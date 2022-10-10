Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посетители ресторана в Тверском районе увидят интерьеры старого особняка

Наталья Тростьянская
Город
Посетители ресторана в Тверском районе увидят интерьеры старого особняка
Антроповский свкер, Тверской район / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Тверском районе отреставрировали главный дом городской усадьбы XIX века. Это один из немногих сохранившихся в Москве памятников деревянного зодчества.

Усадьба находится на Долгоруковской улице. До реставрации состояние особняка было аварийным. Специалистам пришлось заменить и частично дополнить поврежденные элементы деревянного сруба. Затем реставраторы по технологии XIX века обшили дом досками, утепленными юртовым войлоком.

— Специалисты проделали огромную работу: сделали вычинку и укрепили кирпичную кладку фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Особого внимания потребовал лепной декор на фасадах и в интерьерах здания.

По сохранившимся фрагментам мастера воссоздали элементы богатой отделки особняка. Также в здании установили аутентичные оконные рамы, наличники и двери. Воссоздали чердачную лестницу, которая ведет в светелку. Восстановили крышу с печными дымниками.

Отреставрировали и часть ограды, которая выходит на Долгоруковскую улицу. Таким образом, памятнику полностью вернули внешний и внутренний исторический облик. Заглянуть в него смогут все желающие: в особняке откроют ресторан с террасой.

ИСТОРИЯ

В пожаре 1812 года район Долгоруковской улицы сильно пострадал, но главный дом усадьбы уцелел. В 1821 году имение перешло во владение статского советника Андрея Петрово-Соловово. По его прошению на месте старой застройки возвели новый деревянный дом с подвалом. В дальнейшем владельцы усадьбы менялись несколько раз. Среди них был и коллежский асессор Марк Шиллер.

Реставрация Москва Усадьбы Рестораны Тверской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте