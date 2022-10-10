Посетители ресторана в Тверском районе увидят интерьеры старого особняка

Антроповский свкер, Тверской район / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Тверском районе отреставрировали главный дом городской усадьбы XIX века. Это один из немногих сохранившихся в Москве памятников деревянного зодчества.

Усадьба находится на Долгоруковской улице. До реставрации состояние особняка было аварийным. Специалистам пришлось заменить и частично дополнить поврежденные элементы деревянного сруба. Затем реставраторы по технологии XIX века обшили дом досками, утепленными юртовым войлоком.

— Специалисты проделали огромную работу: сделали вычинку и укрепили кирпичную кладку фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Особого внимания потребовал лепной декор на фасадах и в интерьерах здания.

По сохранившимся фрагментам мастера воссоздали элементы богатой отделки особняка. Также в здании установили аутентичные оконные рамы, наличники и двери. Воссоздали чердачную лестницу, которая ведет в светелку. Восстановили крышу с печными дымниками.

Отреставрировали и часть ограды, которая выходит на Долгоруковскую улицу. Таким образом, памятнику полностью вернули внешний и внутренний исторический облик. Заглянуть в него смогут все желающие: в особняке откроют ресторан с террасой.

ИСТОРИЯ

В пожаре 1812 года район Долгоруковской улицы сильно пострадал, но главный дом усадьбы уцелел. В 1821 году имение перешло во владение статского советника Андрея Петрово-Соловово. По его прошению на месте старой застройки возвели новый деревянный дом с подвалом. В дальнейшем владельцы усадьбы менялись несколько раз. Среди них был и коллежский асессор Марк Шиллер.