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Не стало Валерия Шульжика, яркого писателя и мудрого поэта
25 июля 2019 года. Валерий Шульжик с главным и самым известным своим героем, поросенком Фунтиком / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Не стало Валерия Шульжика, яркого писателя и мудрого поэта

Коллектив редакции газеты «Вечерняя Москва»

Литература

Не стало писателя, драматурга и поэта Валерия Шульжика, автора замечательных умных детских и не только детских книг. Все последнее время Валерий Владимирович боролся с тяжелым недугом.

Летом прошлого года ему исполнилось 80 лет. Он как-то очень легко и искренне шутил по поводу своего солидного возраста, ни жалоб, ни нытья себе не позволял. В нем вопреки всем календарям всю жизнь жил маленький мальчишка, воспринимавший окружающий мир ярко и со вкусом.

Ни прожитые годы, ни несправедливость, которую по отношению к себе порой небезосновательно ощущал Валерий Владимирович, ни какие-то житейские трудности и беды не сделали его злее и черствее, ничто не притупило чувство юмора и слова. А вот печалило его и заботило то, что печалит и заботит сегодня многих, — состояние умов, а также абсурдность и парадоксальность завоеванных нами свобод, отсутствие громких литературных прорывов и подмена понятия человеческой смелости банальным эпатажем. А еще афористичный Валерий Шульжик говорил: в библиотеки раньше люди ходили за судьбой. Так он обозначал важность той самой Книги (именно так — с большой буквы!), которая способна сделать человека человеком, сформировать его и задать ему правильный вектор развития.

...За перо хабаровчанин Валерий Шульжик взялся в 20 лет и уже в 24 года выпустил подряд две первые книги стихов — «Два арбуза» и «Веселый мастерок». Стихи у него получались очень легко и запоминались с ходу, стоило услышать один раз. Продолжая писать для детей, Шульжик попробовал себя и в прозе, написав повесть «Вот за тем поворотом…» и сборник рассказов «Бухта-Барахта». Книги читали запойно. Потому что все в них было правдой, все — жизнью. Даже бурные фантазии их веселого автора.

Конечно, его истинной страстью была поэзия. И постепенно она трансформировалась в особую, шульжиковскую: он писал для детей, причем без всяких заигрываний с ними и без использования дешевых стихотворных трюков, писал просто, доступно, оперируя знакомыми и понятными для них словами, но исподволь подводил их ко вполне взрослым выводам, заставляя не просто скользить по поверхности, а задумываться о том, как устроены этот мир и человеческое сообщество во всех его проявлениях — от самых хороших до самых плохих. Забавные стихи о животных, птичках и муравьях были стихами обо всех нас — хороших и плохих, искренних и не очень, жадных и щедрых, смелых и трусливых.

Своими учителями Валерий Шульжик считал Сапгира, Межирова и Акима. Говоря о них с придыханием, затрагивал и больную тему — разобщенность писательского сообщества и нелюбовь людей друг к другу. И самому знаменитому своему герою, поросенку Фунтику, он доверил важную миссию — бороться со злом, доказывая, что делать мир лучше могут даже малыши...

В жизни этого солнечного человека всегда было место для долгой, настоящей дружбы. Он умел дружить так, как теперь это дано не всем, — десятилетиями, верно, что бы ни случалось. Умел любить, тоже глубоко и по-настоящему. Достойно переносил трудности. Только смерти сына перенести не мог... Но, превозмогая эту чудовищную боль, все равно писал яркие, солнечные и мудрые стихи. Они — остались.

Светлая память...

СПРАВКА

Валерий Владимирович Шульжик (27 июля 1939 — 30 сентября 2020) родился в Хабаровске. После школы работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, а затем актером краевого ТЮЗа. Автор более двадцати книг, тридцати с лишним пьес, поставленных в пятистах театрах России, сотен детских стихов, создатель популярных книг и сценариев мультфильмов о поросенке Фунтике, член Союза писателей С ССР (России).

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «ВМ» ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ ВАЛЕРИЯ ШУЛЬЖИКА.

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