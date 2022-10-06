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Команда долголетия победила звезд

Рената Лебедева

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Команда долголетия победила звезд
Слева направо: участник футбольной команды «Московского долголетия» юговостока Анатолий Брослав, президент и вратарь футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов и участник футбольной команды юго-востока Аркадий Жигилев позируют для фото / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

В четверг, 6 октября, в легкоатлетическом — футбольном комплексе ЦСКА прошел третий спортивный турнир «Игры долголетия». В нем приняли участие самые активные жители старшего возраста из разных округов столицы. А в конце состязаний футбольная команда «Московского долголетия» сыграла в товарищеском матче против звездного клуба «Старко».

Спортивный турнир «Игры долголетия» традиционно считается одним из самых важных спортивных событий для участников этого проекта. Готовятся к нему с особой тщательностью.

В этом году москвичи старшего поколения соревновались сразу в трех видах спорта: шахматы, настольный теннис и футбол. В перерывах между матчами перед участниками выступали известные российские спортсмены, которые рассказывали участникам проекта истории из жизни и делились профессиональным опытом. Среди выступавших — советский футболист Юрий Гаврилов. Мужчина, несмотря на большое количество регалий и преклонный для спортсмена возраст, продолжает играть в футбол и очень поддерживает москвичей, которые стремятся активно проводить время на пенсии.

— Видно, что у многих горящие глаза, я уже знаю, что некоторые участники проекта играли в футбол всю свою жизнь — кто-то профессионально, кто-то на любительском уровне. Однако, в отличие от «молодняка», более старшее поколение ведет каждый матч вдумчиво, поэтому за их ходом игры всегда интересно наблюдать. А еще более незабываемо — оказаться с ними на одном футбольном поле, потому что советскую школу видно издалека, — отметил он.

Действительно, одним из самых ярких зрелищ на спортивном турнире стали футбольные матчи команд из каждого округа. В каждой из них можно было встретить представителей самых разных профессий, которых объединила любовь к футболу — от сварщика завода «Авангард» до юриста. А в команде Юго-Восточного округа одной из «звезд» стала москвичка Елена Бротова, которая оказалась единственной женщиной в команде. По словам пенсионерки, футболом она увлекается всю свою жизнь, поэтому каждый прием отрабатывала годами.

— Я с десяти лет болею за «Спартак». Мама в детстве очень сильно ругала за то, что все девочки играют в куклы, а я бегу во двор к мальчикам мяч погонять, — со смехом рассказывает женщина.

На футбольном поле Елена дала фору многим мужчинам, комментатора матча то и дело поражала ее скорость реакции и ловкость, которая помогла команде забить сразу несколько победных голов. Женщина будто наперед знала каждый ход противника, поэтому с успехом обыгрывала участников звездной команды «Старко».

Такой профессионализм вызвал уважение не только со стороны зрителей, но и других участников команды.

— Ко мне относятся с большим уважением, воспринимают как равного игрока, поэтому никаких предвзятостей нет и в помине. Мужчины видят, что футбол — это моя страсть, поэтому слабым звеном в команде меня назвать невозможно. А так, в нашем районном центре «Московского долголетия» можно встретить многих женщин, которые, как я, очень любят футбол, — добавила пенсионерка.

Финальный матч между командой юго-востока и «Старко» заставил болельщиков на трибунах сильно понервничать, потому что участники «Московского долголетия» показали великолепный уровень профессионализма. Артистам, например певцу Валерию Сюткину, приходилось сильно стараться, чтобы хотя бы перехватить мяч у Елены Бротовой, а вратарь команды Юрий Давыдов не успевал перехватить мяч, который уверенно посылал в ворота пенсионер Дмитрий Шевченко.

— Команде «Старко» в прошлом году исполнилось тридцать лет. За это время мы провели огромное количество матчей, но играть с такими активными и жизнерадостными москвичами старшего возраста — для нас большая честь и незабываемый опыт, — поделился Юрий Давыдов.

Матч между командами закончился уверенной победой команды «Московского долголетия». Со счетом 4:1 они обыграли представителей отечественного шоу-бизнеса, однако это не помешало командам после турнира обменяться дружескими рукопожатиями и пообщаться. Вообще атмосфера на турнире царила самая что ни на есть дружеская, потому что соревнования нужны не для того, чтобы продемонстрировать преимущества, но объединиться с единомышленниками.

— Мы стали свидетелями очень красочного и теплого спортивного турнира в рамках проекта «Московское долголетие». Старшее поколение продемонстрировало, что мастерство любому возрасту покорно. А вот такому заряду оптимизма и позитива, как у них, нужно поучиться каждому! Уверен, что этот день запомнится участникам надолго, — отметил певец Александр Шевченко.

В конце спортивного турнира состоялось торжественное награждение победителей. Участники команды «Московского долголетия» получили памятные кубки и призы.

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