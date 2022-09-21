Так и не встретила любовь всей жизни: актриса Алена Яковлева — о женском счастье, современном театре и возрасте

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 24 сентября в Театре Терезы Дуровой. Одну из главных ролей в постановке исполнит народная артистка России Алена Яковлева. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о целительной силе искусства, выступлениях перед участниками военной спецоперации и о том, почему зрителя нельзя шокировать.
— Алена Юрьевна, в спектакле «Пиковая дама» вы играете роль графини. Ваша героиня — точно такая же, как у Александра Сергеевича Пушкина?
— Она старая карга, как про нее говорят. Но в то же время ироничная, саркастичная и даже в какой-то мере кокетливая. И внешне я в этой роли буду совершенно неузнаваемой! Поскольку произведение мистическое, мне казалось, что и образ должен быть несколько гротесковым. Да, пьеса основана на повести Александра Пушкина, но тема любви между старой графиней и графом Сен-Жерменом в нашей версии раскрыта больше. Кроме этого, есть еще углубленная любовная линия двух молодых героев, которой не было у Пушкина. Как и в жизни, персонажам приходится делать выбор, а зритель увидит, что предпочтет каждый: любовь или игру.
— Как вы считаете, нужно ли шокировать театральную публику? Ведь молодые актеры, режиссеры на сегодняшний день очень любят такие эксперименты.
— Считаю, что это вредно. Русский театр всегда был эмоциональным. На мой взгляд, театр должен воздействовать на зрителя: заставлять задуматься о чем-то важном, вызвать слезы или смех. Но никак не шокировать.
— Известно, что вы планировали съездить в Донбасс с благотворительными концертами. Расскажите, состоялась ли эта поездка?
— В Донбасс мы пока не поехали, нам сказали, что сейчас там небезопасно. Но я недавно ездила в Крым вместе с народным артистом России Юрием Борисовичем Васильевым. Выступали в госпиталях, воинских частях. Спектакли не показывали — в голой степи это было бы невозможно, там порой даже не было стульев, люди смотрели выступление стоя. Я читала стихи, Юрий Борисович пел. Мы играли отрывок из «Женитьбы Бальзаминова» Александра Островского.
— А какие эмоции у вас остались от этого визита, общения с военными и мирными жителями?
— Я очень рада, что съездила. Ни с чем не сравнимы те слова благодарности, которые нам выразили военные и простые жители. Потому что для них важна поддержка. Мы пытались их отвлечь от того, что происходит.
Я лично считаю, что актерам сейчас просто необходимо это делать. Я поеду выступать и в Донбасс, если будет такая возможность. Ведь это идеологический фронт, на нем тоже происходит борьба. Я, как народная артистка России, всю жизнь жила в нашей стране, 37 лет работаю в государственном театре. Я работаю для нашего народа, другим образом я бы и не могла существовать. Я делаю то, что считаю нужным.
— Искусство когда–нибудь спасало эмоционально лично вас?
— Театр от всего спасает. Это маячок, к которому хочется идти. На сцене забываешь о негативных событиях, которые происходят в личной жизни.
— У вас их было немало. В чем для вас заключается женское счастье?
— Кто-то реализует себя в профессии. Я и сама люблю свою работу, но мне кажется, что если бы не было моей дочери и внучки, то моя жизнь была бы прожита зря. Потому что женская природа без детей невозможна.
Безусловно, счастье, когда ты встречаешь вторую половинку — человека, с которым пройдешь рука об руку вместе жизнь. Но не всем так везет. Лично я такого счастья не обрела. Хотя у меня было много всего.
— Вы так открыто говорите про возраст: и про то, что вам нравится играть роль мам, и о готовности играть бабушек. А на какой возраст вы ощущаете себя в душе?
— Точно не на 60 лет! Лет на 29–35. Я приобрела мудрость, но легкомыслие, в хорошем смысле, внутри осталось. В нашей профессии важно чувствовать себя немного ребенком. А когда человек становится душой обрюзгшим, циничным, артист на этом заканчивается.
— Есть ли современные режиссеры, с кем вам было бы интересно поработать?
— Современная режиссура не всегда мне понятна. Но я готова к экспериментам, если это будет оправдано.
— А талантливых молодых актеров встречаете?
— В нашем Театре сатиры всегда была прославленная труппа, и молодежь подбирали очень скрупулезно. Я не знаю, как будет сейчас, потому что вижу много случайных людей. Они пока не понимают ни традиций нашего театра, ни его сценического пространства.
— Вы сами преподавать не думали?
— В планах есть. Думаю, я буду помогать моему брату Антону Яковлеву, он собирается обучать начинающих актеров. Я понимаю, что быть преподавателем — это большая ответственность, ведь нужно отвечать не только за себя, но и за молодых, которые только вступают в эту жизнь. Для этого нужно иметь особую смелость.
— Вы собираетесь писать книгу. Поделитесь, о чем она будет.
— Мне бы просто хотелось поделиться моментами своей жизни, забавными историями. У меня их масса! Очень надеюсь, что это получится любопытно для читателя.
Алена Юрьевна Яковлева родилась 2 июня 1961 года в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Получала два образования одновременно. Народная артистка РФ. Ведущая актриса Московского академического театра сатиры.
Отцом Алены был народный артист СССР Юрий Яковлев, матерью — врач Кира Мачульская. Родители развелись незадолго до рождения дочери, прожив вместе 6 лет. В воспитании девочки участвовала бабушка по материнской линии, которая, будучи актрисой, в глубине души мечтала, чтобы внучка пошла по ее стопам.
Отчим Алены Яковлевой Николай Иванов по профессии был журналистом-международником. Из-за особенностей его работы будущей актрисе пришлось все детство переезжать с места на место. Она жила не только в Советском Союзе, но и в Германии, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии. После школы девушка, по настоянию матери, поступила в МГУ на факультет журналистики. Эта профессия мало ее привлекала. Хотя она не выросла в закулисье театра, как многие дети артистов, но, видимо, срабатывали гены, и Алену манила сцена.
Свою актерскую карьеру Алена начала в Студенческом театре МГУ, которым тогда руководил прославленный в будущем режиссер Роман Виктюк. Через два года Яковлева решила рискнуть и поступила в Театральное училище имени Щукина, при этом не бросая МГУ. Для этого ей пришлось пойти на хитрость: с помощью приятеля-аспиранта она вытащила из папки с личным делом свой аттестат и смогла подать документы в театральное. Учебу она продолжала одновременно в двух вузах, успешно получила оба диплома.
Актрисе пришлось сменить имя Елена на Алена, поскольку после выхода в 1989 году фильма «Интердевочка», главную роль в котором сыграла Елена Алексеевна Яковлева, двух артисток стали путать. Однажды героиня интервью «Вечерки» приехала с гастролями в Ленинград, там везде висели афиши с ее спектаклем, где было указано: «Во всех главных ролях — Интердевочка!» Сама Алена вспоминает, что ей не нужна была чужая слава. Поэтому имя сменила принципиально.