В проекте «Московское долголетие» около 14 тысяч участников посещают занятия по психологии

Фото: Проект «Московское долголетие»

Всемирный день психического здоровья ежегодно проходит 10 октября. Здоровая психика обусловлена не только отсутствием заболевания — это комплексное состояние человека — ума, тела и духа. Для того, чтобы никогда не столкнуться с подобными проблемами, важно их предупреждать. В столице горожанам старшего поколения в этом могут помочь занятия проекта «Московское долголетие».

Активности проекта поделены на три блока: для ума — образовательные программы, души — творческие занятия, тела — спортивные тренировки. На первых — участники могут не только получить новые знания по истории, выучить иностранный язык или повысить уровень финансовой грамотности, но и на занятиях по психологии лучше узнать себя и других людей. Сейчас в проекте более 180 групп по данному направлению, в них уже занимается около 14 тысяч человек.

Каждый преподаватель применяет индивидуальный подход к участникам. В работе используются и методы работы с группой. На занятиях москвичам старшего поколения рассказывают о психологических приемах, к которым можно обращаться в различных жизненных ситуациях, учат взаимодействовать со своим окружением — детьми, внуками, родителями, друзьями и коллегами, а также бороться с тревогой и стрессом, находить мотивацию для личного развития и многое другое.

Кроме того, преподаватели составляют план курса на основе опроса участников и интересующих их тем. Так, психолог Анна Аксенова рассказала, что в топ-темы ее учеников попали — отношения с внуками, детьми и супругами, а также поиск друзей и единомышленников в зрелом возрасте.

— Вступая в определенный жизненный этап, каждый человек сталкивается с рядом особенностей и, чтобы максимально комфортно адаптироваться к новым условиям, важно знать самого себя, уметь бороться с тревожностью, быть открытым к переменам. В этом и помогают знания по психологии. Бытует мнение, что старшее поколение более скептично относится к данной теме и, когда предложили открыть группу в «Московском долголетии», думала, что будет немного желающих. Была приятно удивлена, что это не так. На занятия приходят люди, которые четко понимают зачем они здесь, поэтому программу курса разрабатываю на основе пожеланий участников. Здесь они видят, что их проблемы не уникальны и безвыходных ситуаций не бывает, — говорит Анна.

Также преподаватели отмечают, что на занятиях участники находят поддержку не только в лице преподавателя, который дает им практические советы и приемы, поддерживают и одногруппники.

— В обществе существует ряд стереотипов о возрасте — мы иногда до сих пор слышим различные шутки в адрес зрелых людей, которые завели отношения или поменяли сферу деятельности. Изменить такое отношение, в первую очередь, могут сами представители старшего поколения, но для этого важно быть сильным и прогрессивным, а в этом как раз может помочь психология. Когда человек знает себя и понимает мотивацию поступков других людей, ему гораздо проще жить и справляться с трудностями, — отмечает Анна Аксенова.

Справка

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником». Также можно выбрать наиболее удобный способ занятий — очно или онлайн.