Рекрутер рассказал, кого оставят работать на удаленке после пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

После пандемии коронавируса до 100 процентов компаний переведут часть сотрудников на удаленку. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал рекрутер, основатель корпорации кадровых агентств Ильгиз Валинуров.

На полное сохранение удаленного формата работы, по мнению рекрутера, могут рассчитывать представители творческих профессий и люди, занятые интеллектуальным трудом:

— Абсолютное большинство компаний сохранит дистанционный формат для менеджеров, бухгалтеров, юристов, дизайнеров, других позиций. На удаленку нельзя отправить, пожалуй, только фрезеровщиков, токарей, поваров, то есть тех, кто работает руками.

Валинуров не видит смысла возвращения в офисы большинства сотрудников, причем не столько для самих работников, сколько для работодателей, — за время пандемии компании «уже должны были понять, сколько удается экономить на аренде за счет дистанционки». Кроме того, по словам собеседника «ВМ», ясно стало, кто из кадров способен работать самостоятельно, независимо:

— Много плюсов здесь и для самих сотрудников: у них появилось больше свободного времени, меньше энергии тратится на дорогу в офис. Для малого бизнеса и небольших компаний, где работает 10–30 человек, в онлайне вообще нет смысла. Для крупных компаний с тысячами сотрудников, конечно, более важны корпоративный стиль, миссия, потому они, вероятно, возвратят часть людей в офис, где формируется корпоративная культура, да и те же совещания комфортнее проводить лично.

Конечно, в полном переходе на удаленный формат есть и свои недостатки, прежде всего, для работодателя, заметил Валинуров:

— В онлайне сотрудники могут быть менее управляемыми, менее вовлеченными во внутренние процессы, теряется эмоциональная связь. В таких условиях человеку легче принять решение об увольнении, переходе в другую компанию. Когда он ежедневно приходит в офис, так или иначе устанавливается связь с коллегами, дружеские отношения. Порвать их намного сложнее. Так что главный минус для работодателя в удаленке — отток кадров. Тем не менее, если говорить о цифрах, полагаю, до 100 процентов компаний оставят работать дистанционно хотя бы часть сотрудников.

Главный минус для сотрудников, как считает Валинуров, заключается в том же — большинству людей необходимы социализация, личное общение. Если работодатель не предоставляет такую возможность, вполне вероятен вариант, когда человек начнет искать вакансию, предполагающую очные контакты. К тому же при полной удаленке быстрее наступает профессиональное выгорание, уверен эксперт.

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