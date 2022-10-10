Теперь у солдата есть жена, которая всегда будет рядом

Мобилизованный Сергей Игнатьев женился на Ларисе Николаевой. Они зарегистрировали брак перед отправкой Сергея на спецоперацию, спустя 28 лет отношений / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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Мобилизованный из Подмосковья Сергей Игнатьев перед отправкой на спецоперацию женился на своей возлюбленной Ларисе Николаевой в Грибоедовском загсе.

Сергей Игнатьев и Лариса Николаева с волнением слушают торжественную речь регистратора в зале столичного Дворца бракосочетания № 1.

Сотрудница загса задает жениху вопрос: «Согласны ли вы, Сергей, взять в законные жены Ларису?» Оба отвечают «да». «Объявляю вас мужем и женой», — завершает свою речь сотрудница загса, а потом вручает молодоженам свидетельство о браке. Супруга Сергея не сдерживает слез.

— Вместе с Сережей я прожила 28 лет, — рассказывает Лариса Евгеньевна. — Мы познакомились в начале девяностых, я ехала на поезде во Владивосток из Томска, где навещала свою подругу. Незнакомец, представившийся Сережей, предложил донести мой тяжелый чемодан. Я не отказалась. Потом, кстати, выяснилось, что мы едем в одном купе.

Молодой Сергей Васильевич впечатлил свою будущую супругу с первых секунд знакомства. По ее словам, он очень выделялся среди типичного контингента в «лихие» девяностые. На нем были надеты скромные брючки и незатейливый свитерочек. После знакомства Сергей и Лариса продолжили общение, осознавая: теперь они попутчики на всю оставшуюся жизнь. Молодые люди съехались, а потом у них родилась дочь Василиса.

В пятницу, 7 октября, 51-летний Сергей Игнатьев получил повестку. По возрасту он не подлежит мобилизации, однако отказываться мужчина не стал. Решил отправиться на спецоперацию добровольцем.

— Страна нуждается в защите от украинских националистов, а особенно жители недавно присоединенных к нам регионов, я не могу стоять в стороне. Наши военнослужащие проливают кровь ради мирного неба над головой: переживают серьезные ранения, гибнут, — говорит Сергей.

Как любящая жена Лариса приняла выбор своего мужа.

— Официальным браком я хотела ему доказать, что у него есть жена, которая всегда будет рядом, — говорит она. — А еще я подхожу к этому вопросу не только эмоционально, а с умом. Понимаю, что на спецоперации с ним может произойти все что угодно: плен, ранение... Ходить с транспарантом и доказывать, что я его жена, с которой он прожил 28 лет, будет сложно. Кто-то там говорит про деньги... Хотите — верьте, хотите — нет, я об этом слышать ничего не хочу.

После регистрации брака вместе с супругой Сергей поехал по повестке во временный мобилизационный центр в Музее Москвы. Оттуда мужчина отправится в войсковую часть.

— Испытания даются по силам, значит, наш народ очень стойкий, — говорит Лариса. — Нашим мужчинам нужна большая выдержка, потому что они защищают наших детей, жен, родителей. Поэтому мы, женщины, должны быть терпеливыми и поддерживать их в правильных решениях, ориентированных на мир, созидание.

СПРАВКА

Согласно статье 11 Семейного кодекса России, руководитель органа ЗАГС имеет право зарегистрировать брак даже в день обращения. Для этого вместе с заявлением нужно предоставить документ, подтверждающий наличие особого обстоятельства. Например, повестку, справку или извещение, выданное военным комиссариатом, о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России.