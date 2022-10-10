Жителей старых пятиэтажек уже ждут новые благоустроенные квартиры

Ирина Климова стала первым новоселом в доме на улице Мельникова — новостройке в Таганском районе, возведенной по программе реновации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

10 октября первая семья в Таганском районе столицы переехала в новый дом по программе реновации.

В Таганском районе программа реновации началась с дома на улице Мельникова. В трех новых корпусах квартиры получат жители пятиэтажек, расположенных на Нижегородской улице.

Первой справить новоселье повезло Ирине Климовой, ее сыну Александру и маме Валентине. Мы встретились с ними во дворе их старого дома как раз в тот момент, когда подъехала грузовая машина, чтобы помочь семье с переездом. Легкие вещи они уже перенесли на новую квартиру, а с некоторой мебелью и бытовой техникой помогает префектура Центрального округа.

— На самом деле не так уж много мы перевозим. Что-то оставляем на старой квартире, что-то выкинули, часть вещей отвезли на дачу, — говорит Ирина Климова. — Никакого особого ремонта в старой квартире у нас нет, да и ни у кого в нашем доме нет. Никто не вкладывался в ремонт, мы думали, что нас переселят в дом на другой стороне улицы еще во времена прошлой программы.

Вместо старой «трешки» площадью 54 квадратных метра на третьем этаже пятиэтажки семья получила трехкомнатную квартиру площадью 72 «квадрата» на тринадцатом этаже.

Новый дом на Мельникова, как и все дома для программы реновации, построен по индивидуальному проекту. Как только мы вместе с новоселами зашли в их квартиру, Ирина Климова сразу же повела нас в свою комнату. Она оказалась самой светлой — в комнате четыре окна.

— Не все наши соседи оценили такое решение, — говорит Ирина. — Говорят, что некуда мебель поставить. А мне сразу очень понравилось, я уже и мебель модульную выбрала, скоро должны привезти.

Новоселы уже подписали согласие на новую квартиру, осталось только дождаться подготовки договора мены. После этого они станут полноправными хозяевами своего светлого «пентхауса».

Всего в Центральном округе по программе реновации расселят 110 домов, из них 26 — в Таганском районе.

— Дом на улице Мельникова — первый в Таганском районе. Здесь 378 квартир и есть подземный паркинг на 136 машино-мест. Переселяться в него будут пять домов, из 280 семей 207 уже подписали согласие на новые квартиры, 28 семей подписали договоры и заявки на переезд, — рассказал начальник управления реновации префектуры Центрального округа Александр Грудев.

Всю необходимую информацию по переезду жители могут получить в инфоцентре, который традиционно работает на первом этаже нового дома по принципу «одного окна». Специалисты инфоцентра помогут оформить все документы и окажут всю необходимую помощь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первый этап программы реновации продлится до 2024 года. В рамках первого этапа планируют начать расселение 1087 домов. На данный момент выполнено уже 40 процентов плана, начато расселение 437 домов, 165 домов первого этапа расселили полностью, 52 дома уже демонтировали. С начала года перечень стартовых площадок, на которых возведут дома для реновации, пополнился 29 территориями.