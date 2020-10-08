Депутат призвал не перегибать палку с квотами на рабочие места для инвалидов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России могут установить квоты для приема на работу инвалидов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Комментируя инициативу, председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов призвал не перегибать палку в данном вопросе.

— Безусловно, поддержка для этой части населения нашей страны необходима, и она осуществляется, — сказал парламентарий. — У нас уже существуют законы, которые защищают интересы людей с ограниченными возможностями. Новый законопроект в Думу пока не поступал.

У данной категории граждан работоспособность в отдельных сферах не ниже, чем у работников абсолютно здоровых, а иногда и превышает средний уровень, заявил Нилов. При этом он подчеркнул, что в принятии нового нормативного акта должны быть соблюдены интересы всех сторон.

— Защита интересов социальной группы не должна превратиться в профанацию. В условиях экономического кризиса и ввиду ограничительных мер следует помнить о том, что перегибать палку нельзя, рабочий процесс предприятия должен быть организован правильно, — пояснил депутат.

Председатель думского комитета напомнил, что главные нормы отношений между работодателем и работником много лет назад сформулированы в ООН Международной организацией труда и все изменения в законодательстве России в обязательном порядке соотносятся с принятыми положениями, утверждаются трехсторонней комиссией.

Политик напомнил, что имеются квоты, правила и нормы, регулирующие отношения в этой области. Баланс между интересами работодателя и работника-инвалида должен сохраняться на принципах рациональности и социальной справедливости, заключил Нилов.

Согласно инициативе, для предприятий, численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов среднесписочной численности работников. Для организаций, численность сотрудников которых составляет от 35 человек до 100 человек, этот показатель составит не больше трех процентов. Не выполнившие в установленный срок квоту предприятия не смогут претендовать на господдержку. В таких компаниях предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлиц — от 40 до 50 тысяч.

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