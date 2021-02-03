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Напутствие Коэльо, покушение на Березовского и бондиана: чем покоряет новая книга Нины Пушковой
Фото: facebook.com / Нина Пушкова

Напутствие Коэльо, покушение на Березовского и бондиана: чем покоряет новая книга Нины Пушковой

Ростислав Зубков

Литература

Конец января, 13:30, особняк Центрального дома литераторов, Москва. В укромном помещении легендарного ресторана-музея мне назначена встреча с Ниной Васильевной Пушковой, писателем, актрисой, сценаристом. Повод для встречи — ее новая книга «Эликсир бессмертия».

Это и роман, и детектив, и триллер, и авантюра с документальными вкраплениями, и, наконец, в некотором смысле трагикомедия. Кто бы мог подумать, что за обложкой всего одной книги может скрываться столько граней, пробуждающих массу разных чувств.

Аннотация гласит: «спецагент разведки Сергей Францев вместе с дочерью Никой спешно покидают Лондон, оставляя за собой два трупа и идущий по их следу Скотленд-Ярд… Россия начала 90-х… Алмазы… Лондон, Москва, Давос… Архивы личного врача Сталина…». Не верьте аннотации — эта книга значительно больше, чем скупая приписка на ее оборотной стороне. «Вечерняя Москва» побеседовала с Ниной Пушковой, которая рассказала, почему все то, что описано в романе, гораздо ближе к реальности, чем сама реальность.

Напутствие Коэльо, покушение на Березовского и бондиана: чем покоряет новая книга Нины ПушковойФото: Предоставлено Ниной Пушковой

«Должностное преступление» ради книги

В начале нашего разговора Нина Пушкова призналась, что писала свое произведение по большей части для женской аудитории. Каково же было ее удивление, когда роман начал захватывать умы мужчин.

Пишешь для женщин, а откликаются в основном мужчины. Я была поражена этим. Для меня открывался другой мир — в виде мужского восприятия моего романа, — сказала она.

По ее словам, некоторые мужчины, в том числе имеющие прямое отношение к литературе, буквально поступались собственным долгом, чтобы уделить лишний час роману Пушковой. Один из таких читателей — главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

— Он сам пишет книги, детективы и, взяв мой роман для рецензии, затем признался мне: «Нина, вы знаете, я даже пошел на должностное преступление: закрылся в кабинете, чтобы ко мне не лезли со всякой чепухой, и читал вашу книгу». Это он так еще говорил о «Богине победы» (первой книге о спецагенте Францеве и его дочери — прим. «ВМ»), — вспоминает писатель.

Другой знакомый Пушковой (ее ровесник, прошедший 90-е годы, ныне — бизнесмен) — утверждал, что в принципе не переваривает женское письмо, не видя в нем ничего, кроме «бесконечного мыла». Но и он покорился, когда его затянуло в «Эликсир бессмертия» настолько, что он стал делать закладки, как в советское время, загибая углы чуть ли не на каждой странице.

— У меня не детектив в чистом виде. Я «пробиваю» мужчин такой плотной бондианой. Это приключение суперагента, человека, который отличается от нас с вами, и его необыкновенной дочери. И хотя обложка книги отражает стереотипное представление о рыцарях «плаща и кинжала», речь пойдет не о том, как коварная девушка в красных туфельках топчет мужские сердца и ломает их, как печенье, а о более серьезных вещах. Для меня было очень важно объединить увлекательное повествование с национальной драмой 90-х годов, но подать ее в облегченной форме — для лучшего восприятия. Роман изобилует прямыми отсылками к подлинным событиям, которые «цепляют» сознание, беспокоят его и открывают что-то новое, — пояснила собеседница «ВМ».

Напутствие Коэльо, покушение на Березовского и бондиана: чем покоряет новая книга Нины ПушковойФото: instagram.com / Нина Пушкова

Роман, где все реальное: и Борис Березовский, и эликсир вечной жизни

«Эликсир бессмертия» открывается сценой покушения на Бориса Березовского. Далее по книге таких рефренов будет масса, начиная с подробного описания Всемирного форума в Давосе и заканчивая подлинными беседами, свидетельницей или участницей которых становилась гостья «ВМ». В этой связи я не мог не поинтересоваться, насколько справедлива фраза «основано на реальных событиях» для этого романа, на что получил лаконичный ответ: «здесь реально почти все».

— И я горжусь этим, — добавляет Пушкова. — В этом, пожалуй, исключительность романа, и еще в том, что это не женское письмо, но с женским присутствием. Читатель сразу понимает, что происходит, поскольку в целом уже имеет представление об описываемых событиях.

Писатель обратила внимание на то, что ей довелось жить за границей и объездить полмира вместе с мужем-дипломатом и политиком (Алексеем Пушковым, сенатором, главой комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ — прим. «ВМ»). Это во многом объясняет, почему герои романа кочуют из страны в страну. Пушкова также общалась со многими влиятельными и могущественными людьми по всему миру. Но некоторые из них иногда вели себя, мягко говоря, странновато, что не могло не найти литературного отражения.

— Я много раз была в Давосе (персонажи детектива также посещают форум по замыслу автора — прим. «ВМ»). И видела, как главы крупных фирм «подворовывали» диски с концертами Валерия Гергиева перед его выступлением в конгресс-холле: они забирали не только причитавшиеся им, но и с соседних кресел и прятали в свои сумки, — делится писательница. — Видела, как миллионерша в мехах утащила из дамской комнаты дорогого отеля флакончик туалетной воды для общего пользования. В общем, это всего лишь люди. Некоторые детали я включила в роман. Кстати, может быть, в моей книге вообще нет никакого вымысла, а есть лишь верное предположение о том, что эликсир, который теперь ищут наши олигархи, уже был создан… Просто это до сих пор остается тайной.

Напутствие Коэльо, покушение на Березовского и бондиана: чем покоряет новая книга Нины ПушковойФото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

В жизни как в кино

— Нина, у вас бывали в жизни такие истории, после которых вы говорили себе: «Боже мой, прямо как в кино»? — поинтересовался я.

— Были, и не одна, — ответила Пушкова. — Например, была совершенно невероятная история со Звиадом Гамсахурдией, который позже стал первым президентом Грузии. Когда я еще была студенткой, он так активно за мной ухаживал, что вывихнул запястье, когда я отказала ему. С безумными глазами он напирал: «Ты кому отказываешь?! Ты знаешь, кто я? Я царь!». Он тогда еще был не президентом, а диссидентом, но упрямо твердил: «Я буду грузинским царем! Хоть на час! Хоть на миг!». Прошло время, мы работали за рубежом, и вдруг я узнаю новость и говорю мужу: «Алеша, представляешь, а он все-таки стал президентом…» Ну разве это не удивительно? Я считаю, что наша жизнь — это уже приключенческий роман. И чем человек талантливее, тем она ярче.

«Муж, бывает, возьмет и выбросит целую главу»

Новый детектив Пушковой в самом деле читается подозрительно легко, учитывая, что это сиквел к «Богине победы». Нет никакого диссонанса, страница летит за страницей, главы преодолеваются за минуты. В этом, пожалуй, главный секрет успеха: книга завязана на действии, или, по-современному, на экшене.

— Этой динамикой я обязана мужу, он мой первый читатель. Когда он видит у меня «слишком много слов», то говорит выбрасывать ненужное. Обычно я сокращаю мало: мне жалко текст, а он, бывает, целую главу выбрасывает, приговаривая: «Ты не Лев Толстой. Это уплотнит повествование». И он прав: когда страницы идут веером, когда ты, например, сел в самолет и прочитал за один полет всю книгу, — это наиболее приемлемая форма чтения для современного читателя, — полагает писатель.

Она отметила, что не имеет кумиров в писательском ремесле и, как ни странно, обычно тянется к перу, когда сталкивается с откровенно плохой литературой.

— Лучше всего меня вдохновляет бездарное чтиво. Иногда оказываешься без книги: летишь ли в самолете, едешь ли в поезде, находишься ли в номере отеля — оглядываешься, а читать нечего. Берешь, что найдется, и думаешь: «Боже, какая дрянь!». И после такого мое сознание получает стимул, и я от негодования начинаю писать что-то свое, — сказала собеседница «ВМ».

Напутствие Коэльо, покушение на Березовского и бондиана: чем покоряет новая книга Нины ПушковойФото: facebook.com / Нина Пушкова

Благословление от Коэльо и кофе от Маккейна

Во время интервью мы вернулись к вопросу о людях, повлиявших на решение Нины Васильевны начать писать книги. И она припомнила встречу с бразильским писателем и поэтом Пауло Коэльо. Много лет назад они пересеклись на ужине на Давосском форуме, познакомились, завязалась беседа.

— Я не нашла ничего лучше, чем спросить: «А как вы пишите свои книги?» И внезапно он стал подробно отвечать. Рассказал, что он странник, а потому пишет где придется: на скамейке, на срубе дерева, на коленке… Потом он внимательно посмотрел на меня и сказал: «И вы пишите». Я ответила, что писала только сценарии для документально-публицистических фильмов, а романы — никогда! Но Коэльо парировал: «А вы записывайте все. Только не забывайте. И у вас получится». Вот это и стало моим напутствием в художественную литературу, — призналась Пушкова.

Когда она рассказала об этом экс-министру культуры Франции Фредерику Миттерану, который пришел на презентацию французского издания «Богини победы» в Париже, он воскликнул: «С таким благословением вы были обречены на успех!»

Она также рассказала, что позже там же, в Давосе, встретила американского сенатора Джона Маккейна, ныне покойного. Алексей Пушков, в то время глава комитета Госдумы по международным делам, был приглашен тогда в Давос для участия в дискуссии по Сирии, где США представлял Джон Маккейн.

— Перед дебатами мы разговорились. Маккейн оказался на удивление приятным в общении. Он принес мне кофе, был весьма учтив, даже галантен. Но, как только речь зашла о политике, он мгновенно поменялся. Его глаза стали холодными, колючими и беспощадными. Я изобразила его в «Богине победы», — отметила автор книги.

Будет экранизация не хуже «Ликвидации»

В планах Нины Васильевны — создание сериала по мотивам своей литературной франшизы. Ранее эти намерения расстроила пандемия коронавируса, но в перспективе экранизация книг вполне возможна. В этом с Пушковой согласны и именитые телевизионщики.

— Один продюсер сказал мне, что мой роман — очень яркая история. Он позвонил на телевидение другому известному человеку. И когда я к нему пришла, то услышала, что потребуется очень большой бюджет, так как героиня очень много ездит по миру… Тем не менее я верю, что мои книги будут экранизированы. И мне говорили, что смотреть этот сериал будут не хуже «Ликвидации», — с улыбкой добавила собеседница «ВМ».

«Спесьялисты деньги брать»

«Все стали специалистами в том, как деньги брать, а толком ничего не знают» — так звучит одно из размышлений в книге Нины Пушковой. И это высказывание мне показалось чрезвычайно актуальным не только для 1990-х, но и для 2021 года.

Как рассказала Пушкова, изначально эти слова произнес человек, никак не связанный с алмазами, разведкой и детективами.

— Это был каракалпак Атахан, который приходил к нам летом помогать с садом. Я научила его всему, что знала об этом деле, но в определенный момент сказала ему: «Так, Атахан, я буду вызывать специалиста по пошаговой дорожке». Но Атахан вдруг посмотрел на меня и сказал: «Нина Васильевна, сейчас все спесьялисты только деньги брать, все в карман тебе смотрят. Говорите, как делать, мы с вами и есть лучшие спесьялисты». И это действительно так. Отсутствие профессионализма у многих, кто выдает себя за специалистов в наши дни, было очевидно даже для такого неискушенного человека, — заключила Нина Васильевна.

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