МГУ. Для этого ей пришлось пойти на хитрость: с помощью приятеля-аспиранта она вытащила из папки с личным делом свой аттестат и смогла подать документы в театральное. Учебу она продолжала одновременно в двух вузах, успешно получила оба диплома.

Смена имени

Актрисе пришлось сменить имя Елена на Алена, поскольку после выхода в 1989 году фильма «Интердевочка», главную роль в котором сыграла Елена Алексеевна Яковлева, двух артисток стали путать. Однажды героиня интервью «Вечерки» приехала с гастролями в Ленинград, там везде висели афиши с ее спектаклем, где было указано: «Во всех главных ролях — Интердевочка!» Сама Алена вспоминает, что ей не нужна была чужая слава. Поэтому имя сменила принципиально.